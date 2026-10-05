QUALIDADE DO SONO

Noites mal dormidas podem sobrecarregar o coração; veja o que acontece no organismo

Privação de sono pode aumentar a pressão arterial, acelerar os batimentos e favorecer alterações nos vasos sanguíneos; apneia também exige atenção

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 16:46

Noites mal dormidas podem sobrecarregar o coração; veja o que acontece no organismo Crédito: Imagem: SB Arts Media | Shutterstock

Passar uma noite mal dormida de vez em quando pode parecer inofensivo, mas quando o problema se torna frequente, o organismo pode começar a sentir os efeitos. O coração está entre os órgãos diretamente afetados pela privação crônica de sono e pela insônia, especialmente quando o descanso é insuficiente ou interrompido repetidamente.

Segundo o cardiologista Lucas Waldeck, da Casa de Saúde São José, a falta de sono pode manter o organismo em um estado contínuo de estresse. Isso aumenta a atividade do sistema nervoso simpático, responsável por preparar o corpo para reagir diante de situações de perigo ou estresse intenso, além de estimular a liberação de hormônios como adrenalina e cortisol.

Insônia - como ter um sono melhor 1 de 20

Essa hiperativação dificulta o repouso adequado e pode contribuir para o aumento contínuo da pressão arterial e da frequência cardíaca. Com o passar do tempo, esse processo também pode acelerar a rigidez dos vasos sanguíneos e aumentar a sobrecarga sobre o coração.

“Em paralelo, dormir pouco ou ter um sono fragmentado estimula a produção de substâncias pró-inflamatórias e prejudica o funcionamento do endotélio, a camada interna que protege os vasos sanguíneos. Com o tempo, essa inflamação sistêmica e a disfunção vascular favorecem o acúmulo de placas de gordura nas artérias e elevam substancialmente os riscos de complicações cardiovasculares graves”, explica o médico.

Quais problemas podem aparecer?

A relação entre sono inadequado e saúde cardiovascular envolve diferentes mecanismos do organismo.

Entre as condições que podem estar associadas à má qualidade do descanso estão:

Hipertensão arterial sistêmica, especialmente em casos de difícil controle;

Doença arterial coronariana, que também aumenta os riscos de infarto agudo do miocárdio;

Insuficiência cardíaca;

Acidente vascular cerebral (AVC);

Alterações no ritmo dos batimentos, entre elas a fibrilação atrial, uma das arritmias mais associadas aos distúrbios do sono.



Em situações mais graves e sem acompanhamento adequado, a combinação dessas alterações pode elevar o risco de complicações cardiovasculares importantes.

Apneia do sono também coloca o coração em alerta

Outro problema que merece atenção é a apneia obstrutiva do sono, distúrbio em que as vias aéreas sofrem bloqueios repetidos durante a noite. A passagem de ar é interrompida, provocando quedas nos níveis de oxigênio no sangue e pequenos despertares ao longo do sono. O detalhe é que, na maioria das vezes, a própria pessoa não percebe esses episódios. Mesmo sem acordar completamente, porém, o organismo reage a cada interrupção da respiração.

“Cada uma dessas pausas respiratórias exige um esforço enorme do organismo para voltar a respirar, gerando picos imediatos de pressão arterial, estresse oxidativo e inflamação nos vasos. A longo prazo, essa sobrecarga noturna contínua enfraquece o coração, altera a estrutura das artérias e aumenta significativamente a probabilidade de eventos cardiovasculares”, explica Waldeck. Por isso, ronco intenso, pausas na respiração durante o sono, despertares frequentes e sensação de cansaço mesmo depois de uma noite inteira na cama são sinais que merecem ser avaliados.

É possível reduzir os impactos no coração

Mesmo quem convive com privação de sono há anos pode começar a mudar a rotina para melhorar a qualidade do descanso e reduzir a sobrecarga cardiovascular. De acordo com o cardiologista, a chamada higiene do sono pode ajudar no controle da pressão arterial e contribuir para o funcionamento adequado dos vasos sanguíneos.

Alguns hábitos podem fazer parte dessa mudança:

Manter horários regulares para dormir e acordar;

Evitar telas e luzes fortes antes de ir para a cama;

Reduzir o consumo de estimulantes durante a noite;

Manter o quarto escuro, silencioso e confortável.



Além desses cuidados, a avaliação médica é importante principalmente quando o problema é persistente ou existem sinais de algum distúrbio do sono. “Também é essencial passar por uma avaliação médica. Em muitos casos, há indicação da realização de polissonografia, um exame feito para mapear o padrão respiratório e identificar se há presença de apneia e outros transtornos do sono. Tratar a causa exata é o que garante a recuperação da qualidade do sono e a proteção efetiva do sistema cardiovascular”, explica o médico.

Tratamento depende do tipo de apneia

Quando a síndrome da apneia do sono é confirmada, o tratamento varia de acordo com o tipo e as características apresentadas pelo paciente. Na apneia obstrutiva do sono, podem ser indicados dispositivos de pressão positiva, aparelhos intraorais ou procedimentos cirúrgicos, dependendo da situação, com o objetivo de manter as vias aéreas abertas durante o descanso.

Já na apneia central do sono, o problema está relacionado à falha do cérebro em enviar adequadamente os sinais responsáveis pela respiração. Nesses casos, o tratamento pode envolver o controle de doenças associadas, como a insuficiência cardíaca, além de oxigênio suplementar e aparelhos de suporte respiratório adaptados às necessidades de cada paciente.