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Plano de saúde coletivo: veja cinco pontos para entender antes de contratar

Modalidade reúne 84% dos vínculos de assistência médica no Brasil, mas tem regras próprias para reajustes, carência, permanência e contratação

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:39

Plano de saúde coletivo: veja cinco pontos para entender antes de contratar Crédito: Freepik

Os planos de saúde coletivos concentram a maior parte do mercado de assistência médica no Brasil. Em junho de 2026, o país tinha 53,1 milhões de vínculos em planos de assistência médica. Desse total, 38,9 milhões estavam em planos coletivos empresariais e 5,8 milhões em coletivos por adesão. Juntas, as duas modalidades reuniam cerca de 44,7 milhões de vínculos, o equivalente a 84% do total. Os planos individuais ou familiares somavam 8,4 milhões.

A dimensão desse mercado torna importante entender as características desse tipo de contratação antes de aderir. Diferentemente de um plano individual, os coletivos dependem de um vínculo com uma empresa, associação, sindicato ou outra entidade elegível e possuem regras específicas para questões como reajuste, carência e permanência.

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“O primeiro cuidado é entender exatamente qual modalidade está sendo oferecida e de onde vem o direito de participar daquele contrato. Muitas pessoas chegam à contratação olhando primeiro para preço e rede, mas, nos planos coletivos, é fundamental compreender também quem é o contratante, qual é o vínculo exigido e quais regras acompanham essa relação ao longo do tempo”, afirma Adriana Mello, CEO da Click Planos.

Os planos coletivos são divididos em duas modalidades: empresarial, contratado por uma pessoa jurídica para pessoas que possuem vínculo empregatício, estatutário ou equivalente; e coletivo por adesão, destinado a grupos ligados a associações profissionais, sindicatos ou entidades de caráter profissional, classista ou setorial.

1. Saiba se o plano é empresarial ou por adesão

Apesar de os dois tipos serem coletivos, os critérios para entrar no plano são diferentes. No coletivo empresarial, o acesso está relacionado ao vínculo com a empresa contratante. Já no coletivo por adesão, é necessário comprovar vínculo com a entidade que representa determinada categoria profissional ou setorial.

Antes de assinar o contrato, o consumidor deve identificar quem contratou o plano, qual relação permite sua inclusão e quem será responsável pela administração da relação contratual. Essa distinção também ajuda a evitar a contratação de um plano coletivo apresentado como se fosse um produto individual. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alerta para ofertas desse tipo e recomenda que o consumidor confirme a modalidade antes de aderir.



2. Entenda como funciona o reajuste

Nos planos coletivos, conhecer a forma de reajuste é tão importante quanto analisar o preço inicial da mensalidade. Atualmente, contratos com menos de 30 beneficiários são, em regra, agrupados pela operadora para receber um mesmo percentual de reajuste. Já nos contratos com 30 ou mais beneficiários, as regras de reajuste são negociadas entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora de benefícios.

Por isso, antes de contratar, é importante verificar quando ocorre o aniversário do contrato, como o reajuste é definido e onde podem ser consultados os percentuais aplicados. A ANS também informa que, depois da aplicação do reajuste, o consumidor pode solicitar a memória de cálculo e a metodologia utilizada.



3. Confira se haverá carência

As regras de carência também podem variar dentro dos planos coletivos. Nos planos empresariais com 30 ou mais beneficiários, há situações em que não pode ser exigido o cumprimento de carência, desde que o ingresso aconteça em até 30 dias após a celebração do contrato ou após a vinculação à empresa.

Nos coletivos por adesão, também existem situações de ingresso sem carência relacionadas aos períodos definidos pela regulamentação. Assim, duas pessoas que aderem a planos coletivos semelhantes podem encontrar condições diferentes dependendo do tamanho do grupo, do momento em que entram no plano e da forma de contratação. Para quem prevê utilizar o plano no curto prazo, conferir as regras de carência antes da assinatura é especialmente importante.



4. Saiba o que acontece se o vínculo terminar

Como o plano coletivo está ligado a uma empresa ou entidade, o consumidor também precisa entender o que acontece quando esse vínculo chega ao fim. Nos planos empresariais, por exemplo, situações como demissão, aposentadoria ou mudança de empregador podem alterar a permanência no contrato.

Há casos específicos em que ex-empregados podem manter a cobertura ou exercer a portabilidade de carências, desde que cumpram os requisitos previstos. Nos coletivos por adesão, a possibilidade de permanecer no plano também está relacionada à manutenção do vínculo com a entidade contratante. Por isso, antes da contratação, o ideal é esclarecer quais são as condições de permanência e quais alternativas estarão disponíveis caso a relação com a empresa ou entidade termine.



5. Descubra quem administra o plano e leia o contrato

No coletivo por adesão, a contratação pode envolver uma administradora de benefícios, além da operadora e da entidade à qual o beneficiário está vinculado. O consumidor deve saber quem é responsável por cada etapa, quem realiza a cobrança, quem comunica os reajustes e a quem recorrer em caso de dúvidas.



Também é importante solicitar e guardar as condições contratuais. Nos planos coletivos, a operadora não é obrigada a entregar diretamente uma cópia do contrato a cada beneficiário. O documento, porém, pode ser solicitado à pessoa jurídica responsável pela contratação.

“No coletivo, comparar significa ir além de mensalidade, hospitais e laboratórios. É preciso entender a estrutura do contrato: quem pode entrar, como funciona o reajuste, quais são as condições de carência e o que acontece quando o vínculo com a empresa ou entidade termina. Essas informações dão ao consumidor uma visão muito mais realista do plano que está contratando”, afirma Adriana.