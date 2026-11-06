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Novembro Azul: mutirão na Bahia oferece 500 vagas para consulta com urologista e exame de PSA

Atendimento será realizado no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, no dia 14 de novembro; agendamento começa nesta segunda-feira (9), pela internet

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:09

Novembro Azul: mutirão na Bahia oferece 500 vagas para consulta com urologista e exame de PSA
Novembro Azul: mutirão na Bahia oferece 500 vagas para consulta com urologista e exame de PSA Crédito: Divulgação

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) abre, nesta segunda-feira (9), o agendamento para 500 vagas do mutirão da campanha Novembro Azul. A ação será realizada no dia 14 de novembro, no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, com consultas urológicas e exames de PSA, utilizados na avaliação da saúde da próstata.

O atendimento é voltado para homens cis, mulheres trans e pessoas não binárias a partir dos 40 anos. As vagas são limitadas e a participação depende de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site saude.ba.gov.br. O mutirão tem como objetivo contribuir para a prevenção e a detecção precoce do câncer de próstata. Quando identificado em estágio inicial, o tumor pode apresentar índices de cura superiores a 90%, conforme a informação divulgada pela Sesab.

O alerta para o câncer de próstata

Apesar de ser mais comum após os 60 anos, o câncer de próstata também pode afetar homens mais jovens (Imagem: insta_photos | Shutterstock) por Imagem: insta_photos | Shutterstock
O cuidado com a alimentação também ajuda na prevenção do câncer de próstata (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Hábitos simples ajudam na prevenção e na identificação precoce do câncer de próstata (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock) por Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock
A semente de abóbora pode ajudar a reduzir sintomas urinários relacionados ao aumento da próstata (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Tratamento depende do estágio, grau e tipo da doença (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) por Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock
Superar os tabus sobre a saúde da próstata é fundamental para a prevenção de doenças (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock) por Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock
O câncer de próstata é uma doença que merece atenção (Imagem: Jo Panuwat D | Shutterstock) por Imagem: Jo Panuwat D | Shutterstock
Células de câncer de próstata por Shutterstock
Campanha de novembro azul também se estende ao universo pets para conscientizar os tutores sobre as doenças de próstata (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
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Apesar de ser mais comum após os 60 anos, o câncer de próstata também pode afetar homens mais jovens (Imagem: insta_photos | Shutterstock) por Imagem: insta_photos | Shutterstock

Cuidados antes do exame de PSA

Quem for realizar a coleta do PSA precisa seguir algumas recomendações nas 48 horas anteriores ao exame. Nesse período, é necessário evitar relações sexuais e ejaculação, além de não andar de bicicleta, motocicleta ou cavalo. Caso sejam identificadas alterações nos resultados, os pacientes serão encaminhados para investigações complementares na rede estadual de saúde.

Inaugurado pelo Governo do Estado em setembro de 2022, o Hospital do Homem funciona nas instalações do Hospital Geral Roberto Santos e é uma referência no atendimento urológico na Bahia. A unidade oferece procedimentos como cirurgias, cistoscopia, estudo urodinâmico, urofluxometria e biópsia de próstata, entre outros serviços.

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