PREVENÇÃO

Novembro Azul: mutirão na Bahia oferece 500 vagas para consulta com urologista e exame de PSA

Atendimento será realizado no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, no dia 14 de novembro; agendamento começa nesta segunda-feira (9), pela internet

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:09

Novembro Azul: mutirão na Bahia oferece 500 vagas para consulta com urologista e exame de PSA Crédito: Divulgação

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) abre, nesta segunda-feira (9), o agendamento para 500 vagas do mutirão da campanha Novembro Azul. A ação será realizada no dia 14 de novembro, no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, com consultas urológicas e exames de PSA, utilizados na avaliação da saúde da próstata.

O atendimento é voltado para homens cis, mulheres trans e pessoas não binárias a partir dos 40 anos. As vagas são limitadas e a participação depende de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site saude.ba.gov.br. O mutirão tem como objetivo contribuir para a prevenção e a detecção precoce do câncer de próstata. Quando identificado em estágio inicial, o tumor pode apresentar índices de cura superiores a 90%, conforme a informação divulgada pela Sesab.

O alerta para o câncer de próstata 1 de 9

Cuidados antes do exame de PSA

Quem for realizar a coleta do PSA precisa seguir algumas recomendações nas 48 horas anteriores ao exame. Nesse período, é necessário evitar relações sexuais e ejaculação, além de não andar de bicicleta, motocicleta ou cavalo. Caso sejam identificadas alterações nos resultados, os pacientes serão encaminhados para investigações complementares na rede estadual de saúde.