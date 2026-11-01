Nem tudo que é fit pode ser consumido à vontade: médico explica os riscos do excesso

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Perla Ribeiro
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 09:33
Trocar o chocolate tradicional pela versão zero açúcar ou escolher uma sobremesa fit no lugar do doce convencional parece uma decisão mais saudável. Mas existe um cuidado importante nessa mudança: produtos sem açúcar não estão automaticamente liberados para consumo sem limites. A quantidade ingerida, a frequência e os ingredientes utilizados também precisam entrar na conta.
A preocupação ganha força diante da mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros. Segundo dados da pesquisa Consumer Insights, 53% da população diminuiu o consumo de açúcar e doces tradicionais e passou a optar por alternativas com adoçantes de baixa ou nenhuma caloria. Com isso, versões identificadas como “fit”, “diet” e “zero açúcar” conquistam mais espaço nas prateleiras.
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Para Andrea Bottoni, nutrólogo do Hospital IGESP, um dos principais riscos é interpretar a ausência de açúcar como uma autorização para aumentar o consumo. A substituição pode fazer sentido em determinadas situações, mas não significa que o alimento possa ser ingerido livremente.
“É comum a pessoa associar a ausência de açúcar a uma espécie de autorização para comer mais. A substituição do açúcar por adoçantes pode fazer sentido em determinados contextos, mas não deve criar a impressão de que esses produtos estão liberados. Quando diferentes alimentos com adoçantes fazem parte da rotina, é importante observar o consumo total e a composição desses produtos”, afirma.
O que acontece quando o consumo de adoçantes é exagerado?
Um dos equívocos mais comuns é acreditar que um produto com a indicação “zero açúcar” ou “baixo teor calórico” é necessariamente mais saudável em qualquer quantidade. A informação destacada na embalagem não substitui a leitura dos ingredientes, da tabela nutricional e das porções recomendadas.
Além disso, os efeitos do consumo excessivo variam conforme o tipo de adoçante utilizado. Alguns polióis, como sorbitol, maltitol e xilitol, podem provocar gases, distensão abdominal, cólicas e diarreia quando ingeridos em grandes quantidades. Para outras substâncias, a atenção está relacionada à exposição acumulada e ao respeito aos limites de ingestão considerados seguros.
“Os efeitos do consumo excessivo também dependem do tipo de substância utilizada. Alguns polióis, como sorbitol, maltitol e xilitol, podem provocar gases, distensão abdominal, cólicas e diarreia quando ingeridos em grandes quantidades. Para outros adoçantes, a principal preocupação está na exposição acumulada e no respeito aos limites considerados seguros para cada substância”, explica Bottoni.
Cinco cuidados na hora de escolher doces fit e zero açúcar
A primeira orientação é não se limitar ao que aparece em destaque na embalagem. A lista de ingredientes e a tabela nutricional ajudam a entender melhor a composição do produto, enquanto o tamanho da porção permite avaliar a quantidade consumida. Outro cuidado é observar o conjunto da alimentação. Uma pessoa que consome sobremesas com adoçantes, bebidas adoçadas e outros produtos com a mesma característica ao longo do dia precisa considerar todas essas fontes, e não apenas um alimento isolado.
Também é importante evitar a chamada compensação: quando o consumidor aumenta a quantidade ingerida por acreditar que a versão fit é necessariamente mais saudável. A redução de açúcar não transforma automaticamente um produto ultraprocessado em uma opção de consumo livre.
Para o nutrólogo, não é preciso ter medo dos adoçantes, mas é importante evitar excessos e reduzir gradualmente a preferência por sabores muito doces. “Não é necessário ter medo de todos os produtos que utilizam adoçantes, mas também não devemos tratá-los como alimentos sem limites. O ideal é reduzir gradualmente a preferência por sabores muito doces e manter os doces, sejam tradicionais ou com adoçantes, como parte pontual de uma alimentação equilibrada”, destaca.
A escolha de produtos fit, diet ou zero açúcar deve considerar mais do que a promessa estampada na embalagem. Observar a composição, respeitar as porções e evitar o consumo frequente de diferentes produtos adoçados são atitudes que ajudam a manter uma alimentação equilibrada.
Pessoas que apresentam desconfortos recorrentes após consumir esses alimentos ou possuem necessidades nutricionais específicas podem buscar orientação individual com um profissional de saúde. “Para pessoas que apresentam desconfortos recorrentes após o consumo ou possuem necessidades nutricionais específicas, a avaliação individual com um profissional de saúde pode ajudar a orientar escolhas mais adequadas”, finaliza Bottoni.