BEM-ESTAR

Nem sempre é falta de café: o que pode estar por trás do cansaço diário

Sono ruim, desidratação e alimentação inadequada estão entre os fatores que afetam a disposição; especialista explica alternativas para reduzir a dependência da cafeína

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 06:30

Nem sempre é falta de café: o que pode estar por trás do cansaço diário Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Acordar cansado mesmo depois de dormir, sentir dificuldade para manter a atenção no trabalho ou perceber que a disposição desaparece antes do fim do dia são situações que fazem parte da rotina de muita gente. Nessas horas, o café e as bebidas energéticas costumam aparecer como soluções rápidas. Mas nem sempre a falta de energia significa que o organismo precisa de mais cafeína.

Sono insuficiente, pouca ingestão de água, alimentação inadequada e uma rotina sem pausas para descanso também podem estar por trás do cansaço e da dificuldade de concentração. Por isso, antes de recorrer a estimulantes, vale observar os hábitos que podem estar comprometendo o funcionamento do corpo.

Cafeina melhora o sono? 1 de 5

“A cafeína faz parte da rotina de muitas pessoas e, quando consumida em quantidades adequadas, pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. O problema está principalmente no excesso e na sensibilidade individual à substância. Por isso, é importante observar não apenas quantas xícaras de café são consumidas, mas também outras fontes de cafeína presentes ao longo do dia”, explica Celso Cukier, nutrólogo da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

A cafeína, de fato, ajuda a aumentar temporariamente o estado de alerta. O problema é que esse efeito não resolve as causas da fadiga e pode até interferir no descanso. Embora faça parte da rotina de muitas pessoas, o consumo excessivo de cafeína pode provocar efeitos como insônia, agitação, ansiedade, tremores, palpitações e desconforto gastrointestinal. A sensibilidade à substância, no entanto, varia de uma pessoa para outra.

“O próprio corpo pode dar sinais de que a quantidade está acima do que aquela pessoa tolera. Dificuldade para dormir, sensação de aceleração, tremores, ansiedade ou palpitações são alguns sinais que merecem atenção. Nesses casos, vale rever o consumo e, se os sintomas persistirem, buscar avaliação médica”, orienta Celso Cukier.

Um estudo publicado em 2025 na revista científica Sleep mostrou que doses elevadas da substância podem prejudicar a qualidade do sono mesmo quando consumidas até 12 horas antes de dormir. Assim, o hábito de tomar café para combater a sonolência pode criar um ciclo: a pessoa sente cansaço, consome cafeína para continuar as atividades e, dependendo da quantidade e do horário, prejudica o sono que deveria ajudar na recuperação.

O que pode estar roubando sua disposição?

A energia física e mental depende de diferentes fatores. Quando sono, alimentação, hidratação e descanso não estão equilibrados, o organismo pode responder com fadiga, sonolência e dificuldade para manter o foco.

Entre os principais pontos que merecem atenção estão:

Hidratação: beber pouca água pode afetar a atenção, o humor e a percepção de cansaço. A ingestão de líquidos ao longo do dia é importante para o funcionamento do organismo, especialmente em períodos de calor ou durante a prática de atividades físicas.

Alimentação: passar muitas horas sem comer ou manter uma dieta pouco equilibrada pode comprometer a disposição. Refeições variadas, com carboidratos, proteínas, fibras e outros nutrientes, ajudam a atender às necessidades do corpo.

Qualidade do sono: dormir poucas horas ou ter um descanso de baixa qualidade prejudica a recuperação física e mental. Entre os possíveis efeitos estão dificuldades de memória, concentração e desempenho nas atividades cotidianas.

Pausas e descanso: uma rotina intensa, sem intervalos adequados, também pode contribuir para a sensação de esgotamento. Alternar períodos de atividade com momentos de recuperação ajuda a reduzir a fadiga e preservar o bem-estar.



Mais estímulo nem sempre significa mais energia

A cafeína age no sistema nervoso central ao bloquear a ação da adenosina, substância que participa da sinalização da necessidade de descanso. Com isso, a pessoa sente menos sono temporariamente. Esse mecanismo, porém, não substitui as horas de descanso nem corrige problemas relacionados à alimentação ou à hidratação.

Quando o efeito estimulante diminui, algumas pessoas podem perceber uma queda na disposição, fenômeno conhecido como caffeine crash. Isso ajuda a explicar por que aumentar o consumo de café nem sempre é uma boa estratégia para enfrentar o cansaço. Segundo Alberto Hakim, CEO da HydraBlast, marca brasileira de bebidas funcionais, é importante diferenciar o estado de alerta provocado por estimulantes da recuperação efetiva do organismo.

“A cafeína pode ser útil em determinadas situações, mas não deve ser a única resposta para o cansaço. Nossa proposta é oferecer uma alternativa que combine energia e hidratação sem recorrer à cafeína, ampliando as opções para quem busca mais disposição ao longo da rotina”, afirma.

Pequenas mudanças podem ajudar a recuperar a disposição

Antes de buscar soluções rápidas para combater o cansaço, observar a rotina pode ser um primeiro passo. Manter horários regulares para dormir, evitar longos períodos sem se alimentar, fazer pausas durante o trabalho e garantir uma hidratação adequada são medidas que contribuem para o bem-estar.Bebidas funcionais sem cafeína também podem fazer parte das opções de quem deseja diversificar a hidratação e reduzir o consumo de estimulantes.