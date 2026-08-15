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Não é só academia: estudo revela cinco formas de se movimentar que podem reduzir risco de morte precoce

Pesquisa de Harvard aponta que variar as atividades físicas pode reduzir em até 19% o risco de morte precoce; veja como incluir mais movimento na rotina sem precisar passar horas na academia

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07:00

Smartwatches ajudam nos treinos, mas uso excessivo pode gerar ansiedade e até lesões
Smartwatches ajudam nos treinos, mas uso excessivo pode gerar ansiedade e até lesões Crédito: Freepik

Você não precisa necessariamente correr quilômetros, levantar grandes pesos ou passar horas na academia para colher benefícios da atividade física. Caminhar, cuidar do jardim, subir escadas, pedalar ou até manter a casa em movimento também podem fazer diferença para a saúde.

Um estudo conduzido por pesquisadores de Harvard e publicado no BMJ Medicine mostrou que pessoas que praticam diferentes tipos de atividades físicas, como caminhada, musculação e jardinagem, apresentaram até 19% menos risco de morte precoce, independentemente do tempo total dedicado aos exercícios.

O resultado reforça um alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS): o sedentarismo continua entre as principais ameaças à saúde global e está associado a cerca de 5 milhões de mortes por ano. Mais do que pensar apenas na quantidade de exercício, os dados chamam atenção para a importância de variar os movimentos e reduzir o tempo passado parado.

Treino curto funciona? 5 mitos e verdades sobre como 40 minutos de exercício podem fazer diferença na rotina

1. Treinos de 40 minutos não ajudam a emagrecer por Shutterstock
Mito. O emagrecimento está relacionado ao gasto calórico total e à intensidade do exercício. Modalidades como o HIIT elevam rapidamente a frequência cardíaca e mantêm o metabolismo acelerado mesmo após o término da atividade. O segredo não está no tempo de treino, mas na intensidade aplicada. por Shutterstock
2. É possível ganhar massa muscular com treinos curtos por Shutterstock
Verdade. Um treino de força bem estruturado, com foco em exercícios compostos e intervalos curtos de descanso, pode ser altamente eficaz para o ganho de massa muscular. por Shutterstock
3. Apenas exercícios intensos trazem resultados por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
4. Treinos curtos são grandes aliados da saúde mental por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Verdade. Aproximadamente 40 minutos de atividade física são suficientes para estimular a liberação de endorfina e dopamina, hormônios ligados à sensação de bem-estar. por Shutterstock
Para quem tem uma rotina estressante, uma pausa breve para se exercitar funciona como uma válvula de escape, melhorando o foco, o humor e a qualidade do sono, sem a pressão de precisar reservar horas do dia para isso por Shutterstock
5. Exercícios rápidos só funcionam para pessoas jovens por Imagem: Andy Gin | Shutterstock
Mito. Pessoas de todas as idades podem melhorar a saúde por meio da prática regular de exercícios, desde que respeitem suas condições individuais e limitações. por Shutterstock
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1. Treinos de 40 minutos não ajudam a emagrecer por Shutterstock

Sedentarismo também pesa sobre a saúde dos brasileiros

No Brasil, o avanço das doenças crônicas não transmissíveis ajuda a dimensionar o problema. Dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 2006 e 2024, o número de adultos com diabetes cresceu 135%. No mesmo período, os casos de hipertensão aumentaram 31%, enquanto a obesidade mais que dobrou.

A falta de movimento está entre os fatores que contribuem para esse cenário. Quando o organismo passa longos períodos inativo, processos relacionados ao controle da glicose e ao metabolismo das gorduras podem ser prejudicados. Há aumento da resistência à insulina e maior dificuldade para o organismo utilizar a glicose e metabolizar gorduras. Como consequência, níveis elevados de glicose e lipídios podem permanecer por mais tempo na circulação, contribuindo para alterações cardiovasculares.

“O sedentarismo é hoje um dos principais fatores de risco porque favorece o surgimento de outras condições, como obesidade, colesterol elevado e diabetes”, afirma o médico do esporte Paulo Zogaib, do Hospital Sírio-Libanês. Segundo o especialista, é considerado sedentário o indivíduo cujo gasto calórico semanal com atividades físicas não ultrapassa mil calorias.

O problema não termina quando a doença é diagnosticada

A inatividade física também pode dificultar o controle de problemas de saúde já instalados. Levantamentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) indicam que apenas uma parcela reduzida da população consegue manter simultaneamente níveis adequados de pressão arterial e glicemia, aumentando o risco de complicações ao longo do tempo.

Além dos efeitos metabólicos, o sedentarismo também interfere em processos relacionados à renovação celular. A ausência de estímulos físicos pode favorecer a permanência de células disfuncionais no organismo, um mecanismo que pode contribuir para o desenvolvimento de doenças graves, incluindo alguns tipos de câncer.

Os benefícios começam a aparecer em poucas semanas

A mudança de hábitos, por outro lado, pode produzir efeitos relativamente rápidos. Segundo Paulo Zogaib, a prática regular de atividade física pode melhorar, já nas primeiras semanas, o controle da pressão arterial, a utilização da glicose pelo organismo, os níveis de colesterol LDL e a circulação sanguínea.

Esses efeitos são importantes justamente na prevenção das doenças crônicas que mais afetam a população. A recomendação internacional é de pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada. O problema é que muita gente associa essa meta à necessidade de frequentar academia, seguir treinos estruturados ou alcançar alto desempenho.

Para o especialista, essa percepção pode acabar afastando as pessoas da atividade física. “O erro está em tentar encaixar um padrão ideal na vida real. O importante é adaptar a atividade ao indivíduo. Quando a pessoa começa com uma carga muito intensa, ela não sustenta e acaba abandonando”, afirma.

Como colocar mais movimento no dia a dia

A transição para uma vida mais ativa não precisa começar com uma rotina pesada de exercícios. Pequenas escolhas também podem aumentar o gasto energético e diminuir o tempo de inatividade.

  • Confira cinco maneiras de se movimentar mais:

  • 1. Caminhe para tarefas curtas
    Sempre que possível, deixe o carro ou outro meio de transporte de lado em deslocamentos pequenos. Caminhar ajuda a estimular a circulação e pode contribuir para o controle da glicose.

  • 2. Troque o elevador pela escada
    Subir escadas é uma forma simples de trabalhar a musculatura das pernas e dos glúteos, grupos musculares importantes para preservar força e autonomia ao longo do envelhecimento.

  • 3. Pedale ou dance
    Atividades como ciclismo e dança podem melhorar o condicionamento cardiovascular, a capacidade respiratória e a coordenação motora. Esses fatores também ajudam a reduzir o risco de quedas.

  • 4. Transforme tarefas domésticas em movimento
    Organizar a casa, limpar, arrumar objetos e realizar outras atividades domésticas aumentam o gasto energético e podem contribuir para o controle do peso.

  • 5. Não fique horas seguidas sentado
    Uma das estratégias mais simples é interromper períodos prolongados de inatividade. Levantar-se pelo menos a cada 60 minutos pode ajudar a reduzir picos de glicemia e diminuir os efeitos negativos de permanecer sentado por muito tempo.

No fim, a mensagem é menos sobre encontrar o exercício perfeito e mais sobre tirar o corpo da imobilidade. Para quem busca envelhecer com autonomia, incorporar diferentes formas de movimento à rotina pode ser tão importante quanto reservar um horário específico para treinar.

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