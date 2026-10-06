PREOCUPAÇÃO

Peste pneumônica: morte de pesquisadora na Rússia provoca alerta internacional

Funcionária de instituto especializado morreu após pneumonia de causa desconhecida; Rússia nega caso de peste, enquanto EUA, União Europeia e países vizinhos reforçam o acompanhamento da situação



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:45

Pesquisadora russa: Daria Shipilova, 28 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma morte em um instituto de pesquisa de peste na Sibéria colocou autoridades de saúde da Rússia e de outros países em alerta. A pesquisadora Darya Shipilova, de 28 anos, morreu na última sexta-feira (2), após ser internada com um quadro de pneumonia de causa desconhecida na cidade de Shelekhov, na região de Irkutsk. Relatos não confirmados apontam para uma possível infecção por peste pneumônica após um suposto acidente no laboratório, mas as autoridades russas afirmam que não há diagnóstico confirmado de peste.

O caso ganhou repercussão internacional na segunda-feira (5), quando os Estados Unidos e a União Europeia informaram que acompanham a situação. O Departamento de Estado americano disse estar monitorando o episódio em conjunto com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e outros órgãos e pediu que a Rússia compartilhe informações de forma "rápida e aberta". A Comissão Europeia também afirmou acompanhar "muito de perto" o caso e disse estar preparada para coordenar uma eventual resposta entre os países do bloco, se necessário.

Peste pneumônica: entenda a doença que colocou a Rússia em alerta 1 de 5

A preocupação começou após a morte da pesquisadora, que trabalhava no Instituto de Pesquisa Antipeste de Irkutsk, especializado no estudo de agentes causadores da peste. Segundo relatos publicados por veículos independentes russos, Shipilova teria quebrado acidentalmente, no dia 25 de setembro, um tubo de ensaio que continha Yersinia pestis, bactéria causadora da doença. A informação não foi confirmada pelo Rospotrebnadzor, órgão russo responsável pela vigilância sanitária.

Shipilova foi internada em 29 de setembro e morreu três dias depois. Segundo relatos, os médicos inicialmente suspeitaram de covid-19. Depois da morte, medidas de contenção foram adotadas na região. Mais de 60 funcionários do instituto foram isolados no próprio prédio e cerca de 200 pessoas que tiveram algum tipo de contato com a pesquisadora chegaram a ficar sob observação médica.

O que dizem as autoridades russas

O Rospotrebnadzor afirmou que a situação sanitária em Irkutsk e Shelekhov permanece estável e classificou a causa da morte como "pneumonia de etiologia desconhecida". Exames realizados no material biológico da pesquisadora, segundo o órgão, não identificaram microrganismos relacionados às atividades profissionais dela.

A agência também informou que não foi registrado nenhum acidente no instituto envolvendo microrganismos patogênicos. Entre as pessoas que tiveram contato com Shipilova, dois testes deram positivo para covid-19 e outros dois para rinovírus, associado ao resfriado comum. Os demais exames tiveram resultado negativo, segundo as autoridades russas.

A própria comunicação oficial russa passou por mudanças nos últimos dias. Alexei Tsydenov, chefe da vizinha República da Buriácia, chegou a afirmar inicialmente que Shipilova havia morrido de peste, mas depois alterou a publicação para dizer que ela "possivelmente" teria morrido em decorrência da doença. Ele também negou a existência de um surto na região.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, pediu nesta segunda que a população e a imprensa acompanhem as informações divulgadas pelo Rospotrebnadzor, em vez de "boatos ou especulações".

Quarentena e medidas de precaução

A morte provocou uma série de medidas de prevenção em Irkutsk. Além do isolamento de funcionários do instituto, unidades hospitalares da região chegaram a ser colocadas sob quarentena, segundo relatos da imprensa local. Uma fábrica de alumínio em Shelekhov também determinou o uso de máscaras entre os funcionários como medida preventiva.

A presidente do Rospotrebnadzor, Anna Popova, viajou para Irkutsk e participou de uma reunião extraordinária da comissão sanitária e antiepidêmica regional. O governador Igor Kobzev afirmou que as pessoas que tiveram contato com a pesquisadora estavam sob supervisão médica.

Países vizinhos reforçam controle

A preocupação também chegou aos países que fazem fronteira ou mantêm ligações com a Rússia. O Cazaquistão informou que reforçou o controle sanitário e de quarentena nos postos de fronteira e avaliou como baixo o risco de importação da doença. Até o momento, o país não identificou passageiros com febre, sintomas de doença ou suspeita de infecções particularmente perigosas nos meios de transporte que entram em seu território.

Relatos também apontam para o reforço das medidas sanitárias no Quirguistão e no Uzbequistão.

EUA e União Europeia acompanham

Em Washington, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos acompanham o caso de perto. O Departamento de Estado ressaltou, porém, que muitos detalhes ainda não foram confirmados e pediu transparência às autoridades russas.

Na União Europeia, a Comissão Europeia disse que mantém contato com especialistas do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) e acompanha a situação por meio de informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Por enquanto, Bruxelas não pretende convocar uma reunião específica nem adotar medidas emergenciais.

A OMS, por sua vez, informou nesta terça-feira (6) que recebeu das autoridades russas a informação de que não há casos confirmados de peste em Irkutsk. A organização afirmou que todas as pessoas que tiveram contato com a pesquisadora apresentaram resultados negativos para agentes infecciosos perigosos e classificou como baixo o risco para a população em geral. Ainda assim, a OMS busca informações adicionais da Rússia, inclusive sobre os exames realizados na própria pesquisadora.

O que é a peste pneumônica?

A peste é uma doença infecciosa causada pela bactéria Yersinia pestis, normalmente encontrada em pequenos mamíferos e suas pulgas. A forma pneumônica é a manifestação da doença que afeta os pulmões e pode ser transmitida entre pessoas por partículas respiratórias, principalmente em contatos próximos.

Apesar da gravidade, a peste é tratável com antibióticos quando identificada rapidamente. Segundo a OMS, a forma pneumônica pode evoluir rapidamente e ser fatal sem tratamento precoce, mas as taxas de recuperação são altas quando a terapia é iniciada a tempo.