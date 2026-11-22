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Perla Ribeiro
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 06:30
Você já sentiu a pálpebra tremer sozinha, como se o olho estivesse pulsando sem que fosse possível controlar o movimento? Apesar de causar estranhamento e preocupação, essa sensação é relativamente comum e, na maioria das vezes, está relacionada à mioquimia palpebral, uma condição caracterizada por pequenas contrações involuntárias e repetitivas dos músculos da pálpebra.
O fenômeno costuma aparecer de maneira inesperada e desaparecer espontaneamente. Ainda assim, observar quando os episódios acontecem e quais hábitos podem estar associados ao sintoma ajuda a identificar possíveis fatores desencadeantes e a reconhecer situações que precisam de avaliação médica.
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De acordo com Olga Maria Calou, oftalmologista especialista em Cirurgia Plástica Ocular do HOPE, o tremor ocorre por causa de contrações involuntárias do músculo orbicular, estrutura que envolve os olhos e participa do fechamento das pálpebras, como acontece durante o piscar.
“Durante esses episódios, o músculo apresenta movimentos repetitivos e involuntários, que podem ser percebidos como pequenos repuxões ou pulsações na região”, explica a médica.
O que pode provocar o tremor na pálpebra?
Entre os fatores mais associados à mioquimia palpebral estão estresse, noites mal dormidas, cansaço, consumo excessivo de cafeína e longos períodos diante de computadores e celulares. O esforço visual prolongado também pode contribuir para a fadiga muscular e favorecer as contrações.
Esses fatores podem aparecer combinados. Uma rotina intensa de trabalho, por exemplo, pode prejudicar o sono, aumentar o estresse e levar ao consumo maior de café. Ao mesmo tempo, passar muitas horas diante das telas exige esforço contínuo para manter o foco.
“É comum que esses fatores apareçam juntos. Uma rotina intensa de trabalho, por exemplo, pode comprometer o sono, aumentar o estresse e levar ao consumo excessivo de café. Além disso, passar muitas horas diante das telas exige um esforço prolongado para manter o foco, o que também pode contribuir para os espasmos”, destaca a especialista.
Como aliviar o tremor no olho?
Na maioria dos casos, a mioquimia palpebral é benigna e desaparece sem necessidade de tratamento específico. Os episódios podem durar alguns dias ou semanas. Algumas mudanças na rotina podem ajudar a reduzir as contrações, como melhorar a qualidade do sono, diminuir o consumo de café e fazer pausas regulares durante o uso de dispositivos eletrônicos.
“O organismo precisa de momentos de descanso. Dormir melhor, diminuir o consumo de café e fazer pausas mais frequentes ao longo do dia são medidas simples que podem ajudar a reduzir as contrações e fazer com que o tremor desapareça”, orienta a oftalmologista.
Quando o tremor na pálpebra merece atenção?
Embora geralmente não indique um problema grave, o sintoma precisa ser observado quando persiste, se intensifica ou aparece acompanhado de outras manifestações.
Queda da pálpebra, dor, vermelhidão e alterações na visão são sinais que justificam avaliação oftalmológica. Também é importante procurar atendimento quando as contrações ultrapassam a região das pálpebras, atingem outros músculos da face ou provocam dificuldade para abrir os olhos.
“Nessas situações, precisamos investigar se existe alguma outra causa associada, por isso a avaliação com um oftalmologista é fundamental”, alerta a médica. Para reduzir a possibilidade de novos episódios, a recomendação é manter hábitos que favoreçam o descanso e o conforto ocular: dormir bem, moderar a cafeína, fazer intervalos durante o trabalho diante das telas e adotar estratégias para controlar o estresse.
“O mais importante é respeitar os limites do corpo. Melhorar o descanso, reduzir o tempo de exposição às telas, fazer intervalos e incluir atividades que promovam o relaxamento na rotina são atitudes que contribuem para o conforto ocular e podem ajudar a evitar novos episódios”, finaliza a especialista.