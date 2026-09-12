SAÚDE DA MULHER

Perde urina durante a academia, corrida ou CrossFit? Veja quando o escape não deve ser ignorado

Incontinência urinária de esforço pode aparecer durante exercícios de impacto ou com cargas elevadas e não deve ser tratada como algo normal

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:30

Perde urina durante a academia, corrida ou CrossFit? Veja quando o escape não deve ser ignorado Crédito: Imagem gerada pela IA

Perder urina ao correr, saltar, levantar peso ou fazer exercícios de maior impacto não deve ser encarado como uma consequência normal da atividade física. Embora o escape urinário seja relativamente frequente entre mulheres, o sintoma pode indicar uma alteração na função do assoalho pélvico e merece avaliação.

De acordo com a fisioterapeuta pélvica Priscila Barreto, corredoras e praticantes de CrossFit estão entre as mulheres que chegam com frequência ao consultório relatando o problema. “Corrida e CrossFit são duas modalidades em que recebo muitas mulheres com perda urinária. São atividades que exigem bastante do corpo e aumentam a pressão exercida sobre a região pélvica. Quando existe alguma alteração na função do assoalho pélvico, o escape pode aparecer durante o esforço”, explica.

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Musculação também pode provocar escape

Na musculação, principalmente durante exercícios com cargas elevadas, também é importante observar como o corpo responde ao esforço. Isso não significa que a mulher precise abandonar a academia. A questão é entender se o assoalho pélvico consegue acompanhar a demanda provocada pelo exercício. “Não se trata simplesmente de fortalecer mais. O assoalho pélvico precisa ter força, mas também coordenação, capacidade de relaxamento e de responder adequadamente ao esforço. Cada paciente precisa ser avaliada individualmente”, destaca Priscila.

Por que a urina escapa durante o exercício?

A incontinência urinária de esforço ocorre quando há perda de urina durante situações que aumentam a pressão abdominal, como tossir, espirrar, correr, pular ou levantar peso. O problema pode atingir mulheres de diferentes idades, mas ainda é cercado de constrangimento. Com isso, muitas acabam demorando para procurar ajuda ou simplesmente passam a considerar o escape parte da rotina de exercícios. Segundo a fisioterapeuta, esse é justamente um dos comportamentos que precisam mudar.

Perder urina no treino não é algo que a mulher precisa aceitar

Para Priscila, um dos principais sinais de alerta é acreditar que o escape seja inevitável por causa da idade, da prática de exercícios ou da maternidade. “Se existe perda de urina, mesmo que seja pequena ou aconteça apenas durante o treino, é importante procurar avaliação. Há tratamento, e a fisioterapia pélvica tem um papel muito importante tanto na prevenção quanto na reabilitação”, afirma.



A avaliação individual é importante porque o tratamento não consiste necessariamente apenas em fazer exercícios para fortalecer a musculatura. É preciso analisar força, coordenação, capacidade de relaxamento e resposta do assoalho pélvico aos diferentes esforços.

Incontinência pode fazer mulher abandonar atividades

O impacto do problema também pode ir além do momento do exercício. Algumas mulheres começam a evitar academia, corridas, encontros sociais, viagens e outras atividades por medo de ter um episódio de perda urinária.