CALOR INTENSO

Onda de calor aumenta risco de desidratação; veja sinais e como proteger o corpo

Baixa umidade e temperaturas acima da média exigem atenção redobrada, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:20

Onda de calor aumenta risco de desidratação; veja sinais e como proteger o corpo Crédito: Shutterstock

Uma onda de calor acompanhada de baixa umidade do ar coloca o organismo sob maior pressão e aumenta o risco de desidratação. Com temperaturas que já ultrapassaram os 40°C em diversas cidades brasileiras, a perda de água e sais minerais pelo suor e pela respiração exige cuidados extras, especialmente entre crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças que podem afetar a regulação da temperatura corporal.

De acordo com Raul Queiroz Mota de Sousa, médico de Família e Comunidade da UBS Jardim Valquíria, em São Paulo, a sede não deve ser ignorada. “Quando apresentamos sintomas como sede, significa que nosso corpo já está apresentando um certo grau de desidratação, então beba bastante água”, explica.

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A cor e a quantidade da urina também podem ajudar a perceber a necessidade de aumentar a ingestão de líquidos. Segundo o especialista, urina mais escura ou em menor quantidade pode indicar que o organismo está com pouca água.

Entre os primeiros sinais de desidratação estão:

sede intensa;

boca seca;

cansaço;

redução da quantidade de urina;

urina mais escura.



Quando o quadro se agrava, podem aparecer tontura, confusão mental e ressecamento da pele.

Crianças e idosos precisam de atenção especial

Os sinais podem variar de acordo com a faixa etária. Em crianças, por exemplo, a ausência de lágrimas durante o choro, a boca seca, a urina escura e a redução da quantidade de urina estão entre os sinais de alerta.Nos idosos, a perda de elasticidade da pele, tontura e confusão mental podem aparecer com a desidratação. Gestantes, por sua vez, tendem a apresentar os sintomas gerais do quadro.

A perda de líquidos também pode ser agravada por vômitos e episódios frequentes de diarreia. Além disso, o organismo elimina água continuamente por meio do suor e da respiração, processo que se intensifica durante períodos de calor extremo. Sem tratamento adequado, a desidratação pode provocar complicações como lesões renais, alterações nos eletrólitos e problemas circulatórios.

Quanto líquido beber durante o calor?

O médico orienta, de forma geral, o consumo médio de 35 ml de líquido por quilo de peso corporal. A necessidade, porém, pode aumentar em situações de atividade física intensa ou exposição prolongada a temperaturas elevadas.Pessoas com doenças renais ou cardíacas precisam de orientação individualizada. Nesses casos, ingerir líquido em excesso também pode trazer riscos e a quantidade deve ser definida de acordo com a condição de saúde.

Além da água, leite, chás, sucos naturais sem açúcar e água de coco podem contribuir para a hidratação. Já os isotônicos são mais indicados para atletas de alto rendimento e situações de exercício intenso, nas quais há maior perda de eletrólitos.

Alimentos também ajudam na hidratação

A alimentação pode complementar o consumo de líquidos durante os dias mais quentes. Frutas com alto teor de água, como melancia, melão, abacaxi, laranja e morango, são boas opções. Entre os vegetais, alface, tomate e pepino também contribuem para a ingestão de água ao longo do dia.

Como evitar a desidratação durante a onda de calor

Além de manter a ingestão adequada de líquidos, algumas medidas ajudam a reduzir a perda de água pelo organismo:

evite exposição direta ao sol nos horários de maior intensidade;

prefira roupas leves e claras;

use chapéu ou sombrinha ao sair;

reduza atividades físicas intensas nos períodos mais quentes;

mantenha água por perto ao longo do dia;

use protetor solar regularmente.

