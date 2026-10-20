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Olhos ardendo após horas no celular: hábito comum feito diante das telas pode estar por trás do desconforto

Menos piscadas e foco contínuo estão entre as causas do incômodo; pausas e ajustes no ambiente ajudam a aliviar sintomas.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 22:22

A fadiga ocular digital pode causar visão temporariamente embaçada, dor de cabeça e sensação de olhos secos.
A fadiga ocular digital pode causar visão temporariamente embaçada, dor de cabeça e sensação de olhos secos. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Depois de um dia entre o celular e o computador, os olhos começam a arder, a visão fica embaçada e surge aquela sensação incômoda de areia nos olhos. Esses sintomas podem estar relacionados à fadiga ocular digital, provocada pelo esforço visual prolongado diante das telas.

O problema não significa, necessariamente, que a visão esteja sofrendo danos permanentes. Segundo o oftalmologista Vinícius Tadashi, do Instituto Curitiba de Saúde (ICS), a concentração exigida durante o uso dos dispositivos e a redução da frequência das piscadas ajudam a explicar o desconforto.

Por que os olhos cansam

Ao acompanhar mensagens, ler documentos ou assistir a conteúdos digitais, os olhos permanecem concentrados em objetos próximos por períodos prolongados.

Durante essas atividades, também é comum piscar menos. Esse comportamento interfere na lubrificação natural dos olhos e favorece o ressecamento, especialmente quando a exposição às telas se estende por várias horas.

O incômodo pode aparecer mesmo durante atividades aparentemente simples, como responder mensagens ou trabalhar em frente ao computador.

Segundo o especialista, reconhecer esses sinais e modificar alguns hábitos pode contribuir para uma rotina mais confortável.

Longos períodos diante do computador podem provocar ardência, ressecamento e sensação de cansaço visual.

Avaliações oftalmológicas ajudam a identificar alterações na visão e investigar desconfortos oculares persistentes. por Reprodução/Wikimedia Commons
Fazer pausas e desviar o olhar da tela por alguns segundos ajuda a reduzir o esforço visual durante o expediente. por Reprodução/Wikimedia Commons
O uso de lágrimas artificiais pode ser indicado por um oftalmologista para aliviar sintomas de ressecamento ocular. por Reprodução/Wikimedia Commons
Ajustar a iluminação do ambiente e a posição do monitor está entre as medidas recomendadas para melhorar o conforto visual. por Reprodução/Wikimedia Commons
Longos períodos diante do computador podem provocar ardência, ressecamento e sensação de cansaço visual. por Reprodução/Wikimedia Commons
O uso frequente de celulares exige atenção visual prolongada e pode contribuir para o desconforto ocular. por Reprodução/Wikimedia Commons
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Avaliações oftalmológicas ajudam a identificar alterações na visão e investigar desconfortos oculares persistentes. por Reprodução/Wikimedia Commons

Sinais de fadiga ocular

O cansaço provocado pelo uso prolongado de dispositivos digitais nem sempre se manifesta da mesma maneira. Algumas pessoas percebem principalmente a secura dos olhos, enquanto outras apresentam alterações temporárias na visão.

Entre os sintomas associados à fadiga ocular digital estão:

  • - Ardência ou sensação de queimação;

  • - Sensação de areia ou corpo estranho nos olhos;

  • - Vermelhidão e lacrimejamento;

  • - Cansaço visual;

  • - Visão temporariamente embaçada;

  • - Dor de cabeça.

Esses sinais podem surgir após períodos de concentração intensa e indicam a necessidade de observar as condições em que os aparelhos são utilizados.

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Regra ajuda a descansar

Uma das orientações apresentadas pelo Instituto Curitiba de Saúde é a regra 20-20-20, utilizada para reduzir o esforço visual durante o uso contínuo de telas.

O método consiste em fazer uma pausa a cada 20 minutos e olhar, durante 20 segundos, para algum objeto localizado a aproximadamente seis metros de distância.

A proposta é interromper temporariamente o foco mantido sobre a tela, oferecendo aos olhos um intervalo entre as atividades que exigem atenção visual próxima.

Outra orientação é prestar atenção à frequência das piscadas. Lembrar de piscar durante a leitura e o uso do computador ajuda a preservar a lubrificação natural dos olhos.

Ambiente influencia o desconforto

A maneira como o espaço de trabalho ou estudo está organizado também interfere no conforto visual.

Ajustar a altura da tela, manter uma postura adequada e utilizar iluminação confortável são medidas que podem diminuir o esforço exigido dos olhos.

O ressecamento merece atenção especial em ambientes com ar-condicionado ou baixa umidade, condições que podem intensificar a sensação de desconforto.

Nesses casos, o oftalmologista pode avaliar a necessidade de lágrimas artificiais, incluindo colírios sem conservantes. A indicação deve considerar as necessidades de cada paciente.

Acompanhamento continua necessário

Embora mudanças simples na rotina possam aliviar o desconforto, elas não substituem a avaliação profissional.

O Instituto Curitiba de Saúde reforça a importância das consultas periódicas ao oftalmologista para acompanhar a saúde ocular.

A orientação ganha relevância em uma rotina na qual celulares, computadores e outros dispositivos estão presentes em atividades de trabalho, estudo e lazer.

Mais do que contar as horas diante dos aparelhos, a atenção deve estar voltada aos sintomas e aos hábitos que podem tornar o uso diário das telas menos desconfortável.

Tags:

Saúde

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