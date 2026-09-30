ESTUDO

Novo remédio para obesidade reduz ‘ruído alimentar’ e gordura no fígado, aponta estudo

CagriSema ainda está em desenvolvimento e foi avaliado em pesquisas sobre cérebro, comportamento alimentar e saúde dos órgãos

Thais Borges

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:59

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas Crédito: Reprodução

A CagriSema, medicamento em desenvolvimento da farmacêutica Novo Nordisk - o mesmo laboratório responsável pelo Ozempic e pelo Wegovy -, apresentou resultados relacionados ao comportamento alimentar, à gordura acumulada em órgãos e à saúde óssea. Os novos estudos apresentados nesta quarta-feira (30), durante o Congresso Anual de 2026 da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD), referentes ao remédio para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

Em um estudo de 52 semanas realizado com adultos com sobrepeso ou obesidade, exames de ressonância magnética funcional (fMRI) indicaram mudanças na resposta do cérebro a estímulos relacionados a alimentos altamente calóricos. As alterações foram observadas em regiões associadas ao desejo por comida, recompensa, processamento sensorial e controle comportamental.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

O estudo também apontou redução do chamado food noise, termo usado para descrever pensamentos persistentes ou intrusivos relacionados à comida. Após 22 e 52 semanas de tratamento, os participantes apresentaram redução da fome, do apetite e dos desejos por alimentos, além de melhora no controle desses impulsos.

Segundo os resultados divulgados pela empresa, as mudanças estiveram associadas a uma redução de 22,4% no peso corporal em comparação ao placebo após 52 semanas. O estudo recebeu o prêmio de Melhor Resumo Científico da EASD 2026.

Os resultados, segundo os pesquisadores, indicam que o medicamento pode atuar sobre fatores biológicos relacionados à manutenção da perda de peso, como fome, desejo por comida e preocupação constante com a alimentação, além da redução da ingestão calórica.

Medicamento

Outro estudo, realizado com adultos com diabetes tipo 2 em estágio inicial, avaliou os efeitos metabólicos da CagriSema por meio de exames de ressonância magnética. Os resultados apontaram reduções significativas da gordura abdominal e da gordura acumulada no fígado e no pâncreas em comparação ao placebo.

Nesse estudo, os participantes que receberam CagriSema 2,4 mg/2,4 mg apresentaram redução de 14,3% do peso corporal na semana 40.

Uma análise posterior dos marcadores ósseos de outro estudo de fase 3, realizado com adultos com diabetes tipo 2 inadequadamente controlado, também identificou sinais considerados compatíveis com a manutenção da saúde óssea durante a perda de peso.

Na análise, a redução de peso foi de 14,2% na semana 68 entre os participantes que receberam CagriSema 2,4 mg/2,4 mg. Os autores classificaram os resultados como uma “evidência preliminar tranquilizadora em relação às alterações ósseas com CagriSema em pessoas com diabetes tipo 2”.

“Para muitas pessoas que vivem com sobrepeso ou obesidade, sabemos que o food noise representa um desafio contínuo para alcançar seus objetivos de saúde. Com base nesses dados de imagem cerebral por fMRI, estamos encorajados pelo potencial da CagriSema de ajudar a reduzir o ruído alimentar de forma mensurável, associado a uma redução de 22,4% do peso corporal após 52 semanas”, disse o vice-presidente executivo, diretor científico e líder de Pesquisa e Desenvolvimento da Novo, Martin Holst Lange.

“Ao mesmo tempo, pessoas que vivem com sobrepeso, obesidade e diabetes tipo 2 estão cada vez mais interessadas não apenas na quantidade de peso perdido, mas também na qualidade dessa perda de peso. Os dados apresentados na EASD 2026 reforçam evidências emergentes de que o componente de amilina de CagriSema pode influenciar a biologia da doença no cérebro e em diversos órgãos, indo além da simples redução do peso corporal”.

Efeito no cérebro

De acordo com os dados apresentados, os três estudos indicam que a CagriSema pode produzir efeitos em diferentes mecanismos relacionados à obesidade e ao diabetes tipo 2, incluindo comportamento alimentar, gordura acumulada nos órgãos e remodelação óssea.

“O aspecto mais impressionante desses dados comportamentais e de fMRI cerebral é que, após 52 semanas, em todas as medidas relacionadas ao apetite e ao comportamento alimentar, as pessoas com sobrepeso e obesidade apresentaram redução substancial dos desejos por comida e mudanças sustentadas na resposta cerebral à visualização de imagens de alimentos altamente calóricos”, afirmou o professor clínico de Psiconeuroendocrinologia e endocrinologista consultor do Imperial College London, Tony Goldstone. “Isso foi acompanhado por redução da ingestão energética e do peso corporal, demonstrando a associação entre o enfrentamento do food noise e uma perda de peso bem-sucedida e sustentada”.

Apesar dos resultados, a CagriSema ainda está em desenvolvimento e investigação. Em dezembro de 2025, a Novo Nordisk apresentou pedidos de registro do medicamento para obesidade à Food and Drug Administration (FDA), nos Estados Unidos, e à Health Canada.

Em 2026, a farmacêutica também iniciou um estudo de fase 3 para avaliar a eficácia e a segurança de uma formulação de alta dose, de 2,4 mg/7,2 mg, em adultos com obesidade.

Obesidade e diabetes

A obesidade e o diabetes tipo 2 estão entre as doenças crônicas de maior impacto no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade. Já a Federação Internacional de Diabetes estima que cerca de 589 milhões de adultos tenham diabetes, sendo a maioria dos casos do tipo 2.

Além do excesso de peso, a obesidade está associada a um risco maior de doenças cardiovasculares, esteatose hepática associada à disfunção metabólica (MASLD), doença renal crônica e alguns tipos de câncer.

A gordura ectópica, que corresponde ao acúmulo de gordura em locais como fígado, pâncreas e região ao redor dos órgãos abdominais, também está relacionada à resistência à insulina e à progressão do diabetes tipo 2.