DIA DO TRIGO

Pão engorda? Glúten faz mal? Médico esclarece cinco mitos sobre o consumo de trigo

Presente em pães, massas e bolos, cereal ainda desperta dúvidas sobre emagrecimento, inflamação e saúde; nutrólogo explica o que a ciência diz sobre esses alimentos

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05:10

Pão francês Crédito: Odu Mazza | Shutterstock

Pão no café da manhã, macarrão no almoço e uma fatia de bolo no lanche: será que consumir alimentos à base de trigo com frequência prejudica a saúde ou dificulta o emagrecimento? Apesar de fazerem parte da rotina alimentar de milhões de brasileiros, esses produtos ainda são alvo de mitos sobre ganho de peso, glúten e inflamação. As dúvidas ganham destaque em 10 de novembro, quando é celebrado o Dia do Trigo.

Apesar de fazer parte da alimentação cotidiana, o trigo ainda é cercado por dúvidas. Cortar pão e macarrão é necessário para emagrecer? O glúten prejudica a saúde? Comer carboidratos à noite favorece o ganho de peso? Para esclarecer essas questões, o nutrólogo e médico do esporte Thiago Viana explica cinco mitos sobre os alimentos à base de trigo.

Trigo tem alto teor de glúten 1 de 7

1. É preciso cortar pães e massas para emagrecer?

Mito. A perda de peso depende do déficit calórico, ou seja, de gastar mais energia do que se consome. Por isso, é possível comer pão no café da manhã e macarrão no almoço e ainda emagrecer, desde que as porções estejam adequadas às necessidades individuais.

A composição da refeição também faz diferença. Segundo Viana, combinar pão com ovos, por exemplo, pode resultar em uma opção nutricionalmente mais equilibrada do que consumi-lo com manteiga, queijos gordurosos e bebidas açucaradas.



2. O glúten faz mal à saúde?

Para a maioria das pessoas, não. O glúten é um conjunto de proteínas naturalmente presentes no trigo, na cevada e no centeio. A restrição é necessária para quem tem doença celíaca, sensibilidade ao glúten ou alergia ao trigo.

O médico ressalta, porém, que nem todo desconforto depois de comer pão está relacionado ao glúten. Frutanos e outros carboidratos fermentáveis presentes no trigo também podem provocar gases e distensão abdominal em algumas pessoas.

Retirar o glúten sem necessidade, portanto, não significa necessariamente adotar uma alimentação mais saudável ou favorecer o emagrecimento.



3. Pão francês é menos saudável que o integral?

Depende. Em geral, o pão integral oferece vantagens por preservar mais fibras, que contribuem para a saciedade, o funcionamento intestinal e uma resposta glicêmica mais favorável.

Já o pão francês é feito com farinha refinada, que perde parte desses componentes durante o processamento. Isso, no entanto, não significa que ele precise ser excluído da alimentação: também pode fazer parte de um café da manhã equilibrado, especialmente quando combinado com outros alimentos.



4. Alimentos à base de trigo provocam inflamação?

Não há evidências científicas consistentes de que o trigo provoque inflamação crônica em todas as pessoas. A exceção envolve condições específicas, como a doença celíaca, em que o consumo de glúten desencadeia uma resposta inflamatória que danifica o intestino delgado.

Para quem não apresenta essas condições, não é possível afirmar que comer pães, bolos ou massas provoque inflamação sistêmica. Viana destaca que é importante observar o padrão alimentar como um todo: uma dieta rica em ultraprocessados, com excesso de calorias e poucas fibras, está associada a piores resultados metabólicos, mas isso não significa que o trigo seja o responsável por esses problemas.



5. Comer pão ou macarrão à noite engorda mais?

Mito. O organismo não transforma automaticamente o carboidrato em gordura porque ele foi consumido depois de determinado horário. O principal fator para o ganho de peso continua sendo o consumo excessivo de calorias ao longo do dia.

Embora refeições tardias possam influenciar alguns parâmetros metabólicos, isso não significa que comer carboidratos no jantar provoque necessariamente aumento de peso. Uma porção adequada de macarrão acompanhada de proteína e vegetais, por exemplo, pode compor uma refeição equilibrada.



Alimentação deve ser avaliada como um todo