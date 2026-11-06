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Perde urina ao rir ou não consegue segurar gases? Entenda o que pode estar por trás

A incontinência urinária e fecal pode afetar a rotina e a autoestima, mas há tratamentos capazes de reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 05:20

Perde urina ao rir ou não consegue segurar gases? Entenda o que pode estar por trás Crédito: Imagem gerada pela IA

Perder urina ao tossir, espirrar ou praticar exercícios, sentir uma vontade repentina de evacuar sem conseguir chegar ao banheiro a tempo ou ter dificuldade para controlar gases são situações que podem comprometer a rotina e a qualidade de vida. Apesar do constrangimento, esses sintomas não devem ser encarados como consequências inevitáveis do envelhecimento.

Especialistas dos hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat, em Curitiba (PR), explicam que a incontinência urinária e a fecal têm manifestações e causas diferentes. O médico cirurgião e urologista Bruno Pimpão, o cirurgião geral e coloproctologista Paulo Kotze e as fisioterapeutas e estomaterapeutas das instituições apontam fatores que podem agravar os quadros e cuidados que ajudam no tratamento. Confira sete informações importantes.

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1. Perder urina ao tossir ou sentir urgência para urinar são situações diferentes

A incontinência urinária pode se manifestar de várias formas. Algumas pessoas apresentam escapes ao tossir, espirrar, rir ou praticar atividades físicas. Outras sentem uma vontade súbita e intensa de urinar, sem conseguir chegar ao banheiro a tempo. Também existem casos em que a bexiga não se esvazia adequadamente, provocando gotejamento e perdas frequentes.

“Na incontinência de esforço, a pessoa perde urina ao tossir, espirrar, rir, correr ou levantar peso, geralmente sem sentir vontade de urinar naquele momento”, explica Bruno Pimpão. Identificar em quais situações as perdas acontecem ajuda a investigar as causas e a escolher o tratamento mais adequado.



2. A incontinência fecal também pode envolver a perda involuntária de gases

A dificuldade para controlar gases e a perda involuntária de fezes, líquidas ou formadas, em diferentes quantidades, podem indicar alterações no controle intestinal. Entre as possíveis causas estão lesões ou enfraquecimento dos músculos responsáveis pela saída das fezes, alterações neurológicas, diarreia crônica e constipação persistente.

“É importante destacar que incontinência fecal não é uma consequência normal do envelhecimento. Mesmo quando existe uma causa relacionada à idade, há tratamentos que podem melhorar significativamente os sintomas”, ressalta Paulo Kotze.

A avaliação permite investigar a origem do problema e definir as alternativas de tratamento. Entre elas estão ajustes na alimentação, medicamentos, fisioterapia pélvica, acompanhamento em estomaterapia e procedimentos especializados.



3. Cafeína, intestino preso e alterações no consumo de água podem influenciar os sintomas

Alguns hábitos cotidianos podem contribuir para o agravamento dos sintomas urinários. O consumo excessivo de cafeína, por exemplo, pode aumentar a urgência e a frequência das idas ao banheiro. A constipação e o esforço frequente para evacuar também podem piorar o quadro, enquanto o excesso de peso está associado à piora da incontinência urinária.

“Tanto o excesso quanto a restrição exagerada de líquidos podem contribuir para sintomas urinários, por isso a quantidade deve ser adequada às necessidades de cada pessoa”, orienta Clarice Neves, fisioterapeuta dos hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat.

Observar a relação entre os hábitos diários e os sintomas pode ajudar a identificar fatores que merecem atenção. A orientação profissional é importante para ajustar a rotina com segurança, sem restringir a ingestão de água por conta própria.



4. Fisioterapia pélvica e estomaterapia podem ajudar no tratamento

O tratamento da incontinência urinária pode envolver exercícios para a musculatura do assoalho pélvico, treinamento vesical e técnicas específicas para melhorar a força, a resistência e a coordenação muscular. A escolha dos recursos depende da avaliação profissional e do tipo de incontinência.

A estomaterapia também pode contribuir para o cuidado de pessoas com incontinência urinária ou fecal, com orientações e cuidados individualizados. Já a fisioterapia pélvica pode incluir exercícios para fortalecer e melhorar a coordenação dos músculos do assoalho pélvico.

“A fisioterapia pode ajudar a reduzir as perdas urinárias e os sintomas, trazendo mais segurança para as atividades do dia a dia e melhorando a qualidade de vida”, destaca Clarice. Os resultados variam de pessoa para pessoa, mas a redução dos sintomas pode favorecer atividades como trabalhar, praticar exercícios, viajar e participar de eventos sociais.



5. Absorventes e fraldas protegem, mas não tratam a causa da incontinência

A escolha do produto deve considerar a intensidade das perdas, a mobilidade, a rotina e o período de uso. Protetores podem atender a casos de escapes leves, enquanto produtos com maior capacidade de absorção podem ser mais adequados para perdas volumosas. Para pessoas com mobilidade reduzida, modelos com fitas adesivas podem facilitar as trocas.

“O mais importante é compreender que não existe um produto ideal para todos, mas aquele mais adequado ao estilo de vida, ao grau de incontinência e às condições clínicas de cada pessoa”, explica Cintia Schuersovski, estomaterapeuta do Hospital Universitário Cajuru.

O tamanho também faz diferença: produtos apertados podem provocar atrito e lesões, enquanto aqueles que ficam largos demais podem facilitar vazamentos. A escolha adequada contribui para o conforto e a segurança, mas não substitui o tratamento da causa.



6. O contato prolongado com urina e fezes pode provocar lesões na pele

A umidade prolongada pode comprometer a barreira protetora da pele e provocar dermatite associada à incontinência. Entre os sinais estão vermelhidão, ardência, dor e irritação. Para prevenir essas complicações, a higiene deve ser suave, seguida de secagem cuidadosa, sem esfregar a região.

“Uma pele limpa, seca e protegida é uma medida importante para prevenir dermatites e outras complicações associadas à incontinência”, alerta Cintia. A estomaterapeuta recomenda observar diariamente a pele e trocar os produtos absorventes sempre que estiverem saturados, úmidos ou sujos.

O uso excessivo de sabonetes agressivos, álcool, fricção intensa, talcos e produtos perfumados também deve ser evitado, pois pode aumentar a irritação e favorecer reações cutâneas.

