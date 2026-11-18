MEDICINA DE PRECISÃO

Planos de saúde terão de cobrir exame genético que ajuda a definir tratamento contra câncer a partir de 2027

Nova regra da ANS entra em vigor em 1º de fevereiro; tecnologia permite analisar alterações em nove genes e orientar a escolha de terapias mais adequadas

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 05:20

Planos de saúde terão de cobrir exame genético que ajuda a definir tratamento contra câncer a partir de 2027 Crédito: Imagem gerada pela IA

Pacientes com determinados tipos de câncer de pulmão terão acesso ampliado a exames capazes de identificar alterações genéticas do tumor e ajudar os médicos a escolher tratamentos mais adequados. A partir de 1º de fevereiro de 2027, os planos de saúde serão obrigados a oferecer cobertura para o painel de sequenciamento de nova geração (NGS), exame molecular que analisa simultaneamente diferentes genes associados à doença.

A medida está prevista na Resolução Normativa nº 683/2026, publicada no Diário Oficial da União em 16 de novembro. A atualização representa um avanço na ampliação do acesso à medicina de precisão na saúde suplementar brasileira. A cobertura contempla pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC), do subtipo não escamoso, em estágio avançado ou metastático, entre IIIB e IV. O exame investiga alterações em nove genes: EGFR, ALK, ROS1, RET, NTRK, BRAF, MET, KRAS e HER2.

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A previsão também inclui a possibilidade de realização de biópsia líquida quando o material do tecido tumoral for insuficiente para a análise, respeitados os critérios de cobertura estabelecidos pela regulamentação.

Como funciona o exame genético que será coberto pelos planos?

O sequenciamento de nova geração, conhecido pela sigla NGS, permite analisar diferentes alterações genéticas a partir de uma mesma amostra do tumor. Essas informações ajudam a identificar características moleculares da doença que podem influenciar a escolha da estratégia terapêutica.

Diferentemente dos exames que investigam alterações genéticas de forma isolada, a tecnologia permite avaliar vários genes simultaneamente. Com isso, a equipe médica passa a contar com um conjunto mais amplo de informações para avaliar as possibilidades de tratamento disponíveis para cada paciente.

Segundo Graziele Losso, à frente do DB Genômica, marca especializada do Grupo DB, a atualização do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) representa um avanço que vai além da incorporação de uma nova tecnologia diagnóstica.

“O avanço da medicina de precisão depende de tecnologia, mas também de condições para que ela chegue ao paciente. A inclusão do NGS no rol da ANS é um movimento relevante porque amplia o acesso a informações moleculares que podem fazer diferença na definição do cuidado oncológico. No entanto, o benefício dessa incorporação depende da capacidade de transformar o resultado do exame em informação útil, disponível no momento em que a decisão médica precisa ser tomada”, afirma.

Nova regra também inclui medicamento direcionado a alteração genética

A resolução também incorpora a cobertura do cloridrato de tepotinibe como tratamento de primeira linha para pacientes adultos com câncer de pulmão de não pequenas células avançado que apresentem uma alteração específica no gene MET, conhecida como skipping do éxon 14 (METex14).

A inclusão do exame molecular e de uma terapia direcionada na mesma atualização reforça a importância da identificação das características genéticas do tumor. Isso porque determinadas alterações podem orientar a escolha dos medicamentos e ajudar os médicos a avaliar as alternativas terapêuticas disponíveis.

Qualidade e rapidez dos resultados são desafios para os laboratórios

Apesar da ampliação da cobertura, a implementação da nova regra exigirá preparação dos serviços e profissionais envolvidos no diagnóstico oncológico. Entre os principais desafios estão a qualidade e a quantidade do material coletado, a realização das análises, a interpretação das alterações identificadas e o tempo necessário para disponibilizar os resultados.

Na avaliação de Graziele Losso, o acesso ao exame precisa ser acompanhado de uma estrutura capaz de garantir que as informações cheguem à equipe médica de forma clara e em tempo adequado.

“Na perspectiva da gestão laboratorial, a implementação exige atenção a todas as etapas, desde a adequação da amostra e o desempenho analítico até a interpretação das variantes genéticas e a entrega do resultado em tempo útil para a decisão médica. Não basta ampliar a disponibilidade do exame se a informação não chegar de forma clara e no momento adequado à equipe responsável pelo tratamento”, explica.

Outro ponto importante será a integração entre oncologistas, patologistas e laboratórios especializados. A definição de critérios adequados para solicitar os testes e a elaboração de laudos com informações clinicamente relevantes são etapas fundamentais para que os resultados contribuam efetivamente para o planejamento terapêutico.

“A cobertura também traz uma responsabilidade para o setor: estruturar fluxos entre oncologia, patologia e laboratório, com critérios claros de solicitação e laudos que comuniquem os achados de forma clinicamente útil. O valor dessa incorporação será medido pela capacidade de transformar o acesso ao exame em informação disponível no momento em que a decisão precisa ser tomada”, destaca Graziele.