OUVIDO EM ALERTA

Ouvido tampado que não passa? Sintoma pode não ser cera e ter relação com um problema pouco conhecido

Sensação de pressão, estalos, audição abafada e desconforto em viagens de avião podem indicar disfunção da tuba auditiva; entenda as causas e quando procurar um especialista

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14:27

Young hispanic man suffering for backache sitting on bed at bedroom Crédito: Divulgação

A sensação de ouvido tampado é familiar para muita gente, especialmente durante a decolagem de um avião ou ao subir uma serra. Na maioria das vezes, o incômodo desaparece depois que a pressão se equilibra. Mas quando a sensação persiste por dias, volta com frequência ou aparece acompanhada de outros sintomas, pode haver algo além de um simples excesso de cera. Uma das possíveis causas é a disfunção da tuba auditiva, uma alteração pouco conhecida, mas que pode interferir na audição, no equilíbrio e na qualidade de vida.

Segundo a otorrinolaringologista Anike Nascimbem, do Hospital Paulista, a tuba auditiva é um pequeno canal que conecta o ouvido médio à parte posterior do nariz, região chamada nasofaringe. Ela é responsável por equilibrar a pressão dentro do ouvido médio com a pressão do ambiente e também por permitir a drenagem de secreções. “Quando ela deixa de abrir ou fechar adequadamente, surgem sintomas bastante característicos”, explica a médica.

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Quando o ouvido parece estar sempre fechado

Quem apresenta a disfunção costuma relatar uma sensação de ouvido tampado que não melhora espontaneamente. O problema pode vir acompanhado de pressão na região, estalos frequentes, sensação de líquido dentro do ouvido, audição abafada, zumbido e até alterações do equilíbrio. O incômodo pode ficar ainda mais evidente durante viagens de avião ou mudanças de altitude. “Nessas situações, a tuba auditiva deveria equilibrar naturalmente a pressão entre o ouvido e o ambiente. Quando isso não acontece, a sensação de pressão e o desconforto podem se tornar muito mais intensos”, afirma Anike.

A origem pode estar no nariz

Apesar de o sintoma aparecer no ouvido, a causa muitas vezes está nas vias respiratórias superiores. Rinite alérgica, sinusites, gripes e resfriados podem provocar inflamação na região onde a tuba auditiva desemboca e dificultar seu funcionamento. Nas crianças, o aumento das adenoides também pode obstruir mecanicamente essa passagem. Já nos adultos, refluxo laringofaríngeo e alterações bruscas de pressão podem favorecer a disfunção. “Como a tuba auditiva conecta o ouvido ao nariz, qualquer processo inflamatório nessa região pode interferir diretamente em sua função”, destaca a especialista.

Nem sempre o culpado é a cera

Um dos erros mais comuns é atribuir toda sensação de ouvido tampado ao excesso de cera. Embora essa seja uma possibilidade, a persistência do sintoma merece atenção. A avaliação com um otorrinolaringologista é recomendada quando a sensação permanece por vários dias, se repete com frequência ou aparece junto com perda auditiva, dor, estalos constantes ou dificuldade durante viagens de avião. “O tratamento depende da causa da disfunção. Quando ela está relacionada a rinite, sinusite, gripes ou resfriados, controlar essas doenças costuma resolver o problema”, explica Anike.

Em algumas situações, podem ser prescritos medicamentos específicos. Quando existem alterações estruturais, como aumento importante das adenoides em crianças, pode ser necessário tratamento cirúrgico. Nos adultos, procedimentos como a colocação de tubo de ventilação ou a dilatação da tuba auditiva também podem ser considerados, sempre após uma avaliação individualizada. Veja quando procurar um otorrino A recomendação é não ignorar sintomas persistentes.

Entre os sinais que justificam uma avaliação estão:

sensação de ouvido tampado por vários dias;

audição abafada;

estalos frequentes;

sensação de pressão ou líquido no ouvido;

dor;

desconforto recorrente durante viagens de avião ou mudanças de altitude.

