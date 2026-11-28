AUTISMO, TDAH E BURNOUT

Perito de 15 mil laudos diz que psiquiatria atual transforma qualquer coisa em doença

Veterano do Hospital do Juquery, Guido Palomba critica onda de diagnósticos de autismo, TDAH e burnout e aponta falhas na formação médica

Flavia Azevedo

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 12:30

Dr. Guido Palomba já fez cerca de 15 mil perícias Crédito: Reprodução

O psiquiatra forense Dr. Guido Palomba, ex-chefe no Hospital do Juquery e coordenador aposentado da área de laudos da Secretaria da Saúde de São Paulo, com cerca de 15 mil perícias feitas na carreira, criticou o rumo atual da psiquiatria e a forma como os peritos são escolhidos pela Justiça. A entrevista foi publicada nesta sexta (27) no canal do historiador Marco Antonio Villa no YouTube.

Na conversa, Palomba disse que a psiquiatria perdeu profundidade ao trocar a avaliação clínica tradicional por manuais baseados em perguntas e pontuações. Para ele, a doença mental verdadeira acontece quando a pessoa perde o contato com a realidade e não percebe que está doente.

Saúde mental familiar 1 de 10

Segundo o médico, o aumento exagerado de diagnósticos misturou problemas diferentes e abriu espaço para o uso excessivo de remédios. Ele afirmou que o autismo vem sendo aplicado de forma ampla demais, colocando traços comuns dentro de um mesmo pacote e deixando de lado outras condições infantis que antes eram diagnosticadas com mais cuidado. O mesmo vale para o déficit de atenção e hiperatividade, que, na visão dele, muitas vezes rotula crianças agitadas, sem limites em casa ou que passam tempo demais diante de telas.

Palomba também questionou a facilidade com que pessoas recebem diagnósticos de ansiedade generalizada ou de transtorno bipolar, dizendo que tristezas passageiras, brigas ou falta de dinheiro acabam tratadas como doença psiquiátrica. No caso da bipolaridade, ele defendeu o uso do termo antigo, psicose maníaco-depressiva. Já sobre o burnout, afirmou que não existe como doença na forma como hoje é usado, ligando a origem da palavra ao ambiente de usuários de drogas nos Estados Unidos.

Críticas aos peritos e às faculdades de medicina

Outro alvo do psiquiatra foi o modelo atual de escolha dos peritos que ajudam juízes em processos. Palomba lembrou que, antigamente, era preciso fazer prova para entrar na área e, depois, apresentar currículo e ficha limpa diretamente ao juiz. Hoje, segundo ele, com os processos digitais, qualquer médico recém-formado pode se cadastrar nos sites dos tribunais e passar a assinar laudos sem ter preparo suficiente.

O especialista criticou ainda a abertura de novas faculdades de medicina, que chamou de fábricas de dinheiro sem hospital de ensino nem professores preparados. Sobre a criação de exames para avaliar os cursos, como o ENamed, ele observou que qualquer melhora prática só vai aparecer daqui a alguns anos, quando as novas turmas se formarem.