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Osteoporose: o que acontece com os ossos antes da primeira fratura

Doença afeta cerca de 10 milhões de brasileiros e pode evoluir sem sintomas; médico explica a importância do diagnóstico precoce e os cuidados para preservar a força óssea e evitar fraturas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:30

Osteoporose: o que acontece com os ossos antes da primeira fratura
Osteoporose: o que acontece com os ossos antes da primeira fratura Crédito: Imagem gerada pela IA

A osteoporose pode avançar silenciosamente até que uma queda leve ou um impacto de baixa intensidade provoque uma fratura. A doença afeta cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil, segundo estimativas citadas pelo Ministério da Saúde, e exige atenção especialmente durante o envelhecimento. Neste 20 de outubro, Dia Mundial e Nacional da Osteoporose, o alerta é para a importância de identificar os fatores de risco e cuidar da saúde óssea antes que ocorram complicações.

No mundo, aproximadamente 500 milhões de pessoas convivem com a condição, de acordo com a International Osteoporosis Foundation (IOF). A entidade estima ainda que uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens com mais de 50 anos sofrerão uma fratura relacionada à osteoporose ao longo da vida.

Prevenção da osteoporose

Cuidados para evitar a osteoporose por Freepik
A osteoporose pode atingir mulheres e homens  por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O leite auxilia na saúde dos ossos por Foto: YelenaYemchuk | Shutterstock
Tomar sol é importante para a produção de vitamina D por
Vegetais verde-escuros, como o brócolis, são ideais por Freepik
Cuidados para evitar a osteoporose por Freepik
O ideal é associar diferentes tipos de exercícios, com acompanhamento profissional. por Imagem: GingerKitten | Shutterstock
Cuidados para evitar a osteoporose por Freepik
Evite tabagismo e excesso de álcool por Freepik
Cuidados para evitar a osteoporose por Freepik
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Cuidados para evitar a osteoporose por Freepik

“A osteoporose é uma doença que merece atenção justamente porque pode avançar sem dar sinais evidentes. Muitas vezes, a pessoa só descobre que tem a condição depois de sofrer uma fratura”, alerta o médico Fabiano Nunes, da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

A doença ocorre quando há perda de massa óssea e deterioração da estrutura dos ossos, que ficam mais frágeis e suscetíveis a fraturas. O risco aumenta com a idade e pode estar relacionado a fatores como menopausa, histórico familiar, baixo peso, sedentarismo, determinadas condições clínicas e uso de alguns medicamentos.

Diagnóstico ajuda a evitar fraturas

A densitometria óssea é um dos principais exames utilizados para avaliar a densidade mineral dos ossos. A indicação depende da avaliação médica, que considera a idade, o histórico de fraturas e outros fatores de risco. Identificar a osteoporose permite avaliar a necessidade de tratamento e adotar estratégias para reduzir a probabilidade de novas fraturas.

O diagnóstico precoce é especialmente importante porque lesões no quadril e na coluna podem comprometer a mobilidade e dificultar atividades cotidianas, afetando a independência, sobretudo entre pessoas idosas. “A avaliação médica é fundamental para identificar quem precisa fazer exames, adotar medidas preventivas ou iniciar tratamento”, explica Fabiano Nunes.

Exercícios e alimentação 

A prevenção envolve hábitos que ajudam a preservar a força muscular, o equilíbrio e a funcionalidade. A prática regular de exercícios, incluindo atividades de fortalecimento muscular e equilíbrio adaptadas à condição física de cada pessoa, contribui para a saúde musculoesquelética e pode ajudar a reduzir o risco de quedas.

A alimentação também tem papel importante. O consumo adequado de cálcio, encontrado em alimentos como leite, derivados e algumas verduras, contribui para a manutenção dos ossos. Já a vitamina D participa da absorção do cálcio. A necessidade de suplementação deve ser avaliada individualmente por um profissional de saúde.

Outra medida importante é adaptar os ambientes para evitar acidentes. Melhorar a iluminação, retirar tapetes soltos e obstáculos das áreas de circulação, utilizar calçados adequados e avaliar a instalação de apoios em banheiros e escadas são cuidados que ajudam a tornar a casa mais segura.

“Cuidar dos ossos não significa apenas pensar na osteoporose. É preciso preservar a força muscular, o equilíbrio e a mobilidade. Esses cuidados ajudam a reduzir o risco de quedas e contribuem para que a pessoa mantenha sua autonomia ao longo do envelhecimento”, destaca o médico.

Dor e limitação de movimentos 

Embora a osteoporose afete os ossos e não seja uma doença articular, o cuidado com músculos e articulações também é importante para preservar a capacidade de realizar atividades cotidianas. Dores persistentes, rigidez e limitações de movimento não devem ser consideradas consequências inevitáveis da idade. A avaliação profissional ajuda a investigar as causas e orientar o tratamento adequado.

A prevenção da osteoporose não precisa começar apenas na velhice. Acompanhamento médico, atividade física regular, alimentação equilibrada e atenção aos fatores de risco são medidas que contribuem para a saúde óssea ao longo da vida e ajudam a reduzir as consequências de uma doença que, muitas vezes, só se torna evidente após uma fratura.

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