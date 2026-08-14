Passa horas no carro? Cinco ajustes simples podem proteger sua coluna e evitar dores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 14:02
Para quem enfrenta congestionamentos todos os dias ou passa horas na estrada, o carro pode se transformar em um verdadeiro teste de resistência para a coluna. Permanecer sentado por longos períodos pode provocar dores nas costas, tensão muscular e agravar problemas já existentes, mas alguns ajustes simples na posição ao volante podem reduzir esse impacto.
A forma como o motorista se acomoda no banco, posiciona as pernas e segura o volante interfere diretamente na sobrecarga sobre a coluna. Segundo o ortopedista Djalma Amorim Jr., especialista em coluna e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), pequenas mudanças podem fazer diferença para quem passa muito tempo dirigindo.
Grávidas precisam de atenção extra ao dirigir
“Muitas pessoas passam várias horas por semana dentro do carro sem perceber que pequenos ajustes podem reduzir significativamente a sobrecarga sobre a coluna e prevenir dores futuras”, explica.
Banco: nem reto, nem deitado demais
Um dos primeiros pontos a observar é a regulagem do banco. O encosto deve ficar levemente inclinado, entre 100 e 110 graus, permitindo que as costas permaneçam completamente apoiadas. A distância dos pedais também precisa ser ajustada para que os joelhos fiquem levemente flexionados. O motorista não deve precisar esticar completamente as pernas para alcançar os pedais.
Apoio lombar ajuda a manter a coluna alinhada
Outro cuidado importante está na região lombar. Quando o veículo não possui suporte específico, uma pequena almofada ou apoio próprio pode ajudar a preservar a curvatura natural da lombar e diminuir a pressão sobre os discos intervertebrais. “O apoio lombar contribui para distribuir melhor o peso corporal e evita que a coluna permaneça em posições inadequadas por longos períodos”, afirma o especialista.
Volante também pode causar tensão
Não é apenas o banco que precisa ser regulado. O volante deve ficar em uma posição que permita manter os braços levemente flexionados, sem que os ombros precisem ficar elevados ou projetados para a frente. A regulagem ajuda a diminuir a tensão acumulada no pescoço e nos músculos das costas durante períodos prolongados de condução.
A cada duas horas, é hora de sair do carro
Para quem enfrenta congestionamentos frequentes ou pega a estrada por várias horas, existe uma medida que não depende de nenhuma regulagem: fazer pausas. A recomendação do ortopedista é interromper o trajeto aproximadamente a cada duas horas, caminhar por alguns minutos, movimentar as pernas e fazer movimentos leves com a coluna. “Ficar imóvel por muito tempo favorece a rigidez muscular e aumenta a sensação de desconforto. Pequenas pausas ajudam a melhorar a circulação sanguínea e reduzem o impacto do tempo prolongado sentado”, explica Djalma Amorim Jr.
Em viagens longas, portanto, parar não deve ser visto apenas como uma oportunidade para abastecer o carro ou ir ao banheiro. É também uma forma de tirar a coluna da mesma posição por tempo demais.
Fortalecer a musculatura também protege a coluna
Os cuidados não precisam terminar quando o motorista chega ao destino. Manter uma rotina regular de atividade física e fortalecer a musculatura do tronco são estratégias importantes para melhorar a postura, a estabilidade corporal e a resistência muscular. Exercícios orientados por profissionais podem ajudar a reduzir o risco de lesões e dores crônicas.
Com ajustes no banco e no volante, apoio adequado para a lombar e pausas durante trajetos prolongados, o tempo passado no trânsito pode ser menos desgastante para o corpo. “A coluna é uma estrutura que sustenta todo o organismo. Cuidar da postura durante os deslocamentos é um investimento na qualidade de vida e na saúde a longo prazo”, orienta o ortopedista.