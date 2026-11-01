ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Nem tudo que é fit pode ser consumido à vontade: médico explica os riscos do excesso

Pesquisa aponta que 53% dos brasileiros reduziram o consumo de açúcar e doces tradicionais; especialista explica por que as versões com adoçantes também exigem atenção às quantidades

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 09:33

Nem tudo que é fit pode ser consumido à vontade: médico explica os riscos do excesso Crédito: Imagem gerada pela IA

Trocar o chocolate tradicional pela versão zero açúcar ou escolher uma sobremesa fit no lugar do doce convencional parece uma decisão mais saudável. Mas existe um cuidado importante nessa mudança: produtos sem açúcar não estão automaticamente liberados para consumo sem limites. A quantidade ingerida, a frequência e os ingredientes utilizados também precisam entrar na conta.

A preocupação ganha força diante da mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros. Segundo dados da pesquisa Consumer Insights, 53% da população diminuiu o consumo de açúcar e doces tradicionais e passou a optar por alternativas com adoçantes de baixa ou nenhuma caloria. Com isso, versões identificadas como “fit”, “diet” e “zero açúcar” conquistam mais espaço nas prateleiras.

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Para Andrea Bottoni, nutrólogo do Hospital IGESP, um dos principais riscos é interpretar a ausência de açúcar como uma autorização para aumentar o consumo. A substituição pode fazer sentido em determinadas situações, mas não significa que o alimento possa ser ingerido livremente.

“É comum a pessoa associar a ausência de açúcar a uma espécie de autorização para comer mais. A substituição do açúcar por adoçantes pode fazer sentido em determinados contextos, mas não deve criar a impressão de que esses produtos estão liberados. Quando diferentes alimentos com adoçantes fazem parte da rotina, é importante observar o consumo total e a composição desses produtos”, afirma.

O que acontece quando o consumo de adoçantes é exagerado?

Um dos equívocos mais comuns é acreditar que um produto com a indicação “zero açúcar” ou “baixo teor calórico” é necessariamente mais saudável em qualquer quantidade. A informação destacada na embalagem não substitui a leitura dos ingredientes, da tabela nutricional e das porções recomendadas.

Além disso, os efeitos do consumo excessivo variam conforme o tipo de adoçante utilizado. Alguns polióis, como sorbitol, maltitol e xilitol, podem provocar gases, distensão abdominal, cólicas e diarreia quando ingeridos em grandes quantidades. Para outras substâncias, a atenção está relacionada à exposição acumulada e ao respeito aos limites de ingestão considerados seguros.

“Os efeitos do consumo excessivo também dependem do tipo de substância utilizada. Alguns polióis, como sorbitol, maltitol e xilitol, podem provocar gases, distensão abdominal, cólicas e diarreia quando ingeridos em grandes quantidades. Para outros adoçantes, a principal preocupação está na exposição acumulada e no respeito aos limites considerados seguros para cada substância”, explica Bottoni.

Cinco cuidados na hora de escolher doces fit e zero açúcar

A primeira orientação é não se limitar ao que aparece em destaque na embalagem. A lista de ingredientes e a tabela nutricional ajudam a entender melhor a composição do produto, enquanto o tamanho da porção permite avaliar a quantidade consumida. Outro cuidado é observar o conjunto da alimentação. Uma pessoa que consome sobremesas com adoçantes, bebidas adoçadas e outros produtos com a mesma característica ao longo do dia precisa considerar todas essas fontes, e não apenas um alimento isolado.

Também é importante evitar a chamada compensação: quando o consumidor aumenta a quantidade ingerida por acreditar que a versão fit é necessariamente mais saudável. A redução de açúcar não transforma automaticamente um produto ultraprocessado em uma opção de consumo livre.

Para o nutrólogo, não é preciso ter medo dos adoçantes, mas é importante evitar excessos e reduzir gradualmente a preferência por sabores muito doces. “Não é necessário ter medo de todos os produtos que utilizam adoçantes, mas também não devemos tratá-los como alimentos sem limites. O ideal é reduzir gradualmente a preferência por sabores muito doces e manter os doces, sejam tradicionais ou com adoçantes, como parte pontual de uma alimentação equilibrada”, destaca.

A escolha de produtos fit, diet ou zero açúcar deve considerar mais do que a promessa estampada na embalagem. Observar a composição, respeitar as porções e evitar o consumo frequente de diferentes produtos adoçados são atitudes que ajudam a manter uma alimentação equilibrada.