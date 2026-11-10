Pão engorda? Glúten faz mal? Médico esclarece cinco mitos sobre o consumo de trigo

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Perla Ribeiro
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05:10
Pão no café da manhã, macarrão no almoço e uma fatia de bolo no lanche: será que consumir alimentos à base de trigo com frequência prejudica a saúde ou dificulta o emagrecimento? Apesar de fazerem parte da rotina alimentar de milhões de brasileiros, esses produtos ainda são alvo de mitos sobre ganho de peso, glúten e inflamação. As dúvidas ganham destaque em 10 de novembro, quando é celebrado o Dia do Trigo.
Apesar de fazer parte da alimentação cotidiana, o trigo ainda é cercado por dúvidas. Cortar pão e macarrão é necessário para emagrecer? O glúten prejudica a saúde? Comer carboidratos à noite favorece o ganho de peso? Para esclarecer essas questões, o nutrólogo e médico do esporte Thiago Viana explica cinco mitos sobre os alimentos à base de trigo.
Trigo tem alto teor de glúten
Alimentação deve ser avaliada como um todo
Para Thiago Viana, classificar alimentos como vilões ou milagrosos pode confundir a população e simplificar questões que envolvem diferentes fatores. O que influencia a saúde, segundo o médico, é o conjunto dos hábitos alimentares e do estilo de vida, e não a presença isolada de um alimento na rotina.