Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ozempic, Wegovy ou Mounjaro? Teste genético pode indicar qual caneta vai funcionar melhor para cada pessoa

Exame analisa variantes genéticas relacionadas à ação da semaglutida e da tirzepatida e pode auxiliar médicos na escolha do tratamento e na avaliação da tolerância a efeitos adversos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 10:59

Revendedores de canetas emagrecedoras furtadas são alvo de operação em Salvador
Ozempic, Wegovy ou Mounjaro? Teste genético pode indicar qual caneta vai funcionar melhor para cada pessoa Crédito: Reprodução

Um novo teste genético disponível no Brasil pretende ajudar a prever como o organismo pode responder a medicamentos utilizados no tratamento da obesidade, como Ozempic e Wegovy, à base de semaglutida, e Mounjaro, que utiliza tirzepatida.

O exame analisa variantes genéticas relacionadas aos receptores GLP-1 e GIP, envolvidos na ação desses medicamentos. A proposta é fornecer informações que possam auxiliar na previsão da resposta ao tratamento e da tolerância a efeitos adversos, como náuseas e vômitos. Na prática, os dados podem servir como mais uma ferramenta para o médico avaliar qual terapia pode ser mais adequada para cada paciente, reduzindo a dependência de ajustes baseados apenas na resposta observada ao longo do tratamento.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
Um dos riscos é de desenvolver problemas na coluna e nas articulações por Reprodução
A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso por Reprodução
Problemas gastrointestinais são efeitos adversos das canetas emagrecedoras por Reprodução
Hemorroidas podem ser uma consequência das canetas emagrecedoras por Shutterstock
Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
1 de 7
Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

“O exame integra o que chamamos de medicina personalizada e pode evitar meses de frustração, desconforto e gastos desnecessários, tornando a jornada de emagrecimento mais precisa e alinhada ao perfil genético de cada indivíduo. Com o exame, o médico pode decidir pelo medicamento mais adequado. Já o paciente tende a se engajar mais no tratamento”, afirma Rosenelle Araújo, geneticista do Sabin Diagnóstico e Saúde.

Estudo teve quase 28 mil participantes

Segundo o Sabin, o desenvolvimento do exame teve como base um estudo publicado na revista científica Nature em 2026, que contou com quase 28 mil participantes e validação em diferentes populações. Entre as bases utilizadas está o programa All of Us, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH). Como as características genéticas analisadas não se modificam ao longo da vida, o resultado do teste é considerado vitalício.

A coleta pode ser realizada por meio de sangue ou saliva e não exige jejum. O exame é indicado, segundo o laboratório, tanto para pessoas que estão prestes a iniciar o tratamento quanto para pacientes que já utilizam os medicamentos e enfrentam dificuldades relacionadas à tolerância. “Esse exame não substitui a avaliação médica, mas oferece dados valiosos para personalizar a escolha da terapia pelo profissional de saúde”, explica Gustavo Barra, coordenador de Genômica do Sabin.

Onde o teste está disponível

O exame pode ser realizado em unidades do Sabin em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Santo Antônio de Jesus, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, na Bahia. Também há disponibilidade por meio do serviço móvel “Vacinas e Exames Móveis – VEM Sabin”, destinado a pessoas físicas e empresas. A empresa informa que a contratação e o agendamento também podem ser feitos por seus canais digitais e pelo WhatsApp.

Mais recentes

Imagem - Acusados de matar mulher que saiu para encontro são presos durante operação na Bahia

Acusados de matar mulher que saiu para encontro são presos durante operação na Bahia
Imagem - Afastamentos por transtornos mentais triplicam em dez anos na Bahia

Afastamentos por transtornos mentais triplicam em dez anos na Bahia
Imagem - Huawei Watch GT 7 Pro chega ao Brasil por R$ 1.499 na promoção 9.9 do Mercado Livre

Huawei Watch GT 7 Pro chega ao Brasil por R$ 1.499 na promoção 9.9 do Mercado Livre