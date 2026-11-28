MODA PERIGOSA

Peptídeos populares na internet podem ter bactérias e até favorecer tumores, alerta Átila Iamarino

Biólogo explica por que promessas como BPC-157, humanina e peptídeo Barbie não têm segurança provada em humanos e critica liberação nos Estados Unidos

Flavia Azevedo

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 16:04

Termo genérico abarca um número gigantesco de combinações possíveis Crédito: Imagem gerada com IA

O biólogo e divulgador científico Átila Iamarino, doutor em microbiologia e criador de conteúdo de ciência, fez um alerta sobre o avanço de peptídeos terapêuticos nas redes sociais e a liberação da produção de alguns desses compostos nos Estados Unidos sem comprovação de segurança e eficácia em humanos. As análises foram apresentadas em vídeo publicado no canal do cientista no YouTube.

Na explicação, Átila lembrou que peptídeos são cadeias curtas de aminoácidos, menores que proteínas, e que a medicina já utiliza moléculas desse tipo há mais de um século, como a insulina, além de medicamentos aprovados como os análogos de GLP-1. O problema apontado por ele é usar um termo genérico para abarcar um número gigantesco de combinações possíveis, muitas delas ainda pouco estudadas, como se qualquer peptídeo fosse seguro ou tivesse efeito comprovado.

Musculação e atividade física 1 de 13

Segundo o divulgador científico, compostos populares na internet, como BPC-157, TB-500, MOTS-c, humanina e o chamado peptídeo Barbie (melanotan 2), costumam ser divulgados com promessas de regeneração, ganho muscular, disposição ou bronzeamento a partir de resultados iniciais em animais ou células em laboratório. Ele ressaltou que testes em camundongos ou em placas de cultivo não garantem o mesmo efeito nem segurança em pessoas, citando estudos com humanina em animais e células nos quais a inibição da morte celular associou-se ao crescimento de tumores e metástases, além da instabilidade da molécula após a produção.

Riscos de contaminação e decisão nos Estados Unidos

Átila também chamou atenção para a falta de controle de qualidade em produtos vendidos sem registro como medicamentos ou comercializados como reagentes para pesquisa. Ele citou o levantamento recente sobre milhares de amostras de peptídeos de várias empresas que apontou alto índice de divergência entre rótulo e conteúdo e contaminação bacteriana, além do risco de errar a dose de substâncias com ação hormonal e do uso de misturas sem avaliação conjunta.

Ao comentar a decisão recente nos Estados Unidos ligada à secretaria de saúde e ao FDA, o biólogo afirmou que a liberação permitiu a produção de determinados peptídeos por farmácias de manipulação sem comprovação de eficácia ou segurança clínica, apesar da posição contrária dos cientistas do painel e da entrada de novos integrantes com conflito de interesses na votação. Para ele, o episódio reflete o enfraquecimento de critérios regulatórios e de confiança na ciência, comparando a lógica de promover terapias sem prova robusta ao que ocorreu durante a pandemia.