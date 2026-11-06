Perde urina ao rir ou não consegue segurar gases? Entenda o que pode estar por trás

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Perla Ribeiro
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 05:20
Perder urina ao tossir, espirrar ou praticar exercícios, sentir uma vontade repentina de evacuar sem conseguir chegar ao banheiro a tempo ou ter dificuldade para controlar gases são situações que podem comprometer a rotina e a qualidade de vida. Apesar do constrangimento, esses sintomas não devem ser encarados como consequências inevitáveis do envelhecimento.
Especialistas dos hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat, em Curitiba (PR), explicam que a incontinência urinária e a fecal têm manifestações e causas diferentes. O médico cirurgião e urologista Bruno Pimpão, o cirurgião geral e coloproctologista Paulo Kotze e as fisioterapeutas e estomaterapeutas das instituições apontam fatores que podem agravar os quadros e cuidados que ajudam no tratamento. Confira sete informações importantes.
Pode prender o espirro, o pum, o xixi?