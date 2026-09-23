SAÚDE BUCAL

Passar a língua no punho funciona para descobrir se você tem mau hálito? Veja o que realmente revela o problema

Teste caseiro é popular, mas não consegue avaliar o hálito de forma confiável; aparelho pode medir gases associados à halitose

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:30

Passar a língua no punho funciona para descobrir se você tem mau hálito? Veja o que realmente revela o problema Crédito: Divulgação

Passar a língua no punho, usar fio dental entre os dentes e depois cheirar a região são alguns dos truques usados por quem desconfia estar com mau hálito. O problema é que esses métodos não são confiáveis para identificar a halitose, e existe uma explicação para isso: o próprio nariz pode ter dificuldade para perceber o odor do hálito.

O cérebro se acostuma aos cheiros aos quais está constantemente exposto, inclusive aqueles produzidos pelo próprio organismo. Por isso, uma pessoa pode apresentar halitose sem perceber. O contrário também pode acontecer: alguém pode acreditar que está com mau hálito mesmo sem apresentar o problema.

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“Na maioria das vezes, é difícil perceber o próprio mau hálito. Nosso nariz e nosso cérebro acabam se acostumando com os odores aos quais estamos expostos o tempo todo, inclusive o nosso próprio hálito”, explica a otorrinolaringologista Lígia Maeda, do Hospital Paulista. É justamente nesse ponto que a tecnologia pode ajudar. Em vez de depender apenas da percepção do paciente ou do profissional, já existem equipamentos capazes de analisar a composição do ar expirado.

Aparelho transforma hálito em números

Um dos recursos utilizados na investigação da halitose é o Oral Chroma, equipamento que analisa o ar expirado e mede três dos principais gases associados ao mau hálito. Como diferentes gases estão relacionados a diferentes padrões de halitose, os resultados podem ajudar a identificar a origem do problema, quantificar sua intensidade e orientar a escolha do tratamento.

“O exame transforma em números algo que normalmente avaliamos apenas pelo odor. Ele ajuda a encontrar a causa, quantificar a halitose e direcionar o tratamento”, explica a médica. O equipamento, porém, não substitui a avaliação clínica. O resultado precisa ser interpretado junto com a análise da boca, incluindo língua, gengiva e dentes, e, quando necessário, com a investigação de outras possíveis causas.

Mau hálito não significa falta de higiene

Embora seja comum relacionar a halitose à falta de escovação, a origem do problema é mais complexa. Na maioria das vezes, ela está relacionada à própria boca e pode envolver acúmulo de bactérias na língua, problemas gengivais, cáries ou redução da produção de saliva.

Isso significa que ter mau hálito não é necessariamente sinal de que a pessoa não cuida adequadamente da higiene bucal. Diferentes condições podem favorecer a produção dos gases responsáveis pelo odor. “Existem várias situações que podem favorecer a produção desses gases. Quando o problema persiste mesmo depois de corrigidos os possíveis fatores da boca, ou quando existem outros sintomas associados, é importante investigar outras causas”, afirma Dra. Lígia.

E o teste do punho?

Apesar de popular, passar a língua no punho e depois cheirar a região não reproduz necessariamente o odor do hálito. O mesmo vale para o teste com fio dental: cheirá-lo depois de passar entre os dentes pode fornecer alguma informação sobre aquela região específica, mas não permite avaliar o hálito como um todo.