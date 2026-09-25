ESTÔMAGO

Parece gastrite ou refluxo, mas pode ser algo mais sério; veja os sinais do câncer de estômago

Câncer de estômago pode começar com sinais parecidos aos de gastrite e refluxo; Inca estima 22,5 mil novos casos por ano no Brasil entre 2026 e 2028

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:08

Parece gastrite ou refluxo, mas pode ser algo mais sério; veja os sinais do câncer de estômago Crédito: Reprodução

Azia, refluxo, desconforto no estômago e perda de apetite são sintomas tão comuns que muitas pessoas acabam se acostumando com eles ou atribuindo as manifestações a uma gastrite, refluxo ou outro problema digestivo. Na maioria das vezes, esses sinais realmente não estão relacionados a uma doença grave. O problema é quando surgem pela primeira vez, persistem, pioram ou mudam de característica ao longo do tempo.

Esse é um dos principais alertas relacionados ao câncer de estômago, doença que continua sendo um desafio importante no Brasil. Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o país deverá registrar 22.530 novos casos por ano entre 2026 e 2028, sendo 13.830 em homens e 8.700 em mulheres. Entre os homens, o câncer de estômago é o quarto tipo de câncer mais incidente, quando são excluídos os tumores de pele não melanoma. Em 2024, foram registradas 14.917 mortes pela doença no país.

Gastrite - há risco de câncer de estômago? 1 de 7

A oncologista clínica Maria Ignez Braghiroli destaca que a presença de sintomas digestivos, isoladamente, não significa que uma pessoa tenha câncer. O que deve chamar atenção é a persistência ou mudança do quadro, principalmente quando existem outros fatores de risco. “Isso não significa que uma pessoa com azia ou dor de estômago tenha câncer. Na enorme maioria das vezes, não terá. Mas um sintoma novo, persistente ou progressivo não deve ser normalizado, principalmente em alguém com fatores de risco”, afirma.

Sintomas podem ser confundidos com problemas comuns

Um dos desafios do câncer gástrico é que, principalmente nas fases iniciais, os sinais podem não ser específicos. Quando aparecem, podem se confundir com manifestações de gastrite, refluxo ou úlcera, o que pode dificultar a identificação da doença. Entre os sintomas que merecem atenção estão perda de peso sem explicação, falta de apetite, náuseas, vômitos, dor ou desconforto na parte superior do abdômen e sensação de estômago cheio.

Mais do que observar um sintoma isoladamente, a orientação é acompanhar como ele se comporta ao longo do tempo. Um quadro que não melhora como esperado ou que passa a apresentar características diferentes merece avaliação médica. “Um refluxo que muda de característica ou não melhora com o tratamento, uma úlcera que não responde como esperado, perda de peso, vômitos ou anemia sem uma causa que explique o quadro são situações que precisam levar à investigação”, explica Maria Ignez.

No Brasil, não há recomendação para rastreamento populacional do câncer de estômago em pessoas sem sintomas. Por isso, a identificação de sinais suspeitos e o acesso à investigação médica ganham importância. O principal exame utilizado para detectar a doença é a endoscopia digestiva alta, que permite visualizar o estômago e, quando são encontradas alterações suspeitas, coletar material para realização de biópsia.

Diagnóstico precoce pode mudar o tratamento

O momento em que o câncer gástrico é descoberto influencia diretamente as possibilidades de tratamento. Em casos muito iniciais e selecionados, o tumor pode ser tratado por meio de um procedimento endoscópico. Quando a doença ainda está localizada, a cirurgia ocupa papel central no tratamento. Dependendo das características e da extensão do tumor, também pode ser necessário associar tratamento sistêmico antes e/ou depois da operação.

Já quando o câncer se espalhou para outros órgãos, a abordagem é predominantemente sistêmica, com estratégias definidas de acordo com as características da doença. “Faz toda a diferença identificar em que momento essa doença foi descoberta. Em uma fase muito inicial, há situações em que conseguimos tratar pela própria endoscopia. Conforme a doença avança, a estratégia se torna mais complexa e pode exigir a combinação de diferentes modalidades de tratamento”, explica a oncologista. A definição da melhor estratégia também pode envolver diferentes especialistas. Cirurgiões, oncologistas e outros profissionais participam da avaliação considerando o estágio da doença, as características do tumor e as condições clínicas de cada paciente.

Bactéria e hábitos estão entre os fatores de risco

A prevenção começa antes do diagnóstico. O câncer de estômago está associado a fatores que podem ser prevenidos ou modificados, entre eles a infecção pela bactéria Helicobacter pylori, considerada um importante fator relacionado à doença. Também estão associados ao aumento do risco o excesso de peso, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e ingestão excessiva de sal e de alimentos salgados ou conservados em sal.

Para Maria Ignez, a redução do impacto da doença no país depende de diferentes frentes, que vão desde melhores condições de vida e hábitos mais saudáveis até a ampliação do acesso ao diagnóstico. “Quando pensamos no futuro do câncer gástrico no Brasil, precisamos olhar para várias frentes. Prevenção passa por melhores condições de vida e hábitos mais saudáveis. Depois, há o desafio de ampliar o acesso ao diagnóstico e compreender cada tumor de maneira cada vez mais individualizada”, afirma.