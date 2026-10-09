SAÚDE

'Outubro Verde' busca alertar sobre perigos da Sífilis, IST com mais de 16 mil casos em 2025

Campanha busca a concientização sobre os perigos e problemas da Sífilis e da Sífilis Congênita

Lucas Pereira

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:00

Outubro Verde é o mês de prevenção e combate à Sífilis Crédito: Divulgação/Semsa Manaus

Para além da cor rosa ligada à conscientização para o câncer de mama, outubro ainda reserva ao mês a conscientização contra Sífilis e Sífilis Congênita, representadas pela cor verde. Apenas em 2025, foram contabilizados 16.207 casos dessa infecção sexualmente transmissível (IST), segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

Instituído a partir da Lei nº 13.430/2017, o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita é comemorado no terceiro sábado do mês de outubro de cada ano. A campanha de conscientização do Outubro Verde surgiu no ano anterior.

Sexo seguro 1 de 9

Dentre os objetivos da ação estão o alerta a população, especialmente às gestantes, sobre os riscos da infecção e a importância do acompanhamento pré-natal, do diagnóstico precoce e do tratamento imediato para conter o avanço da doença.

O que é Sífilis

A Sífilis é causada por uma bactéria, a Treponema pallidum, transmitida pelo contato de vias sexuais com lesões. Quando identificada na mulher durante o período de gestão, é classificada como Sífilis em Gestante.

Dentre os sintomas da fase primário do problema estão o surgimento de uma ferida ou lesão geralmente única e indolor no local de entrada da bactéria (cancro duro), seguida por manchas e erupções na pele, febre e lesões nas mucosas.

Caso não identificada e tratada, acontece um período sem manifestação de sintomas, e a infecção pode evoluir para quadros mais sérios de lesões destrutivas na pele e ossos, bem como problemas cardiovasculares e no sistema neurológico, quadro chamado de “neurosífilis”, conforme explicou a gerente de atenção especializada ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Helena Lima.

Por sua vez, a Sífilis se torna congênita caso, durante uma gestação, a infecção seja transmitida para o bebê via placenta ou no momento do parto. “Nesse estágio, pode haver o comprometimento da criança ainda em formação, com ela podendo nascer com alguns problemas de saúde ou nem nascer, pois a bactéria pode causar parto prematuro ou mesmo o abortamento”, explicou Helena.

Na Bahia, a Sesab aponta que, na série histórica de 2015 a 2024, foram notificados 85.619 casos de sífilis adquirida, 39.651 casos de sífilis em gestantes e outros 12.758 casos de sífilis congênita.

No mesmo período, se registrou 115 óbitos de crianças menores de 1 ano por causa da Sífilis Congênita. “Tem crianças que podem nascer com problemas auditivos, visuais, dentários e outros. Então é algo muito sistêmico e é muito importante a gente enfrentar e combater”, apontou a especialista.

Tratamento em conjunto

Teste de Sífilis é feito de maneira gratuita na red Crédito: Jamile Amine/Saúde GovBA

Helena explicou que o tratamento é feito via antibióticos, especialmente com uso de penicilina benzatina,a popular 'Benzetacil', fornecida gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda assim, prevenir, nesse caso utilizando proteção durante o sexo, é o melhor remédio.

A gerente de atenção ainda ressalta da importância de se fazer o tratamento em conjunto, ou seja, é preciso incluir a parceria sexual na história. Segundo ela, se houver diagnóstico positivo para essa IST, “não adianta uma parte só realizar o tratamento”, afinal, mesmo que um dos parceiros se trate, se houver contato sexual desprotegido novamente com a pessoa infectada, pode haver reinfecção.