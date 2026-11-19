CIÊNCIA

O que acontece dentro das células quando envelhecemos? Estudo encontra ligação com a progressão do câncer

Pesquisa analisou mais de 25 mil amostras e identificou mudanças na atividade dos genes em diferentes órgãos ao longo da idade

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:10

O que acontece dentro das células quando envelhecemos? Estudo encontra ligação com a progressão do câncer Crédito: Imagem gerada pela IA

O envelhecimento deixa marcas diferentes em cada órgão do corpo humano. Mas essas mudanças podem ir além do desgaste natural dos tecidos: alterações na organização da atividade dos genes também estão associadas à progressão do câncer e à evolução de outras doenças relacionadas à idade. É o que aponta um estudo conduzido por pesquisadores do Hospital Sírio-Libanês, que analisou mais de 25 mil amostras de tecidos humanos e de camundongos.

Publicado na revista científica Aging Cell, o trabalho investigou uma medida chamada entropia transcriptômica, utilizada para calcular o grau de desordem, incerteza ou diversidade na atividade dos genes de uma célula ou tecido. Os resultados indicam que esse padrão muda de maneira diferente conforme o órgão envelhece e pode acompanhar alterações observadas em tumores.

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De forma simplificada, quando poucos genes concentram a maior parte da atividade de uma célula, a entropia é considerada baixa. Quando a atividade fica distribuída de maneira mais uniforme entre muitos genes, o índice aumenta. “De forma simplificada, quando poucos genes concentram a maior parte da atividade da célula, a entropia é baixa. Já quando a atividade se espalha de maneira mais uniforme por muitos genes, a entropia é alta”, explica Pedro A. F. Galante, pesquisador do Hospital Sírio-Libanês e um dos autores do estudo.

Envelhecimento não acontece da mesma forma em todos os órgãos

Uma das principais descobertas foi que a entropia transcriptômica não segue uma tendência única durante o envelhecimento. Em tecidos como pele, tecido adiposo, músculos, coração e glândulas salivares, os pesquisadores observaram aumento do índice ao longo dos anos.

Em outras regiões, como cérebro, estômago e sangue, a tendência identificada foi de redução. Já alguns tecidos apresentaram estabilidade. Segundo os pesquisadores, índices mais elevados de entropia também estiveram associados a maior proliferação celular, senescência — processo de envelhecimento das células — e acúmulo de mutações.

Essas características ajudam a compreender por que níveis elevados de desordem na atividade dos genes foram observados em tumores e em outras condições relacionadas ao envelhecimento, como Alzheimer, doença renal e alterações musculares associadas à fragilidade.

Atividade dos genes aumenta conforme o câncer avança

No melanoma, um tipo de câncer de pele, a pesquisa identificou aumento progressivo da entropia transcriptômica nas amostras de pele normal, tumor primário e metástases. A sequência indica uma associação entre a maior diversidade na atividade dos genes e a progressão da doença, inclusive quando o câncer se espalha para outros órgãos.

Uma das hipóteses levantadas pelos pesquisadores é que essa diversidade possa estar relacionada à capacidade das células tumorais de modificar seu comportamento e se adaptar a diferentes condições. A análise também identificou uma relação entre entropia e prognóstico. Em aproximadamente 70% dos tipos de câncer avaliados, níveis mais elevados do índice estiveram associados a uma pior sobrevida. Isso significa que, nesses tumores, pacientes cujas amostras apresentavam maior diversidade na atividade dos genes tendiam a ter uma evolução menos favorável.

Estudo também encontrou relação com a resposta aos tratamentos

A associação apareceu ainda na análise de pacientes submetidos a tratamentos contra o câncer. Entre seis casos de melanoma que desenvolveram resistência, cinco apresentaram aumento da entropia transcriptômica após a recaída da doença. Em outro grupo analisado, formado por pacientes com mesotelioma — câncer associado principalmente à pleura, membrana que reveste os pulmões —, aqueles que responderam à imunoterapia apresentaram níveis mais baixos de entropia do que os que não tiveram resposta ao tratamento.





Para Gabriel Arantes, um dos autores do estudo, a medida pode ajudar a identificar mudanças importantes que ocorrem nas células durante o envelhecimento e a evolução dos tumores. O pesquisador ressalta, porém, que ainda são necessários novos estudos para compreender os mecanismos envolvidos e confirmar os resultados. Também será preciso investigar se a entropia reflete apenas mudanças na atividade dos genes ou se está relacionada a diferenças na composição celular dos tecidos.