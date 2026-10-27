LONGEVIDADE

O que você come aos 40 pode influenciar sua saúde aos 70, aponta estudo

Pesquisa publicada na Nature Medicine acompanhou mais de 100 mil pessoas por até 30 anos e associou padrões alimentares saudáveis na meia-idade a maiores chances de envelhecimento saudável

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:00

Alimentação da dieta mediterrânea Crédito: Imagem gerada por IA

A alimentação mantida aos 40 e 50 anos pode influenciar as condições de saúde na velhice. Um estudo publicado na revista científica Nature Medicine, que acompanhou mais de 100 mil pessoas por até 30 anos, identificou uma associação entre padrões alimentares saudáveis durante a meia-idade e maiores chances de chegar aos 70 anos sem doenças crônicas importantes e com as funções física, cognitiva e mental preservadas.

O tema ganha relevância diante do envelhecimento da população brasileira. Dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o país tinha 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, um aumento de 56% em relação a 2010.

Motivos para incluir iogurte na sua alimentação 1 de 19

Para a Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), os cuidados com a alimentação também são importantes para preservar a saúde digestiva ao longo da vida. A orientação é priorizar hábitos consistentes, com consumo de frutas, verduras, legumes, feijões e cereais integrais, além de manter uma hidratação adequada e reduzir a presença de alimentos ultraprocessados na rotina.

“Não existe um alimento isolado que garanta longevidade. O que sabemos é que a qualidade da alimentação mantida ao longo dos anos tem impacto sobre a saúde. Para o aparelho digestivo, uma dieta variada e com quantidade adequada de fibras também contribui para o funcionamento intestinal e para uma microbiota mais diversa”, explica o gastroenterologista Álvaro Delgado, membro titular da FBG.

Fibras e água ajudam a preservar a saúde intestinal

As fibras são componentes importantes de uma alimentação equilibrada. Encontradas principalmente em frutas, vegetais, leguminosas e cereais integrais, elas auxiliam o trânsito intestinal e servem de substrato para os microrganismos que compõem a microbiota intestinal.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos consumam pelo menos 25 gramas de fibras alimentares naturalmente presentes nos alimentos por dia. A hidratação também exige atenção com o avanço da idade. Pessoas mais velhas podem perceber menos a sensação de sede, enquanto determinados medicamentos e condições de saúde podem interferir no equilíbrio de líquidos do organismo.

A ingestão insuficiente de água pode favorecer a constipação, especialmente quando está associada ao baixo consumo de fibras e à pouca atividade física. Por isso, manter uma rotina alimentar variada e uma hidratação adequada faz parte dos cuidados com o funcionamento intestinal.

Ultraprocessados estão associados a menor chance de envelhecimento saudável

Outro ponto destacado pela pesquisa publicada na Nature Medicine é a relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e o envelhecimento saudável. No estudo, uma maior ingestão desses produtos esteve associada a uma menor probabilidade de envelhecer de forma saudável.

Esses alimentos podem ocupar o espaço de opções in natura ou minimamente processadas na alimentação cotidiana. A recomendação, segundo o especialista, é construir hábitos que possam ser mantidos ao longo dos anos, em vez de recorrer a mudanças radicais por períodos curtos.

“Mais importante do que fazer mudanças radicais por um curto período é construir hábitos que possam ser mantidos. A alimentação precisa ser variada, adequada às necessidades de cada pessoa e acompanhada de outros pilares, como atividade física e acompanhamento de saúde”, afirma Delgado.

Alterações intestinais não devem ser ignoradas

Além da alimentação, a atenção aos sinais do organismo é fundamental para preservar a saúde digestiva. Segundo o gastroenterologista, alterações no funcionamento intestinal não devem ser tratadas como consequências inevitáveis do envelhecimento.