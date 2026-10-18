SAIBA COMO ESCOLHER

Óculos de sol: lente mais escura não significa maior proteção; entenda o motivo

Filtro contra raios UV é o principal fator de proteção dos olhos; especialista explica como escolher lentes para o verão

Thais Borges

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 07:00

Óculos de sol: lente mais escura não significa maior proteção; entenda o motivo Crédito:

A escolha dos óculos de sol para o verão exige mais atenção do que apenas a cor das lentes e o modelo da armação. Lentes muito escuras não garantem maior proteção contra os raios ultravioleta (UV) e, quando não contam com o filtro adequado, podem criar uma falsa sensação de segurança e favorecer uma exposição maior à radiação. Com a chegada da estação mais quente do ano, quando aumenta o uso de óculos solares em praias, ruas e atividades ao ar livre, verificar a proteção oferecida pelo acessório é fundamental.

"Lentes escuras reduzem a luminosidade e fazem com que a pupila se dilate, permitindo maior entrada de luz no olho. Se essas lentes não tiverem proteção adequada contra os raios UV, podem favorecer uma exposição maior à radiação ultravioleta. Por isso, o mais importante é que as lentes ofereçam proteção UV comprovada", explica a coordenadora do curso Técnico em Óptica do Senac EAD, Joice Arruda.

Assim como ocorre com a pele, a exposição dos olhos à radiação ultravioleta pode provocar efeitos que se acumulam ao longo da vida. Segundo a especialista, em situações de exposição intensa, os raios UVB podem causar fotoceratite, uma espécie de queimadura na córnea que provoca dor, ardência e sensibilidade à luz.

A exposição prolongada aos raios UVA e UVB também pode contribuir para o desenvolvimento de alterações oculares, como pterígio e catarata. Por isso, a proteção adequada deve fazer parte dos cuidados com a saúde visual, especialmente durante atividades ao ar livre e períodos de maior exposição solar.

Cor das lentes

Lentes cinzas, castanhas, verdes e amarelas oferecem características visuais diferentes, que podem influenciar a escolha conforme a atividade e as condições de luminosidade. As cinzas preservam melhor a percepção natural das cores e são versáteis para o uso cotidiano. As castanhas favorecem o contraste e podem ser úteis ao dirigir ou praticar atividades ao ar livre.

As lentes verdes equilibram o contraste e a fidelidade das cores, enquanto as amarelas aumentam a percepção de contraste em ambientes com pouca luminosidade. Estas últimas, porém, não são indicadas para situações de sol intenso.

"A cor ou a tonalidade da lente não determina sua proteção UV", reforça Joice.

Além da tonalidade, algumas tecnologias podem melhorar o conforto visual. As lentes polarizadas reduzem os reflexos provocados por superfícies como água, asfalto e areia. As fotossensíveis escurecem em resposta à exposição à radiação UV, enquanto o tratamento antirreflexo reduz reflexos indesejados e pode melhorar a qualidade visual. Independentemente da tecnologia escolhida, é essencial verificar se as lentes oferecem proteção adequada contra os raios UVA e UVB.

A resistência das lentes é outro aspecto importante na escolha dos óculos, especialmente para crianças e pessoas que praticam esportes ou atividades com maior risco de quedas e impactos.

O policarbonato é uma das opções indicadas para essas situações por combinar leveza e alta resistência a impactos, além de oferecer proteção UV quando especificada na lente. O Trivex também pode ser uma alternativa, pois reúne resistência, leveza e qualidade óptica.

O formato da armação também merece atenção. Modelos muito curvos, comuns em óculos esportivos e solares, posicionam as lentes em uma inclinação maior em relação aos olhos. Dependendo da prescrição, essa configuração pode alterar a percepção do grau e provocar distorções ou desconforto visual se não for considerada durante a montagem. Nesses casos, podem ser necessários cálculos e lentes específicos para garantir o desempenho adequado.

Grau

A prescrição correta é apenas um dos fatores que determinam a qualidade dos óculos. Mesmo duas pessoas com o mesmo grau e a mesma armação podem ter experiências diferentes quando as medidas utilizadas na montagem não são precisas.

Entre os parâmetros importantes estão a distância nasopupilar (DNP), que corresponde à distância entre o centro da pupila e o centro do nariz, medida individualmente para cada olho, e a altura de montagem, que determina a posição vertical dos olhos em relação às lentes.

Quando essas medidas são realizadas incorretamente, o usuário pode acabar olhando por uma região inadequada da lente. O deslocamento do centro óptico também pode provocar efeitos prismáticos e distorções, com sintomas como visão embaçada, desconforto, dor de cabeça e sensação de tontura.

"O Técnico em Óptica consegue avaliar algo que vai muito além da receita: como a armação se posiciona no rosto, a anatomia e a assimetria facial, as medidas individuais, o comportamento da lente naquela armação e as necessidades da rotina do usuário. É esse olhar técnico que permite transformar uma prescrição em óculos realmente personalizados, confortáveis e funcionais, algo que uma escolha genérica, baseada apenas em grau, modelo e medidas padronizadas, dificilmente consegue reproduzir", afirma Joice.

O profissional acompanha etapas que vão da interpretação da receita e da tomada das medidas à conferência final dos óculos. Com o auxílio de um lensômetro, verifica parâmetros como grau, eixo, cilindro, adição e efeitos prismáticos, conforme a prescrição. Já o gabarito permite conferir o posicionamento dos centros ópticos e as medidas necessárias à montagem.

Antes da entrega, também é importante verificar se as lentes correspondem às especificações prescritas e se foram montadas adequadamente para as características e necessidades do usuário.

Tecnologias

Durante o verão, a procura por óculos solares, proteção UV e lentes polarizadas ganha destaque, movimentando um mercado relevante para a economia brasileira. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica), o setor óptico reunia mais de 71 mil pontos de venda em 2025 e emprega mais de 190 mil pessoas em 2026.

"Quanto maior a variedade de lentes, tratamentos e tecnologias disponíveis, mais importante se torna o Técnico em Óptica para orientar escolhas e garantir qualidade, conforto e segurança visual", conclui Joice.

O que observar antes de comprar óculos para o verão

Proteção UV: lentes mais escuras não oferecem necessariamente maior proteção. Verifique se há comprovação de proteção contra os raios UVA e UVB.

Finalidade de uso: dirigir, praticar esportes, frequentar praias ou utilizar os óculos no dia a dia pode exigir características diferentes.

Reflexos: lentes polarizadas podem proporcionar maior conforto em ambientes com água, areia e asfalto.

Resistência: para crianças e atividades com risco de impacto, materiais como policarbonato e Trivex podem ser opções adequadas.

Ajuste e medidas: o posicionamento da armação, a distância nasopupilar e a altura de montagem influenciam a qualidade visual.