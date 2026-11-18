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Perla Ribeiro
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 05:30
Receber um reajuste que torna o plano de saúde difícil de pagar, descobrir que um exame ou tratamento foi negado ou perder o acesso ao médico que acompanha sua saúde há anos. Situações como essas fazem parte da realidade de muitos beneficiários e podem gerar dúvidas sobre o que as operadoras têm ou não o direito de fazer.
No Brasil, cerca de 53 milhões de pessoas — aproximadamente 25% da população — possuem planos de assistência médica, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Na Bahia, são cerca de 1,7 milhão de usuários. Para esse público, conhecer as regras que regulam o setor pode ser decisivo na hora de questionar cobranças, buscar a cobertura de um procedimento ou contestar uma decisão da operadora.
O plano de saúde ficou mais caro
A principal referência é a Lei Federal nº 9.656/1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde. Os beneficiários também contam com a proteção do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e com as normas estabelecidas pela ANS, responsável pela fiscalização do setor.
“Além da própria Lei Federal que regulamenta os planos novos ou adaptados à nova Lei, temos proteções garantidas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas normas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), agência que fiscaliza o setor”, explica o advogado baiano Jonathan Lima, especialista em Direito do Consumidor, com foco em Direito Médico e da Saúde.
Os contratos antigos, firmados antes de 3 de junho de 1998 e não adaptados à legislação atual, seguem as regras vigentes à época da contratação. Ainda assim, segundo o advogado, o CDC e o entendimento dos tribunais podem proteger os consumidores contra cláusulas abusivas, como aumentos considerados exorbitantes por mudança de faixa etária.
Veja cinco situações que podem afetar os usuários e quais direitos devem ser observados: