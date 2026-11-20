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Nova onda de covid-19? Positividade dos testes sobe há 12 semanas e preocupa laboratórios

Percentual de exames positivos chegou a 12,4% na última semana de outubro, segundo levantamento da Abramed. Alta já dura 12 semanas e ainda não apresenta sinal claro de desaceleração

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 07:30

Nova onda de covid-19? Positividade dos testes sobe há 12 semanas e preocupa laboratórios Crédito: Imagem gerada pela IA

A covid-19 voltou a ganhar força no Brasil, e a proporção de testes positivos já supera a registrada no mesmo período de 2025. Entre 25 e 31 de outubro de 2026, correspondente à semana epidemiológica 43, 12,4% dos exames realizados nos laboratórios associados à Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) tiveram resultado positivo. No mesmo período do ano passado, o índice era de 9,2%.

Os dados mostram que a nova alta ainda está em andamento. Diferentemente do que aconteceu na onda de inverno de 2025, quando a positividade começou a cair depois de atingir o pico, a curva de 2026 continua avançando. O cenário exige atenção, embora os números representem os exames realizados na rede de laboratórios participantes, e não a totalidade dos casos existentes no país. O levantamento reúne informações de empresas responsáveis por mais de 85% dos exames realizados na saúde suplementar brasileira e é compilado pela plataforma METRICARE, desenvolvida e gerenciada pela Controllab.

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Como começou a nova alta da covid-19?

Em 2025, a circulação do coronavírus apresentou duas ondas de aumento na positividade dos testes. A primeira ocorreu no verão e chegou a 28,9% na semana epidemiológica 7, entre 9 e 15 de fevereiro. A segunda começou no inverno, na semana 26, entre 22 e 28 de junho, e atingiu 16,4% na semana 35, de 24 a 30 de agosto.

Em 2026, o movimento de alta começou mais tarde. A partir da semana epidemiológica 31, entre 2 e 8 de agosto, a positividade passou a crescer, saindo de 2% dos exames positivos até alcançar 12,4% na semana 43. “Comparar com 2025 ajuda a entender o momento, mas as duas ondas estão em fases diferentes. A de 2026 ainda sobe, e a de 2025 já tinha passado do pico”, afirma Carlos Eduardo Ferreira, médico patologista clínico e líder do Comitê Técnico de Análises Clínicas da Abramed.

Até quando a positividade pode continuar subindo?

Em um intervalo de 12 semanas, entre o fim de julho e o fim de outubro, a proporção de exames positivos passou de 2% para 12,4%, um aumento de mais de seis vezes. Embora tenham ocorrido oscilações durante o período, a tendência geral continuou ascendente. Outro indicador que reforça o movimento é a média móvel das cinco semanas anteriores, utilizada para suavizar variações pontuais. Esse índice passou de 6,4% na semana epidemiológica 40 para 8,1% na semana 43.

A comparação com a onda de inverno de 2025 também chama a atenção. Naquele ano, o período de crescimento durou nove semanas, da semana 26 até o pico na semana 35. Se a trajetória de 2026 tivesse seguido a mesma duração, o pico teria ocorrido na semana 40, entre 4 e 10 de outubro. Entretanto, a positividade continuou aumentando mesmo depois desse intervalo.

“A média móvel ainda sobe e não mostra sinal de pico. Por isso, vamos acompanhar com atenção as próximas semanas. Pedimos cautela na leitura: um dado isolado não mostra a tendência, e ainda não dá para saber onde a curva vai parar”, afirma o médico Carlos Eduardo. Com base no ritmo observado nas oito semanas anteriores, a Abramed estimou que a positividade poderia se aproximar de 17% na semana epidemiológica 45, entre 8 e 14 de novembro, e de 19% na semana 46, de 15 a 21 de novembro.

Esses números são projeções matemáticas, não resultados confirmados. A estimativa considera a continuidade do ritmo de crescimento observado e não incorpora uma possível desaceleração. Caso se concretizasse, a taxa ultrapassaria o pico de 16,4% registrado na onda de inverno de 2025.

O que fazer diante de sintomas respiratórios?

Febre, tosse, dor de garganta e coriza podem aparecer em casos de covid-19, mas também são manifestações de outras infecções respiratórias. Por isso, a avaliação médica e a realização de exames podem ajudar a identificar a causa dos sintomas e orientar os cuidados.

A Abramed recomenda atenção às seguintes situações:

Falta de ar ou dificuldade para respirar: procure atendimento médico sem demora.

Febre, tosse, dor de garganta ou coriza: busque avaliação profissional e orientação sobre a necessidade de realizar um teste.

Resultado positivo: converse com um profissional de saúde sobre os cuidados, o isolamento e o acompanhamento necessários.

Resultado negativo, mas sintomas persistentes: retorne ao médico para investigar outras possíveis causas.

Vacinação: mantenha a imunização em dia, especialmente entre os grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, idosos, imunocomprometidos, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades.



A identificação do vírus também ajuda a evitar atrasos no cuidado e intervenções desnecessárias. Segundo o médico Carlos Eduardo Ferreira, conhecer a causa dos sintomas permite orientar melhor a conduta desde o início.

Como os dados são monitorados?

As informações utilizadas no levantamento são compiladas pela plataforma METRICARE, que reúne resultados de exames dos laboratórios associados à Abramed. A ferramenta permite acompanhar tendências de positividade e apoiar decisões relacionadas à saúde populacional.