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O hábito que milhões de torcedores repetem durante os jogos pode custar caro à sua voz

Especialista alerta para os efeitos do excesso de gritos durante as partidas e ensina como torcer sem prejudicar a saúde vocal

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 13:50

Torcida em jogo da seleção
Torcida em jogo da seleção Crédito: Reprodução

Com o maior campeonato de futebol do mundo chegando, gritar gol vira quase um reflexo automático e muita gente troca o grito pela rouquidão no dia seguinte no meio de uma reunião, apresentação ou call. Segundo a fonoaudióloga Juliana Algodoal, especialista em comunicação corporativa e linguagem no trabalho, o impacto vai além do desconforto físico.

“A voz é um ativo profissional. Chegar rouco a uma reunião pode transmitir cansaço, falta de energia e até comprometer a credibilidade”, alerta. A rouquidão acontece, de acordo com a especialista, porque gritar durante os jogos exige um esforço intenso das pregas vocais. “Quando a gente grita, é como se uma grande quantidade de ar passasse em alta velocidade pelas pregas vocais. Isso causa atrito, irritação e dificulta a recuperação da voz, especialmente no inverno, quando o ar é mais seco”, afirma.

Jogadores mais bem pagos da Seleção Brasileira

1º - Vini Jr (Real Madrid) - € 25 milhões = R$ 146,25 milhões por ano por Shutterstock
2º - Casemiro (Manchester United) - £ 18,2 milhões = R$ 122,67 milhões por ano por Manchester United/Divulgação
3º - Raphinha (Barcelona) - € 16,67 milhões = R$ 97,52 milhões por ano por Reprodução/X Barcelona
4º - Ederson (Fenerbahçe) - € 15,81 milhões = R$ 92,49 milhões por ano por RAFAEL RIBEIRO/CBF
5º - Marquinhos (PSG) - € 13,45 milhões = R$ 78,68 milhões por ano por Vitor Silva/CBF
6º - Fabinho (Al-Ittihad) - € 14 milhões = R$ 81,90 milhões por ano por Divulgação
7º - Gabriel Martinelli (Arsenal) - £ 9,36 milhões = R$ 63,09 milhões por ano por Reprodução
8º - Matheus Cunha (Manchester United) - £ 9,36 milhões = R$ 63,09 milhões por ano por Reprodução
9º - Ibañez (Al-Ahli) - € 9,78 milhões = R$ 57,21 milhões por ano por Divulgação
10º - Bruno Guimarães (Newcastle) - £ 8,32 milhões = R$ 56,08 milhões por ano por Rafael Ribeiro/CBF
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1º - Vini Jr (Real Madrid) - € 25 milhões = R$ 146,25 milhões por ano por Shutterstock

A boa notícia é que dá para torcer sem prejudicar a voz e também para acelerar a recuperação quando o exagero acontece. Juliana esclarece que o primeiro passo é abandonar a ideia de que comemorar significa necessariamente gritar. “É possível berrar com o corpo, não com a voz: pular, gesticular, bater palmas, usar bandeiras, assobiar ou recorrer a apitos e cornetas. Esses recursos liberam a emoção sem sobrecarregar a laringe”, orienta. Durante os jogos, outro cuidado essencial é a hidratação. “É comum associar futebol a bebida alcoólica e petiscos, mas é fundamental alternar com água. A hidratação ajuda a proteger a voz e reduz o risco de rouquidão no dia seguinte”, diz.

Confira 6 estratégias para torcer sem destruir a voz

  • O aquecimento vocal ajuda muito. Exercícios simples, como vibração de língua, bocejar com som ou suspirar com som, feitos sem força, já reduzem o impacto do esforço vocal;
  • Troque o grito pelo corpo sempre que possível. Pular, gesticular, bater palmas, usar bandeiras, assobiar ou recorrer a apitos e cornetas liberam a emoção sem sobrecarregar as pregas vocais;
  • Mantenha a hidratação durante o jogo. Mesmo com consumo de bebida alcoólica, é fundamental alternar com água. A hidratação com água em temperatura ambiente protege a voz e facilita a recuperação no dia seguinte;
  • Invista na recuperação após o jogo. Hidratação intensa ao longo do dia seguinte;
  • Nebulização com soro fisiológico antes de dormir e ao acordar, especialmente em períodos secos;
  • Evitar forçar a voz em reuniões longas ou falar alto em ambientes ruidosos no dia seguinte.
 

Juliana também desmistifica soluções populares. “Pastilhas, sprays e gargarejos caseiros não resolvem o problema da voz. O cuidado precisa ser preventivo e consciente”, comenta. Ela também alerta para sinais que merecem atenção. “Dor por fora ou por dentro do pescoço, perda de voz com dificuldade de recuperação ou sensação constante de garganta irritada não devem ser ignoradas. Nesses casos, é importante procurar um médico otorrinolaringologista”, conclui. 

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