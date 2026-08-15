ROTINA SAUDÁVEL

Parou de treinar? Veja cinco dicas para voltar à rotina sem exagerar

Especialista explica como retomar a atividade física depois de um período parado e por que tentar compensar o tempo perdido pode atrapalhar a continuidade.

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 08:00

Mulheres treinando: musculação e academia Crédito: Shutterstock

Parar de treinar por algumas semanas ou até meses não significa que todo o esforço anterior foi perdido. E, para quem decidiu voltar à atividade física, o principal cuidado é justamente não tentar recuperar o tempo parado de uma só vez. A retomada pode ser gradual, adaptada à rotina e aos limites de cada pessoa. Segundo Leandro Twin, da BlueFit, a constância é mais importante do que começar com uma carga elevada e abandonar novamente os exercícios depois de pouco tempo

“O erro mais comum é achar que, porque o planejamento do início do ano não saiu como esperado, tudo está perdido. A atividade física não funciona no modelo ‘agora ou nunca’. O que gera resultado é a constância. Sempre é tempo de recomeçar e ajustar a estratégia à realidade de cada pessoa”, afirma.

Um levantamento da YouGov mostra que boa parte das pessoas não consegue cumprir totalmente as resoluções que estabelece, muitas delas relacionadas à prática de exercícios físicos e à alimentação saudável. Para evitar que a tentativa de retorno se transforme em mais uma desistência, o especialista recomenda algumas estratégias.

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1. Reavalie suas metas e adapte a rotina

Não é preciso começar treinando todos os dias para conseguir resultados. Metas realistas e compatíveis com a rotina aumentam as chances de manter a frequência. Escolher uma academia com horários flexíveis e unidades próximas de casa ou do trabalho também pode facilitar a inclusão dos exercícios no cotidiano. A ideia é diminuir as barreiras que fazem a pessoa faltar e construir uma rotina que seja possível manter por mais tempo.



2. Entenda o que funciona para o seu corpo

Nem todo mundo responde da mesma maneira aos exercícios. Por isso, acompanhar apenas o número mostrado pela balança pode não ser suficiente para avaliar a evolução. Ferramentas como a bioimpedância, disponível em algumas unidades da BlueFit, podem ajudar a acompanhar mudanças na composição corporal e ajustar os objetivos a partir de outros indicadores. O progresso pode significar ganho de massa muscular, redução do percentual de gordura e melhora da qualidade de vida — mesmo que o peso não mude tanto.



3. Encontre uma atividade que dê prazer

A chance de manter uma rotina aumenta quando o exercício deixa de parecer uma obrigação. Além da musculação, atividades como dança, bike indoor, treinamento funcional e aulas coletivas podem tornar os treinos mais dinâmicos e ajudar na motivação, especialmente para quem está retomando depois de um período parado. Encontrar uma modalidade que combine com o perfil e a preferência de cada pessoa pode ser determinante para transformar o exercício em hábito.



4. Não tente compensar o tempo perdido

Esse é um dos principais cuidados na volta. Depois de semanas ou meses sem treinar, tentar recuperar rapidamente o condicionamento com exercícios muito intensos pode tornar a retomada mais difícil. O ideal é voltar gradualmente, respeitando os limites do corpo e aumentando a carga conforme a adaptação. Mais importante do que fazer muito nos primeiros dias é conseguir continuar treinando nas semanas seguintes.



5. Valorize as pequenas conquistas

Nem todo resultado aparece imediatamente no espelho. Dormir melhor, ter mais disposição, sentir menos estresse e perceber evolução nos exercícios também são sinais de que a mudança de rotina está produzindo efeitos. Acompanhar essas pequenas conquistas pode ajudar a manter a motivação e tornar o processo mais sustentável. O acompanhamento de profissionais capacitados também pode ajudar a adaptar os exercícios à condição e aos objetivos de cada pessoa.



Voltar é melhor do que esperar o momento perfeito

Não existe um momento ideal para retomar a atividade física. Depois de um período parado, o mais importante é abandonar a lógica de “compensar” o tempo perdido e começar de uma maneira que possa ser mantida.