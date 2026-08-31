BEM-ESTAR

Obesidade é falta de força de vontade? O que a ciência já descobriu sobre o peso corporal

Entenda por que a ciência passou a enxergar o excesso de peso de outra forma e quais são os impactos da obesidade muito além da balança

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:04

Obesidade é falta de força de vontade? O que a ciência já descobriu sobre o peso corporal Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Durante muito tempo, a explicação para o ganho de peso pareceu simples: comer mais do que o corpo gasta faria a balança subir. Essa ideia, porém, já não é suficiente para explicar a obesidade. Genética, hormônios, metabolismo, cérebro, saúde mental, ambiente e hábitos de vida podem se combinar de maneiras diferentes e influenciar tanto o ganho quanto a perda de peso.

A dimensão do problema ajuda a entender por que essa discussão ganhou espaço na medicina. Em 2025, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que 2,3 bilhões de adultos no mundo estavam acima do peso. Desse total, cerca de 700 milhões apresentavam obesidade, definida por um Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 30.

Obesidade traz riscos à saúde 1 de 5

O avanço das pesquisas também mudou a forma como parte da comunidade científica encara a condição. Uma publicação da revista científica The Lancet defendeu o reconhecimento da obesidade como uma doença crônica, em uma tentativa de orientar uma resposta global coordenada, ampliar o acesso ao diagnóstico e estimular estratégias mais eficazes de prevenção e tratamento.

Obesidade é doença ou fator de risco?

Para os pesquisadores da Comissão da The Lancet sobre Obesidade Clínica, a resposta é direta: a obesidade deve ser considerada uma doença crônica, progressiva e multifatorial. Um dos motivos é a relação do excesso de gordura corporal com mais de 200 problemas de saúde, incluindo hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, apneia do sono, esteatose hepática e diferentes tipos de câncer.

Estudos da OMS também apontam que o excesso de tecido adiposo pode desencadear um processo inflamatório crônico de baixo grau, capaz de alterar o funcionamento de diferentes órgãos e favorecer o desenvolvimento de doenças metabólicas. Mas essa classificação não é consenso.



Em artigo publicado na internet, o médico Drauzio Varella apresenta a posição de especialistas que defendem que a obesidade deveria ser entendida como uma condição de risco, e não necessariamente como uma doença. O argumento é que algumas pessoas com IMC elevado apresentam exames laboratoriais normais, não têm limitações físicas e conseguem levar uma vida ativa. Nesse entendimento, classificá-las automaticamente como doentes poderia ser um exagero. A discussão, portanto, vai além de uma simples definição médica. Ela envolve também a maneira como a sociedade enxerga pessoas com excesso de peso.

Não é só uma questão de disciplina

Um dos pontos que sustentam a visão da obesidade como doença é justamente a complexidade dos mecanismos envolvidos no controle do peso. Segundo a Comissão da The Lancet, hormônios relacionados à fome e à saciedade, fatores genéticos, alterações metabólicas e mecanismos cerebrais de recompensa participam desse processo. Isso significa que o peso corporal não depende exclusivamente das escolhas feitas individualmente.

Essa compreensão também coloca em xeque a ideia de que emagrecer é apenas uma questão de “ter força de vontade”. Para a corrente que defende o reconhecimento da obesidade como doença, essa mudança de perspectiva pode ajudar a reduzir a culpabilização do paciente. Em vez de tratar o excesso de peso como falta de determinação, a condição passa a ser entendida como um problema complexo que pode exigir acompanhamento profissional.

Por outro lado, especialistas citados por Drauzio Varella alertam para o risco de uma medicalização excessiva e para possíveis efeitos sociais da classificação. Entre as preocupações está a possibilidade de pessoas com obesidade serem automaticamente consideradas menos capazes ou menos aptas para determinadas funções, especialmente no mercado de trabalho.

Apesar da divergência, existe um ponto de convergência: o preconceito contra pessoas com excesso de peso também pode prejudicar a saúde. O estigma está associado a ansiedade, depressão e isolamento social e pode fazer com que o paciente se afaste dos serviços de saúde justamente quando precisa de acompanhamento.

Os efeitos aparecem muito além da balança

Os impactos da obesidade também podem ser percebidos no cotidiano. Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), a condição pode estar relacionada a redução da disposição, piora da qualidade do sono, dificuldade para realizar atividades do dia a dia e alterações na autoestima.

A vida sexual também pode ser afetada. A redução da libido é apontada como uma queixa relativamente frequente e pode estar relacionada à combinação de fatores emocionais, inflamação crônica, menor condicionamento físico e alterações metabólicas associadas à obesidade. Por isso, olhar apenas para o número apresentado pela balança pode deixar de lado uma parte importante do problema: a qualidade de vida.

Tratamento não se resume a perder peso rapidamente

A forma de tratar a obesidade também mudou. De acordo com a Abeso, a estratégia deve ser individualizada e evitar a busca por soluções rápidas. Dependendo das necessidades de cada paciente, o acompanhamento pode envolver médicos, nutricionistas, psicólogos e profissionais de educação física. Em determinadas situações, medicamentos e cirurgia bariátrica também podem fazer parte do tratamento.

Mais do que buscar uma grande perda de peso em pouco tempo, a proposta é construir mudanças que possam ser mantidas ao longo da vida. Alimentação equilibrada, atividade física regular, sono adequado e controle do estresse continuam entre as estratégias importantes para reduzir os riscos relacionados à obesidade.

E os suplementos?

Entre os suplementos alimentares naturais associados a objetivos como energia, vitalidade e libido está a maca peruana (Lepidium meyenii), raiz cultivada na região dos Andes. O produto é classificado como adaptógeno e vem sendo estudado principalmente por seus possíveis efeitos sobre esses aspectos.