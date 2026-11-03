MERCADO DE TRABALHO

Pedreiros e trabalhadores rurais estão entre os mais atingidos por acidentes de trabalho na Bahia

Dados da Sesab apontam mais de 3 mil registros envolvendo pedreiros entre 2011 e 2020; novo levantamento da ANAMT revela que dez profissões concentram quase 30% dos acidentes de trabalho no país

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15:52

Pedreiros e trabalhadores rurais estão entre os mais atingidos por acidentes de trabalho na Bahia Crédito: Imagem gerada pela IA

Pedreiros e trabalhadores agropecuários estão entre os profissionais com maior número de acidentes de trabalho registrados na Bahia. Dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), referentes ao período de 2011 a 2020, contabilizaram 3.165 ocorrências envolvendo pedreiros, o equivalente a 10,08% dos casos analisados. Entre os trabalhadores agropecuários em geral, foram 2.627 registros, ou 8,37% do total.

Os números estaduais integram um levantamento sobre acidentes de trabalho na Bahia e mostram a exposição de profissionais da construção civil e do campo a situações de risco. O cenário ganha novo contexto com uma pesquisa da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), divulgada nesta terça-feira (3), durante o 23º Congresso Nacional da entidade, em Salvador.

Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros 1 de 12

O estudo aponta que dez ocupações concentraram 548.612 notificações de acidentes de trabalho no Brasil entre janeiro de 2023 e maio de 2026. O volume representa 29,8% dos aproximadamente 1,8 milhão de registros nacionais no período. A análise da ANAMT utilizou dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), vinculado ao Ministério da Saúde. Entre as profissões que aparecem com destaque no levantamento estão pedreiros, trabalhadores agropecuários, alimentadores de linha de produção, técnicos de enfermagem, faxineiros e motoboys.

Quais acidentes são mais registrados?

O levantamento nacional também identificou os tipos de acidentes mais frequentes. Entre as causas externas específicas estão ocorrências provocadas por objetos lançados, projetados ou em queda; objetos cortantes ou penetrantes; e quedas no mesmo nível, causadas por escorregões, tropeços ou passos em falso.

Esses registros mostram que os riscos estão presentes em diferentes atividades profissionais, desde a construção civil e a produção industrial até os serviços de limpeza, saúde e entregas.



Sudeste e Sul concentram a maioria dos casos

Na análise regional das dez ocupações pesquisadas pela ANAMT, o Sudeste aparece na primeira posição, com 221.679 notificações, correspondentes a 40,4% do total. A Região Sul ocupa o segundo lugar, com 177.118 registros, ou 32,3%. Juntas, as duas regiões concentram 72,7% das notificações relacionadas às dez atividades profissionais analisadas.

Homens representam 78% das notificações