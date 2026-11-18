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Nova linhagem da Covid-19 já representa 58% das amostras analisadas e foi identificada em seis estados

Estudo aponta que sua disseminação pode estar relacionada à maior capacidade de ligação às células humanas

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 15:55

Nova linhagem da Covid-19 já representa 58% das amostras analisadas e foi identificada em seis estados Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma linhagem do coronavírus já representa mais da metade das amostras analisadas em uma estratégia de vigilância realizada na cidade do Rio de Janeiro. A PJ.2.1 foi identificada em 96 dos 167 genomas sequenciados pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), o equivalente a 58% do total.

As amostras foram coletadas entre 17 de outubro e 6 de novembro de 2026, em uma ação realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio). O trabalho foi conduzido pelo Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do IOC, referência nacional para o agravo.

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Além da PJ.2.1, outras linhagens também foram identificadas entre as amostras analisadas. As derivadas da RF.5 representaram 22% do total, enquanto as da XFG corresponderam a 11%.

O sequenciamento genético permite identificar quais linhagens do SARS-CoV-2 estão circulando e acompanhar possíveis mudanças nas características do vírus. Segundo a pesquisadora Paola Cristina Resende, do laboratório responsável pelas análises, a identificação de diferentes linhagens reforça a necessidade de manter a vigilância genômica.

“Como o SARS-CoV-2 continua passando por mudanças, a análise de suas características genéticas ajuda a reconhecer a circulação de novas linhagens e acompanhar sua presença ao longo do tempo”, explica.

Os dados obtidos foram depositados na plataforma internacional GISAID e incorporados ao monitoramento semanal da Rede Genômica Fiocruz e do Ministério da Saúde. A iniciativa contribui para acompanhar a circulação das diferentes linhagens do coronavírus no Brasil.

O que se sabe sobre a linhagem PJ.2.1

Um estudo publicado por pesquisadores da Alemanha na revista científica Journal of Infection investigou características da PJ.2.1. Os resultados indicam que sua disseminação pode estar relacionada principalmente a uma maior capacidade de ligação ao receptor ACE2, molécula presente na superfície das células humanas que funciona como porta de entrada para o vírus.

De acordo com a publicação, essa característica pode facilitar a infecção de células que apresentam menor quantidade desse receptor. Os pesquisadores também observaram que a PJ.2.1 tem capacidade moderada ou baixa de escapar da resposta imunológica, diferentemente de outras linhagens cuja disseminação está mais associada a esse mecanismo.

Os resultados ajudam a compreender o comportamento da linhagem, mas não permitem afirmar, isoladamente, que a maior capacidade de ligação ao receptor ACE2 explica sua predominância nas amostras analisadas no Rio de Janeiro.

Linhagem já foi identificada em seis estados

A PJ.2.1 foi detectada pela primeira vez no Canadá, em maio de 2026. No Brasil, além do Rio de Janeiro, já há registros da linhagem em São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.