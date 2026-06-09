ATENÇÃO

O hábito que milhões de torcedores repetem durante os jogos pode custar caro à sua voz

Especialista alerta para os efeitos do excesso de gritos durante as partidas e ensina como torcer sem prejudicar a saúde vocal

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 13:50

Torcida em jogo da seleção Crédito: Reprodução

Com o maior campeonato de futebol do mundo chegando, gritar gol vira quase um reflexo automático e muita gente troca o grito pela rouquidão no dia seguinte no meio de uma reunião, apresentação ou call. Segundo a fonoaudióloga Juliana Algodoal, especialista em comunicação corporativa e linguagem no trabalho, o impacto vai além do desconforto físico.

“A voz é um ativo profissional. Chegar rouco a uma reunião pode transmitir cansaço, falta de energia e até comprometer a credibilidade”, alerta. A rouquidão acontece, de acordo com a especialista, porque gritar durante os jogos exige um esforço intenso das pregas vocais. “Quando a gente grita, é como se uma grande quantidade de ar passasse em alta velocidade pelas pregas vocais. Isso causa atrito, irritação e dificulta a recuperação da voz, especialmente no inverno, quando o ar é mais seco”, afirma.

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A boa notícia é que dá para torcer sem prejudicar a voz e também para acelerar a recuperação quando o exagero acontece. Juliana esclarece que o primeiro passo é abandonar a ideia de que comemorar significa necessariamente gritar. “É possível berrar com o corpo, não com a voz: pular, gesticular, bater palmas, usar bandeiras, assobiar ou recorrer a apitos e cornetas. Esses recursos liberam a emoção sem sobrecarregar a laringe”, orienta. Durante os jogos, outro cuidado essencial é a hidratação. “É comum associar futebol a bebida alcoólica e petiscos, mas é fundamental alternar com água. A hidratação ajuda a proteger a voz e reduz o risco de rouquidão no dia seguinte”, diz.

Confira 6 estratégias para torcer sem destruir a voz

O aquecimento vocal ajuda muito. Exercícios simples, como vibração de língua, bocejar com som ou suspirar com som, feitos sem força, já reduzem o impacto do esforço vocal;

Troque o grito pelo corpo sempre que possível. Pular, gesticular, bater palmas, usar bandeiras, assobiar ou recorrer a apitos e cornetas liberam a emoção sem sobrecarregar as pregas vocais;

Mantenha a hidratação durante o jogo. Mesmo com consumo de bebida alcoólica, é fundamental alternar com água. A hidratação com água em temperatura ambiente protege a voz e facilita a recuperação no dia seguinte;

Invista na recuperação após o jogo. Hidratação intensa ao longo do dia seguinte;

Nebulização com soro fisiológico antes de dormir e ao acordar, especialmente em períodos secos;

Evitar forçar a voz em reuniões longas ou falar alto em ambientes ruidosos no dia seguinte.