Não é só academia: estudo revela cinco formas de se movimentar que podem reduzir risco de morte precoce

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Perla Ribeiro
Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07:00
Você não precisa necessariamente correr quilômetros, levantar grandes pesos ou passar horas na academia para colher benefícios da atividade física. Caminhar, cuidar do jardim, subir escadas, pedalar ou até manter a casa em movimento também podem fazer diferença para a saúde.
Um estudo conduzido por pesquisadores de Harvard e publicado no BMJ Medicine mostrou que pessoas que praticam diferentes tipos de atividades físicas, como caminhada, musculação e jardinagem, apresentaram até 19% menos risco de morte precoce, independentemente do tempo total dedicado aos exercícios.
O resultado reforça um alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS): o sedentarismo continua entre as principais ameaças à saúde global e está associado a cerca de 5 milhões de mortes por ano. Mais do que pensar apenas na quantidade de exercício, os dados chamam atenção para a importância de variar os movimentos e reduzir o tempo passado parado.
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Sedentarismo também pesa sobre a saúde dos brasileiros
No Brasil, o avanço das doenças crônicas não transmissíveis ajuda a dimensionar o problema. Dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 2006 e 2024, o número de adultos com diabetes cresceu 135%. No mesmo período, os casos de hipertensão aumentaram 31%, enquanto a obesidade mais que dobrou.
A falta de movimento está entre os fatores que contribuem para esse cenário. Quando o organismo passa longos períodos inativo, processos relacionados ao controle da glicose e ao metabolismo das gorduras podem ser prejudicados. Há aumento da resistência à insulina e maior dificuldade para o organismo utilizar a glicose e metabolizar gorduras. Como consequência, níveis elevados de glicose e lipídios podem permanecer por mais tempo na circulação, contribuindo para alterações cardiovasculares.
“O sedentarismo é hoje um dos principais fatores de risco porque favorece o surgimento de outras condições, como obesidade, colesterol elevado e diabetes”, afirma o médico do esporte Paulo Zogaib, do Hospital Sírio-Libanês. Segundo o especialista, é considerado sedentário o indivíduo cujo gasto calórico semanal com atividades físicas não ultrapassa mil calorias.
O problema não termina quando a doença é diagnosticada
A inatividade física também pode dificultar o controle de problemas de saúde já instalados. Levantamentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) indicam que apenas uma parcela reduzida da população consegue manter simultaneamente níveis adequados de pressão arterial e glicemia, aumentando o risco de complicações ao longo do tempo.
Além dos efeitos metabólicos, o sedentarismo também interfere em processos relacionados à renovação celular. A ausência de estímulos físicos pode favorecer a permanência de células disfuncionais no organismo, um mecanismo que pode contribuir para o desenvolvimento de doenças graves, incluindo alguns tipos de câncer.
Os benefícios começam a aparecer em poucas semanas
A mudança de hábitos, por outro lado, pode produzir efeitos relativamente rápidos. Segundo Paulo Zogaib, a prática regular de atividade física pode melhorar, já nas primeiras semanas, o controle da pressão arterial, a utilização da glicose pelo organismo, os níveis de colesterol LDL e a circulação sanguínea.
Esses efeitos são importantes justamente na prevenção das doenças crônicas que mais afetam a população. A recomendação internacional é de pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada. O problema é que muita gente associa essa meta à necessidade de frequentar academia, seguir treinos estruturados ou alcançar alto desempenho.
Para o especialista, essa percepção pode acabar afastando as pessoas da atividade física. “O erro está em tentar encaixar um padrão ideal na vida real. O importante é adaptar a atividade ao indivíduo. Quando a pessoa começa com uma carga muito intensa, ela não sustenta e acaba abandonando”, afirma.
Como colocar mais movimento no dia a dia
A transição para uma vida mais ativa não precisa começar com uma rotina pesada de exercícios. Pequenas escolhas também podem aumentar o gasto energético e diminuir o tempo de inatividade.
No fim, a mensagem é menos sobre encontrar o exercício perfeito e mais sobre tirar o corpo da imobilidade. Para quem busca envelhecer com autonomia, incorporar diferentes formas de movimento à rotina pode ser tão importante quanto reservar um horário específico para treinar.