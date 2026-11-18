DIREITO DO CONSUMIDOR

Plano de saúde pode aumentar a mensalidade, negar tratamento ou cancelar o contrato? Veja cinco direitos dos usuários

Lei, normas da ANS e decisões judiciais estabelecem limites para reajustes, negativas de cobertura, descredenciamento de médicos e cancelamento de contratos; advogado explica o que os beneficiários precisam saber

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 05:30

Plano de saúde pode aumentar a mensalidade, negar tratamento ou cancelar o contrato? Veja cinco direitos dos usuários Crédito: Imagem gerada pela IA

Receber um reajuste que torna o plano de saúde difícil de pagar, descobrir que um exame ou tratamento foi negado ou perder o acesso ao médico que acompanha sua saúde há anos. Situações como essas fazem parte da realidade de muitos beneficiários e podem gerar dúvidas sobre o que as operadoras têm ou não o direito de fazer.

No Brasil, cerca de 53 milhões de pessoas — aproximadamente 25% da população — possuem planos de assistência médica, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Na Bahia, são cerca de 1,7 milhão de usuários. Para esse público, conhecer as regras que regulam o setor pode ser decisivo na hora de questionar cobranças, buscar a cobertura de um procedimento ou contestar uma decisão da operadora.

O plano de saúde ficou mais caro 1 de 5

A principal referência é a Lei Federal nº 9.656/1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde. Os beneficiários também contam com a proteção do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e com as normas estabelecidas pela ANS, responsável pela fiscalização do setor.

“Além da própria Lei Federal que regulamenta os planos novos ou adaptados à nova Lei, temos proteções garantidas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas normas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), agência que fiscaliza o setor”, explica o advogado baiano Jonathan Lima, especialista em Direito do Consumidor, com foco em Direito Médico e da Saúde.

Os contratos antigos, firmados antes de 3 de junho de 1998 e não adaptados à legislação atual, seguem as regras vigentes à época da contratação. Ainda assim, segundo o advogado, o CDC e o entendimento dos tribunais podem proteger os consumidores contra cláusulas abusivas, como aumentos considerados exorbitantes por mudança de faixa etária.

Veja cinco situações que podem afetar os usuários e quais direitos devem ser observados:

1. Reajuste por mudança de faixa etária

O aumento da mensalidade em razão da mudança de faixa etária é permitido, mas precisa respeitar as regras da ANS, o contrato e a legislação de proteção ao consumidor. Quando o reajuste é desproporcional ou não tem justificativa contratual e regulatória adequada, pode ser questionado na Justiça.

Um dos momentos que costuma gerar dúvidas é a mudança aos 59 anos, quando o valor da mensalidade pode sofrer uma elevação significativa. De acordo com o especialista, decisões das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) têm reduzido para 30% reajustes considerados abusivos nesses casos.

Para pessoas com 60 anos ou mais, o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), em seu artigo 15, parágrafo 3º, também estabelece proteção contra discriminação nos planos de saúde em razão da idade.



2. Negativa de tratamento que não está no rol da ANS

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS reúne a cobertura mínima obrigatória dos planos, incluindo consultas, exames, cirurgias e tratamentos. No entanto, a ausência de um procedimento nessa lista não significa, por si só, que a operadora possa negar sua cobertura em qualquer circunstância.

A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu critérios para a cobertura de tratamentos que não estão expressamente previstos no rol, que passou a ser considerado uma referência básica. Isso significa que há situações em que o beneficiário pode ter direito a procedimentos não incluídos na lista.

Em setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.265, confirmou a constitucionalidade da lei e definiu cinco critérios cumulativos para a cobertura fora do rol: prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica adequada na lista, comprovação científica de eficácia e segurança do tratamento, registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ausência de negativa expressa da ANS.

Assim, a recusa de um tratamento não pode ser analisada apenas com base na ausência do procedimento no rol. É necessário avaliar a indicação médica e o cumprimento dos requisitos legais e técnicos.



3. Descredenciamento de médicos, clínicas e hospitais

Perder o acesso a um médico ou a uma clínica de confiança também pode gerar transtornos, principalmente quando o paciente já está em tratamento. O descredenciamento de profissionais e estabelecimentos da rede conveniada é permitido, mas deve respeitar condições previstas na Lei nº 9.656/1998 e nas normas da ANS.

O artigo 17 da legislação estabelece que a operadora deve substituir o prestador por outro equivalente e comunicar a mudança aos consumidores e à agência reguladora com antecedência mínima de 30 dias. A comunicação deve ser feita diretamente aos beneficiários, por meios como carta, e-mail ou telefone. Avisos genéricos em portais ou jornais não substituem essa obrigação, segundo a orientação apresentada pelo especialista.

A situação exige atenção especial quando o paciente já realiza um tratamento contínuo. Segundo Lima, o Tribunal de Justiça da Bahia tem mantido a continuidade do atendimento com a equipe que já acompanha o beneficiário, especialmente em casos de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), quando a operadora não comprova a disponibilidade de um prestador equivalente.

A substituição pode ocorrer quando há equivalência entre os serviços e condições para uma transição assistida, sem prejuízo à continuidade do cuidado.



4. Cancelamento unilateral do plano de saúde

As operadoras não podem cancelar livremente contratos individuais ou familiares. De acordo com a Lei nº 9.656/1998, a rescisão unilateral nesses casos só é permitida por fraude ou inadimplência do beneficiário, desde que sejam respeitadas as exigências legais.

Para que o cancelamento por falta de pagamento seja possível, o atraso deve superar 60 dias, consecutivos ou não, dentro dos últimos 12 meses. Além disso, a operadora precisa notificar formalmente o consumidor até o 50º dia de inadimplência, permitindo que ele regularize a situação.

Sem a comprovação de fraude ou do cumprimento das condições previstas para a inadimplência, o cancelamento pode ser considerado abusivo. Segundo o advogado, a Justiça baiana tem determinado a manutenção do contrato em situações nas quais a operadora não consegue demonstrar os motivos legais para a rescisão.

