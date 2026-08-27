AVANÇO NO TRATAMENTO

Novo medicamento que reduz em 60% o risco de morte por câncer de pâncreas é aprovado; entenda como funciona

Daraxonrasib, comercializado como Rasonque, aumentou a sobrevida global de 6,7 para 13,2 meses em estudo com 500 pacientes; medicamento é indicado para casos metastáticos previamente tratados

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:24

Pancreatitis, pancreatic cancer, Asian doctor with pancreas, gallbladder and bile duct human anatomy model at hospital. Crédito: Divulgação

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou nessa quarta-feira (26) o daraxonrasib, comercializado como Rasonque, para o tratamento de adultos com adenocarcinoma pancreático metastático que já receberam pelo menos uma terapia sistêmica ou que não são candidatos a esquemas de terapia sistêmica combinada. A decisão transforma em opção terapêutica aprovada um medicamento que, até então, vinha sendo investigado em estudos clínicos.

A aprovação foi baseada nos resultados do estudo clínico de fase 3 RASolute 302, que avaliou 500 pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático metastático previamente tratado. No estudo, a sobrevida global mediana foi de 13,2 meses entre os pacientes que receberam daraxonrasib, contra 6,7 meses entre aqueles tratados com quimioterapia padrão.

Câncer no pâncreas 1 de 3

Desenvolvido pela empresa americana Revolution Medicines, o daraxonrasib é um inibidor oral da proteína RAS, classificado como RAS(ON) multi-seletivo. A substância atua sobre uma das principais vias moleculares envolvidas no crescimento e na proliferação das células tumorais.

“Esses resultados representam uma virada real na oncologia pancreática. Pela primeira vez temos um medicamento que ataca diretamente o mecanismo molecular que impulsiona esse tumor e os números são impressionantes”, afirma o oncologista Mauro Donadio, especialista em tumores do aparelho digestivo da Oncoclínicas.

Por que o câncer de pâncreas é tão difícil de tratar

O câncer de pâncreas é considerado um dos tumores mais letais da oncologia. A taxa de sobrevida em cinco anos para pacientes com doença metastática é de apenas 3%, e cerca de 80% dos pacientes recebem o diagnóstico já em estágio avançado ou metastático. Por décadas, cientistas trabalharam para encontrar soluções para uma forma de câncer frequentemente diagnosticada tardiamente. Mais da metade dos pacientes só recebe o diagnóstico depois que a doença já se espalhou.

A escassez de opções terapêuticas eficazes torna qualquer avanço nessa área especialmente significativo. O principal investigador do estudo, Brian Wolpin, do Dana-Farber Cancer Institute, em Boston, reconheceu que a quimioterapia padrão utilizada na segunda linha de tratamento não apresenta resultados tão eficazes quanto se desejaria.

O mecanismo: medicamento ataca o “acelerador” do tumor

O daraxonrasib age sobre uma proteína chamada RAS, mais especificamente sobre sua variante KRAS, que funciona como um acelerador do crescimento tumoral. Os genes RAS podem fazer com que as células cancerígenas continuem recebendo sinais para crescer e se dividir mesmo quando não deveriam, levando ao crescimento e à disseminação do câncer. Mais de 90% dos pacientes com a forma mais comum de câncer de pâncreas apresentam uma mutação no gene KRAS.

O daraxonrasib é um novo tipo de inibidor RAS denominado RAS(ON) multi-seletivo. Ele é capaz de desligar a proteína KRAS e interromper o crescimento do câncer, independentemente de haver ou não uma variante específica do gene. Para Donadio, isso representa um salto qualitativo em relação ao que existia até agora. “O KRAS sempre foi considerado um alvo praticamente intratável. A chegada de um medicamento oral que bloqueia essa via de sinalização, com resultados dessa magnitude, muda completamente o horizonte de tratamento para esses pacientes”, afirma.

