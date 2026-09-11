INDENIZAÇÃO

Paciente morre após demora em cirurgia e Justiça manda governo pagar R$ 200 mil à família e pensão ao filho até os 24 anos

Perícia apontou que procedimento deveria ter sido realizado antes e que atraso agravou a infecção e reduziu as chances de recuperação

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:58

Paciente morre após demora em cirurgia e Justiça manda governo pagar R$ 200 mil à família e pensão ao filho até os 24 anos Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma paciente morreu após uma demora no tratamento cirúrgico, e o Distrito Federal terá de pagar R$ 200 mil em indenizações ao companheiro e ao filho dela. A 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a condenação por entender que houve falha no atendimento prestado pela rede pública de saúde.

O caso começou em fevereiro de 2019, quando a paciente procurou o Hospital Regional do Paranoá com dores abdominais intensas. Ela recebeu alta no mesmo dia, mas voltou à unidade quatro dias depois, após o agravamento do quadro, e foi internada. A cirurgia necessária, segundo a perícia judicial, só foi realizada em 15 de fevereiro. A paciente apresentou novas complicações e morreu seis dias depois, em 21 de fevereiro de 2019.

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Ao analisar o recurso apresentado pelo Distrito Federal, os desembargadores consideraram as conclusões da perícia judicial sobre o atendimento. De acordo com o laudo, a paciente deveria ter recebido o tratamento cirúrgico mais cedo, tanto no primeiro atendimento quanto após a internação. O atraso contribuiu para o agravamento da infecção e reduziu de forma significativa as chances de recuperação. Para o colegiado, ficou caracterizada a falha na prestação do serviço público de saúde.

Doença preexistente não afastou responsabilidade

O Distrito Federal também argumentou que doenças anteriores poderiam ter contribuído para o desfecho do caso. A perícia, porém, não encontrou elementos que indicassem que a hipertensão apresentada pela paciente tivesse sido determinante para a morte. Os desembargadores entenderam que a existência de problemas de saúde anteriores não elimina a responsabilidade do poder público quando fica comprovada uma falha no atendimento e uma relação entre essa falha e o agravamento do quadro.