CAPTURA NOTURNA

O destino de mil escorpiões-amarelos capturados em um cemitério surpreende; veja para que serão usados

O escorpião-amarelo é a espécie que mais provoca acidentes no país e tem grande capacidade de adaptação ao ambiente urbano

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 17:38

O destino de mil escorpiões-amarelos capturados em um cemitério surpreende; veja para que serão usados Crédito: Renato Rodrigues/Comunicação Butantan

Uma operação de captura em um cemitério do interior de São Paulo resultou no envio de mais de mil escorpiões-amarelos ao Instituto Butantan. Os animais, recolhidos por agentes da Prefeitura de Araçatuba, serão utilizados na produção do soro antiescorpiônico, distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O lote chama atenção pelo tamanho. Embora a Recepção de Animais do instituto receba semanalmente caixas com escorpiões, serpentes, aranhas, insetos e carrapatos, os envios dessa espécie costumam reunir entre 100 e 200 exemplares. Na última semana, porém, chegaram cerca de mil escorpiões-amarelos (Tityus serrulatus) de uma só vez.

Escorpião 1 de 5

A quantidade de animais recebidos também coincide com um período de maior preocupação. Um estudo publicado em outubro de 2025 na revista PLOS Neglected Tropical Diseases, com participação do Butantan, identificou que os meses de setembro a dezembro concentram o maior risco de acidentes com escorpiões no país. O noroeste paulista, região onde fica Araçatuba, aparece como a área mais crítica do estado de São Paulo.

Os números nacionais reforçam o alerta. Até 23 de novembro de 2026, o Brasil havia registrado 151.429 acidentes com escorpiões, segundo o Painel de Acidentes por Animais Peçonhentos do Ministério da Saúde. Os exemplares foram capturados por agentes da Unidade de Vigilância em Zoonoses de Araçatuba durante uma ação noturna de busca ativa no Cemitério da Saudade. Na operação, a prefeitura contabilizou 1.103 animais.

De acordo com Lucas Amancio Neves, biólogo da Recepção de Animais do Butantan, grandes remessas costumam ser resultado de operações realizadas pelas prefeituras. O encaminhamento segue o fluxo previsto pelo Ministério da Saúde para que os animais sejam destinados aos laboratórios produtores de soros.

Em 2025, a Recepção registrou a entrada de mais de 35 mil escorpiões de diferentes espécies. O setor funciona como uma área de passagem: os exemplares são cadastrados, identificados, contados e submetidos a uma triagem e avaliação clínica inicial antes de serem encaminhados aos locais responsáveis por cada finalidade.

Além da produção de soro, os animais podem ser utilizados em pesquisas científicas, incorporados à coleção zoológica do instituto ou destinados à montagem de kits didáticos fornecidos a escolas e universidades. “Todo animal que chega aqui, vivo ou morto, vai ter uma utilidade”, afirma Lucas.

Os escorpiões que chegam vivos permanecem no Butantan por um período para a produção de veneno. Depois, passam a integrar a coleção científica, com registro da localidade de origem. Essas informações ajudam os pesquisadores a compreender a distribuição e a movimentação das espécies pelo estado.

“Os escorpiões que chegam vivos ficam no Butantan por um bom período, produzindo veneno. Depois, vão para a coleção científica, e cada exemplar se torna um registro da localidade de onde veio. É isso que nos permite entender a distribuição e a movimentação desses animais no estado. Por isso, esses envios são de extrema importância, tanto para o noroeste paulista quanto para todo o estado de São Paulo”, afirma Antonio Domingos Brescovit, diretor do Laboratório de Coleções Zoológicas (LCZ) do Instituto Butantan e responsável pela Recepção de Animais.

Por que o envio dos animais é importante?

O encaminhamento de animais peçonhentos aos institutos produtores de soro é uma prática que remonta à época de Vital Brazil. A colaboração das prefeituras é voluntária e exige investimento de tempo e recursos para a captura e o transporte dos exemplares. Segundo Lucas, a equipe do Butantan também trabalha para orientar os municípios sobre a importância de não descartar os animais recolhidos.

“Algumas prefeituras relataram que não tinham como trazer os animais e acabavam descartando os exemplares. Conseguimos conversar, explicar a importância do envio, e elas mudaram esse procedimento”, conta. O biólogo resume a importância da iniciativa: “O animal retirado da cidade volta de outra forma, como antiveneno, para a segurança das pessoas que convivem com ele”.

Escorpião-amarelo é o principal causador de acidentes no Brasil

O escorpião-amarelo é a espécie que mais provoca acidentes no país e tem grande capacidade de adaptação ao ambiente urbano. Um dos fatores que favorecem sua proliferação é a reprodução por partenogênese, processo em que as fêmeas geram filhotes sem a necessidade de acasalamento.

Na prática, isso significa que um único exemplar pode se instalar em determinado local e dar origem a uma população. O estudo publicado em 2025 com participação do Instituto Butantan aponta que a taxa de acidentes com escorpiões no Brasil passou de 31 para 142 casos por 100 mil habitantes entre 2012 e 2024, crescimento de 349%.