ALERTA

Não é só a alimentação: mudanças no clima também podem desregular o diabetes

Mudanças de temperatura podem interferir na glicemia, na hidratação e até na conservação da insulina; especialista orienta como adaptar o autocuidado

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:53

Não é só a alimentação: mudanças no clima também podem desregular o diabetes Crédito: Divulgação

O controle do diabetes não depende apenas da alimentação, do uso de medicamentos e da prática de atividades físicas. As condições ambientais também podem interferir na resposta do organismo e exigir adaptações na rotina de autocuidado. Em períodos de temperaturas extremas, tanto o frio quanto o calor podem representar desafios adicionais para quem convive com a doença.

O alerta ganha relevância diante do avanço dos casos. Segundo a 11ª edição do Atlas de Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF), publicada em 2025, cerca de 588,7 milhões de adultos entre 20 e 79 anos vivem com diabetes no mundo. A estimativa é que esse número chegue a 852,5 milhões até 2050, um crescimento de 45%. Na América do Sul e Central, a projeção também aponta aumento de 45%, passando de 35,4 milhões para 51,5 milhões de pessoas no período.

Pré-diabetes precisa de atenção 1 de 9

As variações de temperatura podem influenciar a estabilidade da glicemia por diferentes mecanismos. No frio, por exemplo, o organismo reage às baixas temperaturas liberando hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol, que podem elevar a concentração de glicose no sangue. A estação também pode dificultar a prática de atividades físicas ao ar livre e favorecer mudanças nos hábitos alimentares.

Já nos períodos de calor intenso, a principal preocupação é a desidratação. Pessoas com diabetes podem perder líquidos mais rapidamente, e a hidratação insuficiente pode contribuir para o aumento dos níveis de glicose. Além disso, temperaturas elevadas podem alterar a forma como o organismo utiliza a insulina e tornar necessário um monitoramento mais atento da glicemia.

“Não existe uma estação do ano em que o cuidado com o diabetes possa ser deixado em segundo plano. O que muda são os fatores aos quais a pessoa precisa estar atenta. No frio, é importante observar possíveis alterações da glicemia e manter a atividade física. No calor, a hidratação e a proteção contra temperaturas elevadas ganham ainda mais importância”, explica Andrezza Silvano Barreto, enfermeira da Vuelo Pharma.

Conservação da insulina exige atenção

Outro cuidado importante é a conservação dos medicamentos e equipamentos utilizados no tratamento. A exposição da insulina a temperaturas extremas, tanto ao calor quanto ao frio intenso, pode comprometer sua eficácia. Por isso, o armazenamento deve seguir as orientações do fabricante. É importante evitar a exposição direta ao sol, deixar o medicamento dentro de veículos quentes ou permitir que ele congele.

A pele e os pés também merecem atenção especial, principalmente entre pessoas que apresentam alterações de sensibilidade ou circulação. Ressecamento, fissuras e pequenos ferimentos podem passar despercebidos e evoluir para complicações quando não recebem os cuidados necessários.

Cuidados para diferentes temperaturas

Entre as medidas recomendadas estão manter a hidratação, verificar a glicemia conforme a orientação da equipe de saúde e preservar a rotina de atividades físicas, respeitando as condições de cada período. Também é importante proteger os medicamentos de temperaturas extremas e observar diariamente a pele e os pés.

“Pequenas alterações podem passar despercebidas, principalmente quando existe perda de sensibilidade nos pés. Por isso, o autocuidado precisa incluir a observação diária da pele e a procura por avaliação profissional diante de feridas, alterações de coloração ou lesões que não cicatrizam”, reforça a enfermeira.