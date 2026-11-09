PESQUISA DO INCOR

O que acontece no organismo após consumir suco de uva? Estudo vai investigar efeitos no coração

Pesquisa com pacientes que têm doença coronária crônica analisará alterações metabólicas, marcadores inflamatórios e indicadores cardiovasculares após o consumo de suco de uva tinto

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 05:20

O que acontece no organismo após consumir suco de uva? Estudo vai investigar efeitos no coração Crédito: Crédit: Divulgação, Agência Brasil

O suco de uva tinto pode ter efeitos sobre a saúde cardiovascular? Essa é a pergunta que pesquisadores do Instituto do Coração (InCor), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), pretendem investigar por meio do projeto GrapeOmics. O estudo avaliará possíveis alterações metabólicas e inflamatórias em pessoas com doença coronária crônica após o consumo da bebida.

A pesquisa é liderada pelo professor Protásio Lemos da Luz e conta com o apoio de entidades do setor vitivinícola gaúcho. Como parte da preparação, as amostras de suco que serão utilizadas pelos participantes passaram por um processo de rotulagem em 26 de outubro. O produto escolhido é um suco de uva tinto 100%, comercializado regularmente e disponível no mercado.

Uva 1 de 7

O objetivo é analisar os efeitos da bebida sobre a metabolômica plasmática — conjunto de pequenas moléculas presentes no plasma sanguíneo que refletem os processos metabólicos do organismo. A investigação também pretende ampliar o conhecimento sobre a relação entre os compostos da uva e indicadores ligados à saúde cardiovascular.

Para o presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), Maicon Galiotto, o apoio a iniciativas desse tipo contribui para aproximar a produção vitivinícola da pesquisa científica. “Para o setor vitivinícola, apoiar pesquisas como essa é uma forma de contribuir para o avanço do conhecimento científico sobre os produtos da uva e seus possíveis efeitos na saúde humana. É importante que essas investigações sejam conduzidas com rigor, gerem evidências e ampliem a compreensão sobre as características e o potencial do suco de uva”, afirma.

Segundo Protásio Lemos da Luz, o interesse pela bebida está relacionado à possibilidade de estudar os efeitos dos polifenóis da uva sem a presença de álcool, componente encontrado no vinho tinto. “Basicamente, o que a gente quer saber é o efeito do suco de uva tinto sobre a metabolômica plasmática em pacientes com doença coronária”, explica o pesquisador.

Como será feito o estudo

O projeto prevê a participação de 50 pacientes, com idades entre 46 e 69 anos, que tenham diagnóstico documentado de doença arterial coronária crônica. A pesquisa adotará um modelo randomizado e cruzado, chamado crossover, no qual os participantes passarão por duas condições de intervenção, em sequências diferentes.

Metade dos voluntários começará consumindo 400 ml de suco de uva tinto por dia, cinco dias por semana, enquanto evita alimentos ricos em polifenóis, como frutas, vegetais e chás. O outro grupo iniciará sem consumir o suco e também seguirá a restrição desses alimentos. Cada etapa terá duração de três semanas. Depois de um intervalo de duas semanas, as intervenções serão invertidas: quem começou tomando o suco passará à condição de abstinência, e vice-versa. Dessa forma, todos os participantes serão submetidos às duas condições previstas no protocolo.

Durante o estudo, nutricionistas acompanharão a alimentação dos voluntários, com registros detalhados para controlar possíveis interferências nos resultados. Os pesquisadores também analisarão metabólitos no plasma sanguíneo, exames bioquímicos, marcadores inflamatórios e parâmetros hemodinâmicos, como pressão arterial e frequência cardíaca.

O projeto foi aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e o recrutamento dos participantes já foi concluído. A análise dos dados deverá indicar se há alterações associadas ao consumo da bebida. A investigação não parte, portanto, da premissa de que os efeitos serão necessariamente favoráveis.

Parceria financia pesquisas sobre produtos da uva

O GrapeOmics integra um convênio entre o InCor e entidades parceiras do setor vitivinícola brasileiro para financiar estudos sobre possíveis efeitos do vinho e do suco de uva na saúde humana.

Além do Consevitis-RS, participam da iniciativa Sicredi Serrana; Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho); Associação da Comissão Interestadual da Uva (ACIU); Associação Gaúcha de Vinicultores (Agavi); União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra); Sindicato da Indústria do Vinho, do Mosto de Uva, dos Vinagres e Bebidas Derivados da Uva e do Vinho do Estado do Rio Grande do Sul (Sindivinho RS); Associação Nacional de Produtores de Vinho de Inverno (Anprovin); e Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque (Sindusvinho).