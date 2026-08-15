Parou de treinar? Veja cinco dicas para voltar à rotina sem exagerar

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Perla Ribeiro
Publicado em 15 de agosto de 2026 às 08:00
Parar de treinar por algumas semanas ou até meses não significa que todo o esforço anterior foi perdido. E, para quem decidiu voltar à atividade física, o principal cuidado é justamente não tentar recuperar o tempo parado de uma só vez. A retomada pode ser gradual, adaptada à rotina e aos limites de cada pessoa. Segundo Leandro Twin, da BlueFit, a constância é mais importante do que começar com uma carga elevada e abandonar novamente os exercícios depois de pouco tempo
“O erro mais comum é achar que, porque o planejamento do início do ano não saiu como esperado, tudo está perdido. A atividade física não funciona no modelo ‘agora ou nunca’. O que gera resultado é a constância. Sempre é tempo de recomeçar e ajustar a estratégia à realidade de cada pessoa”, afirma.
Um levantamento da YouGov mostra que boa parte das pessoas não consegue cumprir totalmente as resoluções que estabelece, muitas delas relacionadas à prática de exercícios físicos e à alimentação saudável. Para evitar que a tentativa de retorno se transforme em mais uma desistência, o especialista recomenda algumas estratégias.
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Voltar é melhor do que esperar o momento perfeito
Não existe um momento ideal para retomar a atividade física. Depois de um período parado, o mais importante é abandonar a lógica de “compensar” o tempo perdido e começar de uma maneira que possa ser mantida.
Afinal, um treino moderado que entra na rotina vale mais do que uma sequência de treinos intensos que termina em nova desistência. Como resume Leandro Twin, a atividade física não precisa funcionar no modelo “agora ou nunca”. O caminho mais sustentável é encontrar uma estratégia possível para cada pessoa e construir, aos poucos, a constância.