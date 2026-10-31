ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

Perda de massa muscular começa aos 30 anos e pode comprometer a autonomia na velhice

Processo acontece gradualmente e pode passar despercebido por anos; médico destaca a importância de exercícios de força, alimentação adequada e prevenção para preservar a independência

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 06:30

Perda de massa muscular começa aos 30 anos e pode comprometer a autonomia na velhice Crédito: Imagem gerada pela IA

A dificuldade para subir escadas, levantar de uma cadeira ou carregar uma mala pode não ser apenas consequência da idade. A perda de massa muscular é um processo gradual que pode começar ainda na vida adulta, muitas vezes sem sinais aparentes. A partir dos 30 anos, o organismo pode perder naturalmente entre 3% e 5% desse tecido por década, segundo o Office on Women’s Health, órgão do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

O problema tende a se tornar mais evidente depois dos 60 anos, quando atividades comuns podem exigir mais esforço. Para Lucas Rezende, médico com atuação em nutrologia, emagrecimento e medicina preventiva e responsável pela ARC Health Place, clínica especializada em saúde metabólica, longevidade e prevenção, esperar o surgimento de limitações para cuidar da musculatura pode significar agir tarde diante de um processo que se desenvolve durante anos.

Idoso de 102 anos que vai à academia de musculação todos os dias 1 de 10

“A perda muscular pode avançar sem chamar atenção porque nem sempre há uma alteração evidente no peso ou na aparência. Muitas vezes, a primeira percepção vem quando falta força para uma tarefa que antes era simples”, afirma. A preocupação vai além da aparência física. Os músculos participam da locomoção, do equilíbrio e da capacidade de realizar tarefas cotidianas sem depender de outras pessoas. Preservar a força, portanto, é também uma forma de manter a autonomia ao longo do envelhecimento.

“Quando se fala em longevidade, não basta pensar apenas em quantos anos uma pessoa vai viver. É preciso considerar como ela pretende chegar aos 60, 70 ou 80 anos. Continuar caminhando, viajando, trabalhando e realizando as próprias tarefas depende também da preservação da capacidade física”, destaca Rezende.

A balança não mostra toda a história

Um dos desafios para identificar a perda muscular é que ela nem sempre aparece no peso. Uma pessoa pode continuar com praticamente os mesmos quilos enquanto perde massa muscular e aumenta proporcionalmente a quantidade de gordura corporal. Por isso, avaliar a saúde muscular exige olhar para outros indicadores, como força, nível de atividade física, alimentação, composição corporal e condições metabólicas. Duas pessoas com o mesmo peso podem apresentar capacidades físicas bastante diferentes.

“O peso é apenas uma das informações. Quando o objetivo é prevenção, interessa entender se a pessoa está preservando tecido muscular e capacidade funcional ao longo dos anos. Duas pessoas com o mesmo peso podem ter condições físicas completamente diferentes”, observa o médico.

O sedentarismo e as alterações hormonais também podem influenciar esse processo. Um estudo publicado em 2026 no Journal of Applied Physiology, com dados de 4.330 adultos, identificou associações entre o avanço da idade, mudanças nos hormônios sexuais e redução da força muscular.

Entre os participantes mais velhos, o maior tempo em comportamento sedentário também esteve relacionado a uma menor força de preensão. Nas mulheres, o estradiol apresentou relação relevante com a força durante a meia-idade e nas faixas etárias mais avançadas. Esses resultados chamam a atenção especialmente para o período da menopausa, mas não significam que as alterações hormonais sejam a única causa do declínio físico ou que exista uma mesma conduta indicada para todas as pessoas.

“A avaliação precisa considerar o conjunto. Idade, exercício, alimentação, sono, composição corporal, histórico clínico e condições hormonais ou metabólicas podem interferir na saúde muscular. Isolar apenas um desses fatores simplifica um processo que é multifatorial”, ressalta Rezende.

Exercícios de força ajudam a preservar a musculatura

A prevenção depende principalmente de hábitos que possam ser mantidos ao longo da vida. Exercícios de força ou resistência e alimentação adequada estão entre as medidas indicadas pelo Office on Women’s Health para preservar a musculatura e favorecer a realização das atividades diárias.

A recomendação é não esperar que a perda de força comece a interferir na rotina para incluir esses cuidados. A prática de atividades físicas deve respeitar as condições e os limites de cada pessoa, com orientação profissional quando necessário. Para Rezende, a principal mudança é deixar de tratar a força muscular como uma preocupação restrita à terceira idade.