O CORPO FALA

Passa horas no carro? Cinco ajustes simples podem proteger sua coluna e evitar dores

Permanecer sentado por longos períodos pode provocar dores nas costas, tensão muscular e agravar problemas já existentes

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 14:02

Passa horas no carro? 5 ajustes simples podem proteger sua coluna e evitar dores Crédito: Magnific

Para quem enfrenta congestionamentos todos os dias ou passa horas na estrada, o carro pode se transformar em um verdadeiro teste de resistência para a coluna. Permanecer sentado por longos períodos pode provocar dores nas costas, tensão muscular e agravar problemas já existentes, mas alguns ajustes simples na posição ao volante podem reduzir esse impacto.

A forma como o motorista se acomoda no banco, posiciona as pernas e segura o volante interfere diretamente na sobrecarga sobre a coluna. Segundo o ortopedista Djalma Amorim Jr., especialista em coluna e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), pequenas mudanças podem fazer diferença para quem passa muito tempo dirigindo.

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“Muitas pessoas passam várias horas por semana dentro do carro sem perceber que pequenos ajustes podem reduzir significativamente a sobrecarga sobre a coluna e prevenir dores futuras”, explica.

Banco: nem reto, nem deitado demais

Um dos primeiros pontos a observar é a regulagem do banco. O encosto deve ficar levemente inclinado, entre 100 e 110 graus, permitindo que as costas permaneçam completamente apoiadas. A distância dos pedais também precisa ser ajustada para que os joelhos fiquem levemente flexionados. O motorista não deve precisar esticar completamente as pernas para alcançar os pedais.

Apoio lombar ajuda a manter a coluna alinhada

Outro cuidado importante está na região lombar. Quando o veículo não possui suporte específico, uma pequena almofada ou apoio próprio pode ajudar a preservar a curvatura natural da lombar e diminuir a pressão sobre os discos intervertebrais. “O apoio lombar contribui para distribuir melhor o peso corporal e evita que a coluna permaneça em posições inadequadas por longos períodos”, afirma o especialista.

Volante também pode causar tensão

Não é apenas o banco que precisa ser regulado. O volante deve ficar em uma posição que permita manter os braços levemente flexionados, sem que os ombros precisem ficar elevados ou projetados para a frente. A regulagem ajuda a diminuir a tensão acumulada no pescoço e nos músculos das costas durante períodos prolongados de condução.

A cada duas horas, é hora de sair do carro

Para quem enfrenta congestionamentos frequentes ou pega a estrada por várias horas, existe uma medida que não depende de nenhuma regulagem: fazer pausas. A recomendação do ortopedista é interromper o trajeto aproximadamente a cada duas horas, caminhar por alguns minutos, movimentar as pernas e fazer movimentos leves com a coluna. “Ficar imóvel por muito tempo favorece a rigidez muscular e aumenta a sensação de desconforto. Pequenas pausas ajudam a melhorar a circulação sanguínea e reduzem o impacto do tempo prolongado sentado”, explica Djalma Amorim Jr.

Em viagens longas, portanto, parar não deve ser visto apenas como uma oportunidade para abastecer o carro ou ir ao banheiro. É também uma forma de tirar a coluna da mesma posição por tempo demais.

Fortalecer a musculatura também protege a coluna

Os cuidados não precisam terminar quando o motorista chega ao destino. Manter uma rotina regular de atividade física e fortalecer a musculatura do tronco são estratégias importantes para melhorar a postura, a estabilidade corporal e a resistência muscular. Exercícios orientados por profissionais podem ajudar a reduzir o risco de lesões e dores crônicas.