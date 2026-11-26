CASOS EM ALTA

Nem toda ferida é igual: saiba identificar os sinais que podem indicar mpox

Dados do Ministério da Saúde apontam crescimento de casos confirmados em novembro. Infectologista explica como reconhecer os sintomas, buscar diagnóstico e proteger outras pessoas

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15:41

Nem toda ferida é igual: saiba identificar os sinais que podem indicar mpox Crédito: Imagem gerada pela

O número de casos confirmados de mpox aumentou no Brasil em novembro, reforçando a importância de reconhecer os sintomas e adotar medidas para evitar a transmissão. Dados do Ministério da Saúde mostram que o país passou de 665 registros em 5 de novembro para 1.170 no dia 18.

Na cidade de São Paulo, o cenário também chama a atenção. Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde em 25 de novembro, foram confirmados 348 casos em 2026. Desse total, 81 ocorreram em outubro e 120 foram registrados entre os dias 1º e 24 de novembro.

Mpox pode causar lesões na pele, pneumonia, confusão mental e infecção nos olhos 1 de 4

Causada por um vírus da mesma família do agente responsável pela varíola, a mpox geralmente apresenta evolução favorável. No entanto, pessoas imunossuprimidas têm maior risco de desenvolver formas graves da doença, explica o infectologista Gustavo Dittmar, coordenador de Infectologia do Hospital Albert Sabin (HAS), em São Paulo.

Quais são os sintomas da mpox?

Entre os principais sinais estão febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios, fraqueza e aumento dos gânglios linfáticos, popularmente conhecidos como ínguas. Também podem surgir bolhas e feridas na pele, que atingem regiões como genitais, ânus, boca, rosto, mãos e pés.

O aparecimento de lesões sem causa aparente, principalmente quando acompanhado de febre ou ínguas, deve motivar a procura por atendimento médico. Ao buscar assistência, a recomendação é utilizar máscara cirúrgica e manter as lesões cobertas, sempre que possível. De acordo com o infectologista, as manifestações na pele podem ser confundidas com as de outras doenças. Por isso, o diagnóstico depende de avaliação médica e análise laboratorial de material coletado das lesões.

Como é o tratamento e quanto tempo dura a recuperação?

Na maioria dos casos, as feridas cicatrizam espontaneamente. O tratamento é voltado ao controle da dor e da febre, aos cuidados com as lesões e à prevenção de complicações. Segundo o Ministério da Saúde, a recuperação costuma ocorrer entre duas e quatro semanas.

Como ocorre a transmissão e como se prevenir?

Ao contrário do que muita gente pode imaginar, a transmissão da mpox não acontece exclusivamente por contato sexual. O vírus também pode passar de uma pessoa para outra pelo contato direto com lesões, pelo compartilhamento de toalhas, roupas e lençóis contaminados e por secreções respiratórias durante contatos próximos e prolongados.

Para reduzir o risco de transmissão dentro de casa, o infectologista recomenda que a pessoa diagnosticada permaneça em um quarto individual, use máscara ao circular por áreas comuns, evite contato físico próximo e não compartilhe objetos de uso pessoal. “A higiene de mãos com álcool em gel ou água e sabão é fundamental”, reforça o médico. O isolamento deve continuar até a completa cicatrização das lesões, quando as crostas caem e uma nova camada de pele se forma.

Quem pode tomar a vacina contra mpox pelo SUS?