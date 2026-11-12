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Novo boletim da Fiocruz aponta aumento de casos graves de Covid-19 em seis estados, incluindo a Bahia

Boletim aponta crescimento de hospitalizações por Covid-19; pesquisadores também monitoram circulação de outros vírus respiratórios

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16:57

Novo boletim da Fiocruz aponta aumento de casos graves de Covid-19 em seis estados, incluindo a Bahia Crédito: Imagem gerada pela IA

O número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associados à Covid-19 apresenta sinais de crescimento em seis estados brasileiros, entre eles a Bahia. O alerta consta no novo boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta quinta-feira (12). Apesar da tendência de alta, as hospitalizações pela doença continuam em níveis baixos no país.

A análise é referente à Semana Epidemiológica 44, que compreende o período de 1º a 7 de novembro, e considera os dados registrados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o último dia 7. No cenário nacional, os registros de SRAG apresentam sinais de queda tanto na tendência de longo prazo, observada nas últimas seis semanas, quanto na de curto prazo, referente às últimas três semanas.

Gripe, virose, resfriado e sinusite 1 de 9

Segundo a pesquisadora Tatiana Portella, do InfoGripe, o aumento de casos graves de Covid-19 foi identificado no Distrito Federal, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia. Mesmo com a elevação, as internações permanecem em patamares baixos nessas localidades. Em Mato Grosso, por outro lado, já há sinais de desaceleração no crescimento dos casos de SRAG associados à Covid-19.

Fiocruz recomenda atenção à vacinação e aos sintomas

A pesquisadora destaca que o aumento dos registros indica que o vírus continua circulando na população e reforça a importância de manter a vacinação em dia. Pessoas que fazem parte dos grupos prioritários devem receber doses de reforço contra a Covid-19 todos os anos. Para alguns grupos, como idosos e pessoas imunocomprometidas, a recomendação é de reforço a cada seis meses.

A Fiocruz também orienta a adoção de medidas de prevenção, como higienizar as mãos e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Quem apresentar sintomas de gripe ou resfriado deve permanecer em isolamento. Caso não seja possível, a recomendação é utilizar máscaras de boa proteção, como PFF2 ou N95, ao sair de casa.

Quatro capitais apresentam sinal de crescimento de SRAG

De acordo com o levantamento, nenhuma das 27 unidades da Federação apresenta, até a Semana Epidemiológica 44, incidência de SRAG em nível de alerta ou risco acompanhada de tendência de crescimento no longo prazo. Roraima e Mato Grosso registram incidência em nível de alerta, mas sem sinal de alta nessa tendência.

Entre as capitais, quatro apresentam níveis de atividade de SRAG classificados como alerta, risco ou alto risco, com tendência de crescimento nas últimas seis semanas: Boa Vista (RR), João Pessoa (PB), Porto Velho (RO) e Rio de Janeiro (RJ).

O aumento dos casos em Boa Vista e João Pessoa ocorre principalmente entre crianças menores de 2 anos. Em Porto Velho, a elevação é observada em crianças de até 4 anos e adultos de 50 a 64 anos. Já na capital fluminense, o crescimento se concentra na população com 65 anos ou mais.

Outras quatro capitais — Aracaju (SE), Brasília (DF), Cuiabá (MT) e Florianópolis (SC) — apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, mas sem tendência de crescimento no longo prazo.

Rinovírus é o mais identificado entre os casos positivos

O boletim também acompanha a circulação de outros vírus respiratórios. Nas quatro semanas epidemiológicas mais recentes, o rinovírus foi responsável por 49% dos resultados positivos entre os casos analisados. Na sequência aparecem o Sars-CoV-2, causador da Covid-19 (11,5%), o vírus sincicial respiratório (8,9%), a influenza A (4,3%) e a influenza B (3,9%).

Entre os óbitos com identificação de vírus respiratório no mesmo período, o rinovírus correspondeu a 43,6% dos resultados positivos, seguido pelo Sars-CoV-2 (26,9%), influenza B (10,3%), influenza A (7,7%) e vírus sincicial respiratório (2,6%).

No ano epidemiológico de 2026, foram notificados 174.427 casos de SRAG. Desse total, 92.776 (53,2%) tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 64.347 (36,9%) apresentaram resultado negativo e pelo menos 7.496 (4,3%) ainda aguardavam resultado.

Entre os casos positivos registrados neste ano, o vírus sincicial respiratório respondeu por 38,3%, seguido pelo rinovírus (33,7%), influenza A (15,4%), influenza B (5,5%) e Sars-CoV-2 (4%).

A Fiocruz ressalta que os dados de positividade das semanas mais recentes podem sofrer alterações em novas atualizações, devido ao fluxo de notificações e à inclusão posterior dos resultados laboratoriais.

Crianças pequenas e idosos concentram maior impacto

A análise das últimas oito semanas epidemiológicas mostra que a incidência de SRAG é mais elevada entre crianças de até 2 anos. Nessa faixa etária, os casos estão associados principalmente ao rinovírus e ao metapneumovírus.

Já a mortalidade apresenta maior impacto entre pessoas com 65 anos ou mais. Nesse grupo, os vírus mais associados aos óbitos por SRAG são o rinovírus e o Sars-CoV-2.