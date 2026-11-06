Novembro Azul: mutirão na Bahia oferece 500 vagas para consulta com urologista e exame de PSA

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Perla Ribeiro
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:09
A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) abre, nesta segunda-feira (9), o agendamento para 500 vagas do mutirão da campanha Novembro Azul. A ação será realizada no dia 14 de novembro, no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, com consultas urológicas e exames de PSA, utilizados na avaliação da saúde da próstata.
O atendimento é voltado para homens cis, mulheres trans e pessoas não binárias a partir dos 40 anos. As vagas são limitadas e a participação depende de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site saude.ba.gov.br. O mutirão tem como objetivo contribuir para a prevenção e a detecção precoce do câncer de próstata. Quando identificado em estágio inicial, o tumor pode apresentar índices de cura superiores a 90%, conforme a informação divulgada pela Sesab.
O alerta para o câncer de próstata
Cuidados antes do exame de PSA
Quem for realizar a coleta do PSA precisa seguir algumas recomendações nas 48 horas anteriores ao exame. Nesse período, é necessário evitar relações sexuais e ejaculação, além de não andar de bicicleta, motocicleta ou cavalo. Caso sejam identificadas alterações nos resultados, os pacientes serão encaminhados para investigações complementares na rede estadual de saúde.
Inaugurado pelo Governo do Estado em setembro de 2022, o Hospital do Homem funciona nas instalações do Hospital Geral Roberto Santos e é uma referência no atendimento urológico na Bahia. A unidade oferece procedimentos como cirurgias, cistoscopia, estudo urodinâmico, urofluxometria e biópsia de próstata, entre outros serviços.