RISCOS

Onicofagia: roer unhas pode causar desgaste dentário e alterações na mordida

Hábito repetitivo frequentemente associado à ansiedade pode comprometer a saúde bucal e exigir tratamentos odontológicos para reparar os danos

Thais Borges

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 05:30

Roer as unhas é um hábito prejudicial para a saúde Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

Roer unhas vai além de uma mania e pode trazer consequências permanentes para a saúde bucal. Conhecido clinicamente como onicofagia, o hábito pode provocar desgaste irreversível do esmalte dentário, alterar a mordida, sobrecarregar a articulação da mandíbula e aumentar a exposição da cavidade oral a bactérias presentes nas unhas.

Frequentemente associado à ansiedade e a comportamentos repetitivos relacionados ao estresse emocional, o problema pode surgir em qualquer idade e evoluir sem que a pessoa perceba. Como os danos tendem a aparecer gradualmente, muitas vezes são identificados apenas quando a estrutura dos dentes já está comprometida.

É necessário cuidado com os dentes 1 de 4

Segundo a cirurgiã-dentista Jose Daniela Delgado, especialista em GBT (Guided Biofilm Therapy), da EMS, e em Estomatologia e Odontologia Legal e Forense, a onicofagia não deve ser tratada apenas como uma questão estética.

“A onicofagia é um comportamento repetitivo frequentemente relacionado à ansiedade e que acontece de forma inconsciente. Não representa falta de controle ou fraqueza, mas uma maneira que algumas pessoas encontram para lidar com determinadas emoções. O problema é que, quando se torna frequente, pode causar consequências importantes para a saúde bucal”, explica.

Embora fatores como rotina acelerada, excesso de estímulos e estresse sejam frequentemente associados à ansiedade, a especialista ressalta que não há um único fator responsável pelo desenvolvimento desse comportamento. “Cada pessoa manifesta a ansiedade de uma forma diferente. Assim como algumas comem compulsivamente, outras desenvolvem hábitos repetitivos, como roer as unhas. Por isso, é importante compreender a origem desse comportamento para tratá-lo adequadamente”.

Um dos principais riscos da onicofagia é o desgaste do esmalte dentário, camada externa que protege os dentes e não possui capacidade natural de regeneração. O atrito repetitivo entre os dentes e as unhas pode acelerar a perda dessa estrutura e comprometer permanentemente sua integridade.

“Diferentemente da pele, o esmalte do dente não se regenera. Quando ele é perdido, não volta naturalmente. Dependendo da extensão do desgaste, o paciente pode precisar de restaurações, facetas ou coroas para recuperar a função e a estética dos dentes”.

Além do desgaste do esmalte, roer unhas pode provocar pequenas fraturas dentárias, aumentar a sensibilidade e contribuir para alterações na mordida. O esforço repetitivo também pode sobrecarregar a articulação temporomandibular (ATM), responsável pelos movimentos da mandíbula, favorecendo dores, inflamações, estalos e dificuldades funcionais durante a mastigação. Os efeitos podem ser mais relevantes em pessoas que também apresentam bruxismo ou apertamento dos dentes.

Outro risco menos conhecido está relacionado à exposição a microrganismos presentes sob as unhas.

Como entram em contato com diferentes superfícies ao longo do dia, as unhas podem acumular biofilme bacteriano. Ao levá-las repetidamente à boca, a pessoa aumenta a exposição da cavidade oral a esses microrganismos, o que pode favorecer infecções e alterações no equilíbrio da microbiota bucal.

“As unhas acumulam bactérias presentes nas superfícies que tocamos ao longo do dia. Ao levá-las repetidamente à boca, aumentamos a exposição a microrganismos que não fazem parte da microbiota bucal, favorecendo infecções e outros problemas de saúde”.

Além das consequências físicas, a onicofagia é reconhecida como um comportamento repetitivo focado no corpo (Body-Focused Repetitive Behavior — BFRB). O fenômeno é abordado no Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR), da American Psychiatric Association, no contexto dos transtornos obsessivo-compulsivos e relacionados. Revisões científicas também apontam associações entre o hábito e problemas como desgaste dentário, alterações na mordida, lesões gengivais, disfunções da ATM e maior exposição da cavidade oral a microrganismos potencialmente patogênicos.

Para interromper o comportamento, a especialista destaca que apenas tentar parar de roer as unhas pode não ser suficiente. “Parar de roer as unhas sem tratar a causa costuma ser apenas uma solução temporária. É preciso identificar o gatilho emocional. Dependendo do caso, o tratamento pode envolver acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, além de recursos odontológicos para proteger os dentes durante esse processo”.

A dentista também alerta para a possibilidade de substituição da onicofagia por outros hábitos prejudiciais, como morder tampas de caneta, lápis ou objetos rígidos. Essas práticas podem manter a sobrecarga mecânica sobre os dentes e agravar o desgaste dentário.

Além das estratégias para controlar o comportamento, o acompanhamento odontológico periódico é importante para identificar precocemente sinais de desgaste, alterações na mordida e acúmulo de biofilme. Nesse contexto, protocolos preventivos como o Guided Biofilm Therapy (GBT) permitem evidenciar o biofilme antes de sua remoção, tornando a limpeza profissional mais direcionada e ajudando o paciente a compreender melhor sua condição e a participar ativamente dos cuidados com a saúde bucal.