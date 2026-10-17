CANETAS EMAGRECEDORAS

Ozempic e Mounjaro podem afetar a fertilidade? Entenda o que a ciência já sabe

A perda de peso pode beneficiar a saúde reprodutiva de algumas pacientes, mas os efeitos diretos dos medicamentos sobre a qualidade dos óvulos ainda precisam ser investigados

Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 11:44

Ozempic e Mounjaro podem afetar a fertilidade? Entenda o que a ciência já sabe Crédito: Freepik

A popularização de medicamentos para perda de peso, como semaglutida e tirzepatida, tem ampliado o debate sobre seus possíveis efeitos na fertilidade. Embora o emagrecimento e a melhora da saúde metabólica possam beneficiar a capacidade reprodutiva de algumas pacientes, ainda não há respostas definitivas sobre a influência direta dessas substâncias na qualidade dos óvulos.

Os efeitos variam conforme o perfil da paciente e a indicação do tratamento. Por isso, especialistas destacam a importância de diferenciar os possíveis benefícios associados à melhora metabólica de eventuais efeitos diretos sobre a fertilidade. “Para alguns casais, as canetas emagrecedoras podem até favorecer o cenário reprodutivo, já que a perda de peso e o controle metabólico podem favorecer a ovulação nas mulheres e melhorar alguns parâmetros da fertilidade masculina. Mas isso não significa que essas medicações tratem a infertilidade”, explica a médica ginecologista Daiane Pagliarin, especialista em reprodução assistida.

Pesquisas têm investigado a relação entre os agonistas do receptor do GLP-1 e a saúde reprodutiva. Apesar de melhorias no peso e no metabolismo poderem contribuir para a fertilidade e para os resultados da fertilização in vitro (FIV), os mecanismos envolvidos nesses possíveis benefícios ainda não são totalmente compreendidos.

“Sabemos que o peso e a saúde metabólica podem influenciar os resultados reprodutivos, mas há uma oportunidade de aprender mais sobre quais fatores ao longo da jornada da fertilidade podem se beneficiar dos medicamentos à base de GLP-1. Também não está claro se quaisquer benefícios reprodutivos são decorrentes de melhorias na saúde metabólica ou de efeitos diretos dos medicamentos. Será que eles poderiam influenciar a qualidade dos óvulos ou do esperma e, consequentemente, o desenvolvimento embrionário? Será que elas poderiam melhorar o ambiente endometrial para a implantação do embrião? Ou seria uma combinação desses fatores? São necessárias mais pesquisas para compreender como esses medicamentos podem impactar os fatores individuais que contribuem para o sucesso da fertilidade”, afirma o endocrinologista reprodutivo Dan Nayot, diretor médico e cofundador da Future Fertility.

O potencial de cada óvulo

Na reprodução assistida, a idade da mulher e a quantidade de óvulos disponíveis são indicadores importantes, mas não revelam, isoladamente, todo o potencial reprodutivo. Duas pacientes da mesma idade e com números semelhantes de óvulos maduros podem apresentar resultados muito diferentes nos tratamentos de fertilidade.

Essa limitação também dificulta a avaliação objetiva de como mudanças na saúde, no uso de medicamentos e em outros fatores clínicos podem afetar a qualidade dos oócitos. Diferentemente dos parâmetros do sêmen, que podem ser medidos e acompanhados ao longo do tempo, a avaliação objetiva da qualidade dos óvulos ainda enfrenta limitações.

Nesse contexto, a Future Fertility, empresa canadense especializada em inteligência artificial aplicada à reprodução assistida, desenvolveu uma tecnologia que analisa imagens de óvulos e identifica padrões não perceptíveis a olho nu. A ferramenta fornece informações adicionais sobre o potencial de desenvolvimento dessas células.

A empresa oferece duas soluções. O Violet é voltado a pacientes que pretendem congelar óvulos e analisa imagens de óvulos maduros para gerar uma avaliação individualizada. Já o Magenta é utilizado em ciclos de fertilização in vitro com injeção intracitoplasmática de espermatozoide (FIV/ICSI) e avalia individualmente os óvulos maduros, atribuindo uma pontuação de qualidade associada ao potencial de formação de blastocistos de alta qualidade.

Essas tecnologias ainda não permitem concluir se o uso de medicamentos para emagrecer provocou alterações na qualidade de um óvulo específico. No entanto, podem contribuir para pesquisas sobre a relação entre saúde metabólica e fertilidade, acrescentando informações que antes eram mais difíceis de obter.

A distinção é importante porque a melhora metabólica não significa, necessariamente, um aumento da qualidade dos óvulos. Com avaliações mais objetivas, pesquisadores podem investigar se os possíveis benefícios da perda de peso estão relacionados à qualidade dos óvulos, dos espermatozoides ou dos embriões, às condições do útero para a implantação embrionária ou a uma combinação desses fatores.

Planejamento reprodutivo

Mulheres que utilizam medicamentos à base de GLP-1 e pretendem congelar óvulos ou iniciar um tratamento de fertilização in vitro devem discutir o planejamento com a equipe médica responsável. A definição do momento adequado para interromper a medicação exige avaliação individualizada, inclusive porque a coleta de óvulos geralmente é realizada com sedação e esses medicamentos podem retardar o esvaziamento gástrico.

“Para quem pretende engravidar, no caso da semaglutida, a orientação é interromper o tratamento pelo menos dois meses antes de uma gravidez planejada, e na tirzepatida, um mês antes. Essas medicações devem ser suspensas antes da gestação e não são indicadas durante a gravidez, porque ainda não existem estudos que garantam sua segurança. Outro ponto de atenção é que a tirzepatida pode interferir na eficácia dos anticoncepcionais orais”, explica Daiane.

Com o avanço das pesquisas sobre os medicamentos à base de GLP-1, um dos principais desafios é compreender não apenas se a perda de peso está associada a melhores resultados reprodutivos, mas também quais mecanismos podem explicar essa relação e como os efeitos podem ser avaliados.