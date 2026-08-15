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Parou de treinar? Veja cinco dicas para voltar à rotina sem exagerar

Especialista explica como retomar a atividade física depois de um período parado e por que tentar compensar o tempo perdido pode atrapalhar a continuidade.

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 08:00

Mulheres treinando: musculação e academia
Mulheres treinando: musculação e academia Crédito: Shutterstock

Parar de treinar por algumas semanas ou até meses não significa que todo o esforço anterior foi perdido. E, para quem decidiu voltar à atividade física, o principal cuidado é justamente não tentar recuperar o tempo parado de uma só vez. A retomada pode ser gradual, adaptada à rotina e aos limites de cada pessoa. Segundo Leandro Twin, da BlueFit, a constância é mais importante do que começar com uma carga elevada e abandonar novamente os exercícios depois de pouco tempo

“O erro mais comum é achar que, porque o planejamento do início do ano não saiu como esperado, tudo está perdido. A atividade física não funciona no modelo ‘agora ou nunca’. O que gera resultado é a constância. Sempre é tempo de recomeçar e ajustar a estratégia à realidade de cada pessoa”, afirma.

Um levantamento da YouGov mostra que boa parte das pessoas não consegue cumprir totalmente as resoluções que estabelece, muitas delas relacionadas à prática de exercícios físicos e à alimentação saudável. Para evitar que a tentativa de retorno se transforme em mais uma desistência, o especialista recomenda algumas estratégias.

Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum

Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela na academia por Reprodução/Instagram
Ana Castela na academia por Reprodução/Instagram
Ana Castela na academia por Reprodução/Instagram
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
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Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
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Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais

  • 1. Reavalie suas metas e adapte a rotina
    Não é preciso começar treinando todos os dias para conseguir resultados. Metas realistas e compatíveis com a rotina aumentam as chances de manter a frequência. Escolher uma academia com horários flexíveis e unidades próximas de casa ou do trabalho também pode facilitar a inclusão dos exercícios no cotidiano. A ideia é diminuir as barreiras que fazem a pessoa faltar e construir uma rotina que seja possível manter por mais tempo.

  • 2. Entenda o que funciona para o seu corpo
    Nem todo mundo responde da mesma maneira aos exercícios. Por isso, acompanhar apenas o número mostrado pela balança pode não ser suficiente para avaliar a evolução. Ferramentas como a bioimpedância, disponível em algumas unidades da BlueFit, podem ajudar a acompanhar mudanças na composição corporal e ajustar os objetivos a partir de outros indicadores. O progresso pode significar ganho de massa muscular, redução do percentual de gordura e melhora da qualidade de vida — mesmo que o peso não mude tanto.

  • 3. Encontre uma atividade que dê prazer
    A chance de manter uma rotina aumenta quando o exercício deixa de parecer uma obrigação. Além da musculação, atividades como dança, bike indoor, treinamento funcional e aulas coletivas podem tornar os treinos mais dinâmicos e ajudar na motivação, especialmente para quem está retomando depois de um período parado. Encontrar uma modalidade que combine com o perfil e a preferência de cada pessoa pode ser determinante para transformar o exercício em hábito.

  • 4. Não tente compensar o tempo perdido
    Esse é um dos principais cuidados na volta. Depois de semanas ou meses sem treinar, tentar recuperar rapidamente o condicionamento com exercícios muito intensos pode tornar a retomada mais difícil. O ideal é voltar gradualmente, respeitando os limites do corpo e aumentando a carga conforme a adaptação. Mais importante do que fazer muito nos primeiros dias é conseguir continuar treinando nas semanas seguintes.

  • 5. Valorize as pequenas conquistas
    Nem todo resultado aparece imediatamente no espelho. Dormir melhor, ter mais disposição, sentir menos estresse e perceber evolução nos exercícios também são sinais de que a mudança de rotina está produzindo efeitos. Acompanhar essas pequenas conquistas pode ajudar a manter a motivação e tornar o processo mais sustentável. O acompanhamento de profissionais capacitados também pode ajudar a adaptar os exercícios à condição e aos objetivos de cada pessoa.

Voltar é melhor do que esperar o momento perfeito

Não existe um momento ideal para retomar a atividade física. Depois de um período parado, o mais importante é abandonar a lógica de “compensar” o tempo perdido e começar de uma maneira que possa ser mantida.

Afinal, um treino moderado que entra na rotina vale mais do que uma sequência de treinos intensos que termina em nova desistência. Como resume Leandro Twin, a atividade física não precisa funcionar no modelo “agora ou nunca”. O caminho mais sustentável é encontrar uma estratégia possível para cada pessoa e construir, aos poucos, a constância.

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