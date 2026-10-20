SAÚDE

Olhos ardendo após horas no celular: hábito comum feito diante das telas pode estar por trás do desconforto

Menos piscadas e foco contínuo estão entre as causas do incômodo; pausas e ajustes no ambiente ajudam a aliviar sintomas.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 22:22

A fadiga ocular digital pode causar visão temporariamente embaçada, dor de cabeça e sensação de olhos secos. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Depois de um dia entre o celular e o computador, os olhos começam a arder, a visão fica embaçada e surge aquela sensação incômoda de areia nos olhos. Esses sintomas podem estar relacionados à fadiga ocular digital, provocada pelo esforço visual prolongado diante das telas.

O problema não significa, necessariamente, que a visão esteja sofrendo danos permanentes. Segundo o oftalmologista Vinícius Tadashi, do Instituto Curitiba de Saúde (ICS), a concentração exigida durante o uso dos dispositivos e a redução da frequência das piscadas ajudam a explicar o desconforto.

Por que os olhos cansam

Ao acompanhar mensagens, ler documentos ou assistir a conteúdos digitais, os olhos permanecem concentrados em objetos próximos por períodos prolongados.

Durante essas atividades, também é comum piscar menos. Esse comportamento interfere na lubrificação natural dos olhos e favorece o ressecamento, especialmente quando a exposição às telas se estende por várias horas.

O incômodo pode aparecer mesmo durante atividades aparentemente simples, como responder mensagens ou trabalhar em frente ao computador.

Segundo o especialista, reconhecer esses sinais e modificar alguns hábitos pode contribuir para uma rotina mais confortável.

Longos períodos diante do computador podem provocar ardência, ressecamento e sensação de cansaço visual. 1 de 6

Sinais de fadiga ocular

O cansaço provocado pelo uso prolongado de dispositivos digitais nem sempre se manifesta da mesma maneira. Algumas pessoas percebem principalmente a secura dos olhos, enquanto outras apresentam alterações temporárias na visão.

Entre os sintomas associados à fadiga ocular digital estão:

- Ardência ou sensação de queimação;

- Sensação de areia ou corpo estranho nos olhos;

- Vermelhidão e lacrimejamento;

- Cansaço visual;

- Visão temporariamente embaçada;

- Dor de cabeça.

Esses sinais podem surgir após períodos de concentração intensa e indicam a necessidade de observar as condições em que os aparelhos são utilizados.

Regra ajuda a descansar

Uma das orientações apresentadas pelo Instituto Curitiba de Saúde é a regra 20-20-20, utilizada para reduzir o esforço visual durante o uso contínuo de telas.

O método consiste em fazer uma pausa a cada 20 minutos e olhar, durante 20 segundos, para algum objeto localizado a aproximadamente seis metros de distância.

A proposta é interromper temporariamente o foco mantido sobre a tela, oferecendo aos olhos um intervalo entre as atividades que exigem atenção visual próxima.

Outra orientação é prestar atenção à frequência das piscadas. Lembrar de piscar durante a leitura e o uso do computador ajuda a preservar a lubrificação natural dos olhos.

Ambiente influencia o desconforto

A maneira como o espaço de trabalho ou estudo está organizado também interfere no conforto visual.

Ajustar a altura da tela, manter uma postura adequada e utilizar iluminação confortável são medidas que podem diminuir o esforço exigido dos olhos.

O ressecamento merece atenção especial em ambientes com ar-condicionado ou baixa umidade, condições que podem intensificar a sensação de desconforto.

Nesses casos, o oftalmologista pode avaliar a necessidade de lágrimas artificiais, incluindo colírios sem conservantes. A indicação deve considerar as necessidades de cada paciente.

Acompanhamento continua necessário

Embora mudanças simples na rotina possam aliviar o desconforto, elas não substituem a avaliação profissional.

O Instituto Curitiba de Saúde reforça a importância das consultas periódicas ao oftalmologista para acompanhar a saúde ocular.

A orientação ganha relevância em uma rotina na qual celulares, computadores e outros dispositivos estão presentes em atividades de trabalho, estudo e lazer.