Os resultados do estudo

O ensaio RASolute 302 acompanhou 500 pacientes com câncer de pâncreas metastático que já haviam realizado ao menos uma linha de quimioterapia. Os participantes que tomaram o medicamento viveram em média 13,2 meses, comparados a 6,6 a 6,7 meses entre os pacientes que receberam quimioterapia.

O daraxonrasib reduziu o risco geral de morte em 60% em comparação com os pacientes tratados com quimioterapia convencional. O tratamento também deteve ou reverteu a progressão tumoral em quase um terço dos pacientes, contra apenas 10% no grupo de quimioterapia. A taxa de resposta objetiva — ou seja, a proporção de pacientes cujo tumor encolheu ou desapareceu — foi de 33,2% com daraxonrasib, contra 11,8% com quimioterapia.

Donadio, que acompanhou a apresentação do estudo na plenária do congresso, explica que os resultados do RASolute 302 mostram uma diferença significativa entre as duas estratégias. Segundo ele, o estudo avaliou pacientes com câncer de pâncreas que já haviam progredido após a primeira linha de tratamento paliativo.

"Esses pacientes foram randomizados para receber daraxonrasib, um comprimido de 300 mg por dia, ou quimioterapia padrão. Aqueles que receberam a medicação oral dobraram a sobrevida livre de progressão — de 3,5 para 7 meses — e dobraram a sobrevida global — de 6 para 13 meses —, com redução do risco de morte e de progressão em torno de 60% e taxa de resposta três vezes maior, subindo de 11% para 33%. Isso o torna o novo padrão de tratamento de segunda linha para o câncer de pâncreas metastático”, afirma.

Além da sobrevida, os pesquisadores avaliaram a qualidade de vida dos participantes. O tempo até a deterioração, medido com base em dor e qualidade de vida relatada pelos próprios pacientes, foi significativamente maior com daraxonrasib do que com quimioterapia. “Sobreviver mais tempo é fundamental, mas sobreviver com qualidade de vida é o que transforma o tratamento de verdade. Ver esses dois desfechos melhorando simultaneamente é o que torna esse estudo tão relevante clinicamente”, destaca o oncologista da Oncoclínicas.

Segurança e efeitos adversos

O principal efeito adverso observado foi o rash cutâneo, presente em 86,3% dos pacientes que usaram o medicamento após o início do tratamento. Segundo os pesquisadores, o efeito é, em grande parte, manejável com antibióticos e corticosteroides tópicos. Os eventos adversos relacionados ao tratamento que levaram à descontinuação ocorreram em apenas 1,2% dos pacientes no grupo do daraxonrasib, contra 11,2% no grupo de quimioterapia.

O dado é considerado relevante para a avaliação da tolerabilidade do medicamento, sobretudo em pacientes já fragilizados por uma doença grave. “O perfil de segurança é administrável e, comparado à toxicidade da quimioterapia, representa um ganho real para o paciente. Descontinuação de apenas 1,2% é um dado que fala por si”, avalia Donadio.

Reação da comunidade médica e próximos passos

As reações ao estudo no congresso foram de entusiasmo, com especialistas considerando os resultados um avanço importante para o tratamento do câncer de pâncreas. Os profissionais que acompanharam a apresentação afirmam que os dados estabelecem o daraxonrasib como o novo padrão de cuidado para pacientes com tumor metastático previamente tratado.

Segundo Donadio, o próximo passo é acompanhar a trajetória regulatória do medicamento em outros países, incluindo o Brasil. A Revolution Medicines já testa o daraxonrasib em estágios mais precoces da doença e em combinação com outros tratamentos, na tentativa de ampliar ainda mais o benefício de sobrevida.

Em maio, a FDA havia concedido autorização para que a empresa iniciasse um protocolo de acesso expandido ao medicamento antes da aprovação formal. Agora, com a decisão de 26 de agosto, o daraxonrasib passa a ser uma terapia aprovada nos Estados Unidos para a indicação definida pela agência.