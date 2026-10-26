SINTOMAS

Perda do olfato após gripe pode ser sinal de problema que exige investigação

A alteração pode ter diferentes causas, mesmo sem congestão nasal, e o diagnóstico precoce ajuda a definir o tratamento. O treinamento olfatório é uma das estratégias que podem favorecer a recuperação

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:04

Perda de olfato pode ter diferentes origens Crédito: GettyImages

A perda do olfato durante uma gripe ou um resfriado costuma ser temporária. No entanto, quando a capacidade de sentir cheiros não retorna após a melhora dos sintomas, é importante investigar a causa. A anosmia, nome dado à perda total do olfato, pode afetar também o paladar, a alimentação e a segurança no dia a dia.

Segundo a otorrinolaringologista Bárbara Salgueiro, do HOPE, durante infecções respiratórias comuns, a alteração costuma ocorrer porque a mucosa nasal fica inflamada e inchada, dificultando a chegada das partículas de cheiro à região responsável por identificá-las. Nesses casos, o olfato geralmente volta em alguns dias ou em até uma ou duas semanas após a infecção.

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Quando a perda persiste, porém, pode haver comprometimento das células responsáveis pela percepção dos cheiros ou das estruturas nervosas envolvidas nesse processo. De acordo com a especialista, cerca de metade dos pacientes com perda olfatória de origem viral recupera a capacidade de sentir cheiros nas primeiras seis semanas, mas a melhora pode continuar por até dois anos.

“A chance de recuperação diminui bastante depois de 18 a 24 meses, por isso não é recomendado esperar indefinidamente para procurar ajuda”, alerta a médica. A covid-19 também chamou a atenção para o problema, já que parte dos pacientes apresentou perda prolongada do olfato, inclusive sem nariz entupido ou coriza.

Entre as causas mais frequentes da anosmia persistente estão a rinossinusite crônica e os pólipos nasais, formações benignas associadas à inflamação da mucosa. Essas condições podem dificultar a chegada dos odores à região olfatória e prejudicar o funcionamento das células responsáveis por reconhecer os cheiros. Alterações anatômicas, como o desvio de septo, também podem interferir nesse processo.

Traumatismos cranianos, por sua vez, podem lesionar as fibras nervosas que transportam as informações olfatórias até o cérebro. Infecções virais também podem afetar diretamente as estruturas responsáveis pelo olfato. Em alguns casos, a pessoa não apenas deixa de sentir determinados cheiros, mas passa a percebê-los de forma distorcida, geralmente desagradável. Essa alteração é chamada de parosmia.

A ausência de congestão nasal não significa que o olfato esteja funcionando normalmente. Quando a pessoa perde a capacidade de sentir cheiros sem apresentar coriza ou obstrução, é necessário considerar a possibilidade de comprometimento das células olfatórias, dos nervos ou das áreas cerebrais relacionadas à função.

Além das infecções, a anosmia pode ter causas menos comuns, como doenças neurológicas degenerativas, efeitos de determinados medicamentos, exposição a substâncias tóxicas e, raramente, tumores. A avaliação médica ajuda a identificar a origem da alteração e a verificar se existe uma condição que possa ser tratada.

Quando procurar um médico

A recomendação é procurar um otorrinolaringologista quando o olfato não voltar algumas semanas após o desaparecimento dos sintomas respiratórios ou quando a perda surgir e piorar gradualmente sem uma causa aparente. Algumas situações exigem avaliação rápida, como a perda do olfato após uma pancada na cabeça, especialmente se houver alterações na visão, fraqueza, confusão ou dor de cabeça diferente do habitual. Sangramentos nasais recorrentes e obstrução persistente de apenas um lado do nariz também precisam ser investigados.

“Quando a perda acontece sem sintomas nasais, não devemos simplesmente atribuí-la a um resfriado que ainda não passou. É necessário entender o que está acontecendo e, a partir disso, definir a conduta mais adequada”, orienta Bárbara Salgueiro. A investigação começa com uma conversa sobre o início e a evolução dos sintomas, possíveis infecções, traumas, uso de medicamentos e exposição a produtos químicos. O médico também pode realizar a nasofibroscopia, exame feito com uma câmera fina que permite observar o interior do nariz e identificar inflamações, pólipos e alterações anatômicas.

Testes específicos de olfato ajudam a avaliar a capacidade de reconhecer diferentes aromas. Conforme as suspeitas clínicas, podem ser solicitadas tomografia dos seios da face ou ressonância magnética para investigar alterações estruturais e possíveis causas neurológicas.

Tratamentos para recuperar o olfato

O tratamento depende da causa e do tempo de evolução do quadro. Nos casos de rinossinusite crônica com pólipos, podem ser indicados medicamentos em spray nasal, tratamentos por via oral durante períodos curtos e, quando necessário, cirurgia endoscópica dos seios da face.

Para perdas após infecções virais, o treinamento olfatório é uma das estratégias com melhor evidência científica. A técnica consiste em cheirar regularmente aromas diferentes, seguindo orientação profissional, para estimular a recuperação da função olfatória. “Muitos casos podem apresentar melhora, mas a recuperação nem sempre é completa. Quanto mais cedo identificamos a causa e iniciamos o tratamento, maiores são as oportunidades de resposta”, afirma a especialista.

Impactos vão além do cheiro

A anosmia também pode comprometer a experiência alimentar, já que boa parte do que reconhecemos como sabor depende do olfato. A perda pode diminuir o prazer de comer e levar a pessoa a aumentar o consumo de sal ou açúcar na tentativa de compensar a alteração. Há ainda riscos relacionados à dificuldade de perceber fumaça, vazamentos de gás e alimentos estragados. Os efeitos emocionais e as mudanças na qualidade de vida também podem ser significativos.