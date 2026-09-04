EMAGRECIMENTO

Ozempic, Wegovy ou Mounjaro? Teste genético pode indicar qual caneta vai funcionar melhor para cada pessoa

Exame analisa variantes genéticas relacionadas à ação da semaglutida e da tirzepatida e pode auxiliar médicos na escolha do tratamento e na avaliação da tolerância a efeitos adversos

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 10:59

Ozempic, Wegovy ou Mounjaro? Teste genético pode indicar qual caneta vai funcionar melhor para cada pessoa Crédito: Reprodução

Um novo teste genético disponível no Brasil pretende ajudar a prever como o organismo pode responder a medicamentos utilizados no tratamento da obesidade, como Ozempic e Wegovy, à base de semaglutida, e Mounjaro, que utiliza tirzepatida.

O exame analisa variantes genéticas relacionadas aos receptores GLP-1 e GIP, envolvidos na ação desses medicamentos. A proposta é fornecer informações que possam auxiliar na previsão da resposta ao tratamento e da tolerância a efeitos adversos, como náuseas e vômitos. Na prática, os dados podem servir como mais uma ferramenta para o médico avaliar qual terapia pode ser mais adequada para cada paciente, reduzindo a dependência de ajustes baseados apenas na resposta observada ao longo do tratamento.

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“O exame integra o que chamamos de medicina personalizada e pode evitar meses de frustração, desconforto e gastos desnecessários, tornando a jornada de emagrecimento mais precisa e alinhada ao perfil genético de cada indivíduo. Com o exame, o médico pode decidir pelo medicamento mais adequado. Já o paciente tende a se engajar mais no tratamento”, afirma Rosenelle Araújo, geneticista do Sabin Diagnóstico e Saúde.

Estudo teve quase 28 mil participantes

Segundo o Sabin, o desenvolvimento do exame teve como base um estudo publicado na revista científica Nature em 2026, que contou com quase 28 mil participantes e validação em diferentes populações. Entre as bases utilizadas está o programa All of Us, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH). Como as características genéticas analisadas não se modificam ao longo da vida, o resultado do teste é considerado vitalício.

A coleta pode ser realizada por meio de sangue ou saliva e não exige jejum. O exame é indicado, segundo o laboratório, tanto para pessoas que estão prestes a iniciar o tratamento quanto para pacientes que já utilizam os medicamentos e enfrentam dificuldades relacionadas à tolerância. “Esse exame não substitui a avaliação médica, mas oferece dados valiosos para personalizar a escolha da terapia pelo profissional de saúde”, explica Gustavo Barra, coordenador de Genômica do Sabin.

Onde o teste está disponível