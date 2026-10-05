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Noites mal dormidas podem sobrecarregar o coração; veja o que acontece no organismo

Privação de sono pode aumentar a pressão arterial, acelerar os batimentos e favorecer alterações nos vasos sanguíneos; apneia também exige atenção

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 16:46

O estresse pode causar insônia e alterações no padrão de sono (Imagem: SB Arts Media | Shutterstock)
Noites mal dormidas podem sobrecarregar o coração; veja o que acontece no organismo Crédito: Imagem: SB Arts Media | Shutterstock

Passar uma noite mal dormida de vez em quando pode parecer inofensivo, mas quando o problema se torna frequente, o organismo pode começar a sentir os efeitos. O coração está entre os órgãos diretamente afetados pela privação crônica de sono e pela insônia, especialmente quando o descanso é insuficiente ou interrompido repetidamente.

Segundo o cardiologista Lucas Waldeck, da Casa de Saúde São José, a falta de sono pode manter o organismo em um estado contínuo de estresse. Isso aumenta a atividade do sistema nervoso simpático, responsável por preparar o corpo para reagir diante de situações de perigo ou estresse intenso, além de estimular a liberação de hormônios como adrenalina e cortisol.

Insônia - como ter um sono melhor

A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock
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Ter um parceiro que ronca pode incomodar e diminuir a qualidade do sono por Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
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É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
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Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
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Aumento de cortisol atrapalha o sono e a recuperação muscular (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
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A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock

Essa hiperativação dificulta o repouso adequado e pode contribuir para o aumento contínuo da pressão arterial e da frequência cardíaca. Com o passar do tempo, esse processo também pode acelerar a rigidez dos vasos sanguíneos e aumentar a sobrecarga sobre o coração.

“Em paralelo, dormir pouco ou ter um sono fragmentado estimula a produção de substâncias pró-inflamatórias e prejudica o funcionamento do endotélio, a camada interna que protege os vasos sanguíneos. Com o tempo, essa inflamação sistêmica e a disfunção vascular favorecem o acúmulo de placas de gordura nas artérias e elevam substancialmente os riscos de complicações cardiovasculares graves”, explica o médico.

Quais problemas podem aparecer?

A relação entre sono inadequado e saúde cardiovascular envolve diferentes mecanismos do organismo.

Entre as condições que podem estar associadas à má qualidade do descanso estão:

  • Hipertensão arterial sistêmica, especialmente em casos de difícil controle;
  • Doença arterial coronariana, que também aumenta os riscos de infarto agudo do miocárdio;
  • Insuficiência cardíaca;
  • Acidente vascular cerebral (AVC);
  • Alterações no ritmo dos batimentos, entre elas a fibrilação atrial, uma das arritmias mais associadas aos distúrbios do sono.

Em situações mais graves e sem acompanhamento adequado, a combinação dessas alterações pode elevar o risco de complicações cardiovasculares importantes.

Apneia do sono também coloca o coração em alerta

Outro problema que merece atenção é a apneia obstrutiva do sono, distúrbio em que as vias aéreas sofrem bloqueios repetidos durante a noite. A passagem de ar é interrompida, provocando quedas nos níveis de oxigênio no sangue e pequenos despertares ao longo do sono. O detalhe é que, na maioria das vezes, a própria pessoa não percebe esses episódios. Mesmo sem acordar completamente, porém, o organismo reage a cada interrupção da respiração.

“Cada uma dessas pausas respiratórias exige um esforço enorme do organismo para voltar a respirar, gerando picos imediatos de pressão arterial, estresse oxidativo e inflamação nos vasos. A longo prazo, essa sobrecarga noturna contínua enfraquece o coração, altera a estrutura das artérias e aumenta significativamente a probabilidade de eventos cardiovasculares”, explica Waldeck. Por isso, ronco intenso, pausas na respiração durante o sono, despertares frequentes e sensação de cansaço mesmo depois de uma noite inteira na cama são sinais que merecem ser avaliados.

É possível reduzir os impactos no coração

Mesmo quem convive com privação de sono há anos pode começar a mudar a rotina para melhorar a qualidade do descanso e reduzir a sobrecarga cardiovascular. De acordo com o cardiologista, a chamada higiene do sono pode ajudar no controle da pressão arterial e contribuir para o funcionamento adequado dos vasos sanguíneos.

Alguns hábitos podem fazer parte dessa mudança:

  • Manter horários regulares para dormir e acordar;
  • Evitar telas e luzes fortes antes de ir para a cama;
  • Reduzir o consumo de estimulantes durante a noite;
  • Manter o quarto escuro, silencioso e confortável.

Além desses cuidados, a avaliação médica é importante principalmente quando o problema é persistente ou existem sinais de algum distúrbio do sono. “Também é essencial passar por uma avaliação médica. Em muitos casos, há indicação da realização de polissonografia, um exame feito para mapear o padrão respiratório e identificar se há presença de apneia e outros transtornos do sono. Tratar a causa exata é o que garante a recuperação da qualidade do sono e a proteção efetiva do sistema cardiovascular”, explica o médico.

Tratamento depende do tipo de apneia

Quando a síndrome da apneia do sono é confirmada, o tratamento varia de acordo com o tipo e as características apresentadas pelo paciente. Na apneia obstrutiva do sono, podem ser indicados dispositivos de pressão positiva, aparelhos intraorais ou procedimentos cirúrgicos, dependendo da situação, com o objetivo de manter as vias aéreas abertas durante o descanso.

Já na apneia central do sono, o problema está relacionado à falha do cérebro em enviar adequadamente os sinais responsáveis pela respiração. Nesses casos, o tratamento pode envolver o controle de doenças associadas, como a insuficiência cardíaca, além de oxigênio suplementar e aparelhos de suporte respiratório adaptados às necessidades de cada paciente.

Cuidar da qualidade do sono não significa apenas buscar mais disposição no dia seguinte. Quando noites de descanso insuficiente ou interrupções frequentes se tornam parte da rotina, investigar a causa também pode ser uma medida importante para proteger a saúde cardiovascular.

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