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Olho tremendo sozinho? Estresse, noites mal dormidas e excesso de café podem estar por trás do sintoma

Contrações involuntárias na pálpebra geralmente são benignas e desaparecem espontaneamente, mas alguns sinais exigem avaliação oftalmológica

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 06:30

Olho tremendo sozinho? Estresse, noites mal dormidas e excesso de café podem estar por trás do sintoma Crédito: Imagem gerada pela IA

Você já sentiu a pálpebra tremer sozinha, como se o olho estivesse pulsando sem que fosse possível controlar o movimento? Apesar de causar estranhamento e preocupação, essa sensação é relativamente comum e, na maioria das vezes, está relacionada à mioquimia palpebral, uma condição caracterizada por pequenas contrações involuntárias e repetitivas dos músculos da pálpebra.

O fenômeno costuma aparecer de maneira inesperada e desaparecer espontaneamente. Ainda assim, observar quando os episódios acontecem e quais hábitos podem estar associados ao sintoma ajuda a identificar possíveis fatores desencadeantes e a reconhecer situações que precisam de avaliação médica.

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De acordo com Olga Maria Calou, oftalmologista especialista em Cirurgia Plástica Ocular do HOPE, o tremor ocorre por causa de contrações involuntárias do músculo orbicular, estrutura que envolve os olhos e participa do fechamento das pálpebras, como acontece durante o piscar.

“Durante esses episódios, o músculo apresenta movimentos repetitivos e involuntários, que podem ser percebidos como pequenos repuxões ou pulsações na região”, explica a médica.

O que pode provocar o tremor na pálpebra?

Entre os fatores mais associados à mioquimia palpebral estão estresse, noites mal dormidas, cansaço, consumo excessivo de cafeína e longos períodos diante de computadores e celulares. O esforço visual prolongado também pode contribuir para a fadiga muscular e favorecer as contrações.

Esses fatores podem aparecer combinados. Uma rotina intensa de trabalho, por exemplo, pode prejudicar o sono, aumentar o estresse e levar ao consumo maior de café. Ao mesmo tempo, passar muitas horas diante das telas exige esforço contínuo para manter o foco.

“É comum que esses fatores apareçam juntos. Uma rotina intensa de trabalho, por exemplo, pode comprometer o sono, aumentar o estresse e levar ao consumo excessivo de café. Além disso, passar muitas horas diante das telas exige um esforço prolongado para manter o foco, o que também pode contribuir para os espasmos”, destaca a especialista.

Como aliviar o tremor no olho?

Na maioria dos casos, a mioquimia palpebral é benigna e desaparece sem necessidade de tratamento específico. Os episódios podem durar alguns dias ou semanas. Algumas mudanças na rotina podem ajudar a reduzir as contrações, como melhorar a qualidade do sono, diminuir o consumo de café e fazer pausas regulares durante o uso de dispositivos eletrônicos.

“O organismo precisa de momentos de descanso. Dormir melhor, diminuir o consumo de café e fazer pausas mais frequentes ao longo do dia são medidas simples que podem ajudar a reduzir as contrações e fazer com que o tremor desapareça”, orienta a oftalmologista.

Quando o tremor na pálpebra merece atenção?

Embora geralmente não indique um problema grave, o sintoma precisa ser observado quando persiste, se intensifica ou aparece acompanhado de outras manifestações.

Queda da pálpebra, dor, vermelhidão e alterações na visão são sinais que justificam avaliação oftalmológica. Também é importante procurar atendimento quando as contrações ultrapassam a região das pálpebras, atingem outros músculos da face ou provocam dificuldade para abrir os olhos.

“Nessas situações, precisamos investigar se existe alguma outra causa associada, por isso a avaliação com um oftalmologista é fundamental”, alerta a médica. Para reduzir a possibilidade de novos episódios, a recomendação é manter hábitos que favoreçam o descanso e o conforto ocular: dormir bem, moderar a cafeína, fazer intervalos durante o trabalho diante das telas e adotar estratégias para controlar o estresse.