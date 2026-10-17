RISCOS

Perda de altura na vida adulta: quando a mudança pode indicar um problema nos ossos

Redução da estatura pode estar associada a fraturas vertebrais por fragilidade

Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 08:00

Perder alguns centímetros de altura pode ser sinal de osteoporose Crédito: Pexels

Você já mediu sua altura e percebeu que está um pouco menor do que há alguns anos? Para muitas pessoas, a mudança passa despercebida ou é atribuída ao envelhecimento e às alterações na postura. Em alguns casos, porém, a perda de centímetros pode ter uma causa que exige atenção: uma fratura vertebral que ocorreu sem dor intensa, acidente ou qualquer sinal evidente de que algo estava errado.

A perda de altura pode ser um indício de fraturas vertebrais associadas à osteoporose. O estudo “Height Loss, Vertebral Fractures, and the Misclassification of Osteoporosis”, publicado na revista científica Bone e indexado no PubMed, aborda a relação entre a redução da estatura, as fraturas na coluna e a identificação da doença. O MedlinePlus, serviço de informações de saúde do governo dos Estados Unidos, também destaca que a osteoporose costuma evoluir sem sintomas, o que torna importantes sinais como a diminuição da altura e as mudanças na postura.

De acordo com estimativas da Fundação Internacional de Osteoporose (IOF) divulgadas em sua campanha mundial de 2026, apenas uma em cada três fraturas vertebrais é diagnosticada. As demais podem passar despercebidas, inclusive durante anos. No Brasil, a dimensão do problema também chama a atenção: cerca de 10 milhões de pessoas vivem com osteoporose no país, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde repercutida pela Sociedade Brasileira de Reumatologia.

“É muito comum o paciente achar que está só ‘ficando curvado com a idade’ e não ligar isso a nada preocupante. Mas quando essa mudança de postura ou de altura é mais evidente, vem acompanhada de dor nas costas ou acontece em um intervalo de tempo curto, ela merece ser investigada: pode ser a coluna contando uma história de fratura que não foi diagnósticada”, explica a médica reumatologista e coordenadora de reumatologia na Clínica Amo, Ana Luísa Pedreira.

Sinais

Ao contrário das fraturas no braço ou no quadril, as fraturas vertebrais por fragilidade podem provocar pouca dor ou ser confundidas com um desconforto comum nas costas. Essa característica dificulta a identificação do problema e pode atrasar o diagnóstico.

Entre os sinais que merecem investigação estão a perda de altura perceptível ou rápida, a dor persistente nas costas sem causa aparente, as mudanças visíveis na postura e a ocorrência de fraturas após traumas leves ou sem um impacto significativo.

A densitometria óssea é um dos principais exames utilizados para avaliar a densidade mineral dos ossos e auxiliar no diagnóstico da osteoporose. A identificação da redução da massa óssea permite avaliar o risco de fraturas e orientar medidas preventivas e de tratamento. A necessidade e a frequência do exame dependem de fatores como idade, histórico clínico e presença de fatores de risco.

Entre as condições associadas ao aumento do risco de osteoporose estão a menopausa, especialmente quando ocorre precocemente, o histórico familiar da doença ou de fraturas, a idade avançada, a ingestão insuficiente de cálcio e vitamina D, o sedentarismo, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. O uso prolongado de corticoides também merece atenção, sobretudo entre pessoas em tratamento de doenças inflamatórias crônicas.