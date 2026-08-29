ATIVIDADE FÍSICA

Não tem tempo para academia? A estratégia de poucos minutos que pode mudar sua rotina de exercícios

Treinos de poucos minutos ganham espaço na rotina de quem não tem tempo para academia

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:00

Não tem tempo para academia? A estratégia de poucos minutos que pode mudar sua rotina de exercícios Crédito: Freepik

A ideia de que é preciso reservar uma ou duas horas do dia para ir à academia está perdendo espaço diante de uma rotina cada vez mais apertada. Entre trabalho, deslocamentos, compromissos familiares e imprevistos, muitas pessoas passaram a aproveitar pequenos intervalos disponíveis para se movimentar.

É nesse cenário que ganha força o conceito de exercise snacking, expressão usada para definir a prática de exercícios em sessões curtas distribuídas ao longo do dia. Mais do que uma tendência, a estratégia acompanha uma mudança no comportamento de quem busca manter uma rotina ativa sem precisar encontrar um longo período livre na agenda.

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O interesse pelo modelo também chegou à ciência. Uma revisão publicada em 2025 na revista Healthcare analisou 26 estudos sobre exercise snacking e concluiu que a estratégia pode trazer benefícios cardiometabólicos e ajudar a reduzir os efeitos do comportamento sedentário, principalmente entre pessoas que têm dificuldade para manter uma rotina tradicional de exercícios. Para Leandro Twin, da BlueFit, a possibilidade de adaptar o treino aos horários disponíveis passou a ter papel importante tanto na adesão quanto na permanência dos alunos.

“Hoje, muitas pessoas não conseguem estabelecer um horário fixo para treinar. É comum encontrarmos alunos que aproveitam o intervalo do almoço, uma reunião cancelada, o período entre dois compromissos ou até mesmo horários alternativos, como o início da manhã ou o final da noite. Quanto mais fácil for encaixar a atividade física na rotina, maiores são as chances de criar consistência”, explica.

Academia também precisa acompanhar a rotina

Se o tempo disponível para treinar diminuiu, a estrutura oferecida pelas academias pode fazer diferença. Uma maior variedade de equipamentos, diferentes modalidades e horários estendidos ajudam a reduzir obstáculos que podem fazer uma pessoa desistir de manter a atividade física. A quantidade de equipamentos também pode interferir no tempo necessário para concluir uma sessão.

“Ninguém quer perder metade do tempo disponível esperando um equipamento desocupar. Quando a academia possui uma quantidade adequada de máquinas e uma operação eficiente, o aluno consegue realizar um treino completo em menos tempo, o que faz toda a diferença para quem tem uma rotina corrida”, afirma Twin. A variedade de modalidades é outro fator que pode facilitar a adesão. Além da musculação, diferentes tipos de aulas e horários permitem que cada pessoa escolha uma atividade que se encaixe melhor na própria agenda e nas suas preferências.

Menos tempo não precisa significar abandonar o exercício

A lógica por trás do exercise snacking rompe com a ideia de que atividade física só conta quando ocupa um período longo e contínuo do dia. Em vez de esperar surgir uma hora livre, a proposta é aproveitar oportunidades menores para se manter em movimento. Essa mudança pode ser especialmente relevante para quem passa grande parte do dia sentado ou encontra dificuldades para estabelecer uma rotina fixa de exercícios. A revisão publicada em 2025 aponta justamente o potencial dessas sessões curtas para combater os efeitos do comportamento sedentário e favorecer a saúde cardiometabólica.

Para o especialista, a principal mudança está em abandonar a ideia de que existe um único formato correto de treino. “Nem todo mundo terá disponibilidade para treinar uma hora e meia todos os dias, e isso não deveria ser um impedimento para cuidar da saúde. O importante é que as pessoas encontrem uma rotina viável e que consigam manter no longo prazo. A atividade física precisa se adaptar à vida das pessoas, e não o contrário”, conclui.