ATENÇÃO AOS OLHOS

Olhos saltados e visão dupla podem ser sinais de doença autoimune ligada à tireoide

Doença Ocular da Tireoide provoca inflamação nos tecidos ao redor dos olhos e, em casos graves, pode causar danos permanentes à visão

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:20

Olhos saltados e visão dupla podem ser sinais de doença autoimune ligada à tireoide Crédito: Imagem gerada pela IA

Olhos saltados, pálpebras retraídas, vermelhidão e até visão dupla podem ser mais do que alterações na aparência ou incômodos passageiros. Esses sintomas estão entre as manifestações da Doença Ocular da Tireoide, uma condição autoimune que afeta os tecidos ao redor dos olhos e, em situações mais graves, pode comprometer a visão de forma permanente.

Embora muitas pessoas associem a tireoide apenas a alterações hormonais, a doença pode apresentar sinais oculares antes mesmo de qualquer mudança nos exames da glândula. Em alguns casos, é justamente o oftalmologista quem identifica os primeiros indícios e solicita os exames necessários para investigar o problema.

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Segundo a oftalmologista Karina Gaio, especialista do Hospital Oftalmos, a condição ocorre quando o organismo produz anticorpos que agem sobre receptores presentes tanto na tireoide quanto nos tecidos ao redor dos olhos. Esse processo provoca uma inflamação na órbita, região que abriga os olhos, podendo atingir a gordura e os músculos responsáveis pelos movimentos oculares. Por ser uma doença autoimune, o próprio organismo passa a atacar seus tecidos.

Quais são os sintomas da Doença Ocular da Tireoide?

Entre os sinais mais perceptíveis estão:

Olhos projetados para frente, com aparência de olhos saltados;

Retração das pálpebras;

Vermelhidão;

Inchaço ao redor dos olhos;

Ressecamento e irritação;

Desconforto persistente;

Visão dupla.



A visão dupla pode surgir quando a inflamação compromete os músculos responsáveis pelos movimentos dos olhos. Já o aumento dos tecidos na região pode comprimir o nervo óptico e provocar perda definitiva da visão. Outro risco ocorre quando os olhos ficam muito projetados para fora. Nessa situação, a exposição pode provocar lesões na córnea, o que reforça a importância do acompanhamento oftalmológico.

Doença pode aparecer antes das alterações hormonais

Um aspecto que chama a atenção dos especialistas é que os sintomas oculares podem surgir antes de alterações hormonais serem identificadas. A condição também pode se manifestar mesmo quando os exames da tireoide apresentam resultados normais. Por isso, o paciente pode procurar inicialmente um oftalmologista por causa de mudanças na aparência dos olhos, vermelhidão ou desconforto, sem imaginar que os sinais estejam relacionados à glândula. De acordo com a médica Karina Gaio, o diagnóstico precoce é fundamental para reduzir os riscos e orientar o tratamento mais adequado.

Como é feito o tratamento?

A abordagem depende da gravidade do quadro e pode incluir lubrificantes oculares, medicamentos imunomoduladores e procedimentos cirúrgicos. O acompanhamento conjunto entre oftalmologista e endocrinologista também é considerado essencial. Enquanto o endocrinologista atua no controle da doença de base, o oftalmologista acompanha as alterações oculares e trabalha para preservar a função visual.