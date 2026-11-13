CUIDADO

Pneumonia pode começar com sintomas de gripe; saiba identificar os sinais de alerta

Brasil registrou mais de 704 mil internações por pneumonia em 2025; sintomas nem sempre são evidentes e podem atrasar o diagnóstico

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 12:52

Pneumonia pode começar com sintomas de gripe; saiba identificar os sinais de alerta Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma tosse persistente, febre, cansaço e dores no corpo podem parecer apenas sintomas de uma gripe comum. Mas, em alguns casos, manifestações semelhantes podem estar relacionadas a uma pneumonia, infecção pulmonar que nem sempre apresenta sinais claros no início. Reconhecer as mudanças no quadro de saúde é importante para evitar que a doença avance e provoque complicações.

O impacto da pneumonia no Brasil é expressivo. Segundo estudo publicado na revista Fisioterapia Brasil, em agosto de 2026, o país contabilizou 704.457 internações pela doença no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) em 2025. O número reforça a importância do diagnóstico precoce, especialmente porque nem todos os pacientes apresentam os sintomas considerados clássicos.

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A pneumonia é uma infecção dos pulmões causada principalmente por bactérias e vírus. As manifestações variam de acordo com o agente infeccioso e as condições de saúde de cada pessoa. Na apresentação considerada típica, os sintomas costumam incluir febre alta, tosse com catarro e falta de ar. Já nos quadros atípicos, a evolução tende a ser mais gradual, com tosse seca, cansaço e dores no corpo.

Entre os agentes associados à doença estão bactérias como Streptococcus pneumoniae, conhecido como pneumococo e considerado o agente bacteriano mais comum, além de Haemophilus influenzae, Mycoplasma, Chlamydophila e Legionella.

Quando a pneumonia passa despercebida

Nem sempre a infecção provoca sintomas facilmente reconhecíveis. Em alguns pacientes, as manifestações são leves ou pouco características, o que pode fazer com que a pessoa demore a procurar atendimento. Essa apresentação é popularmente chamada de “pneumonia silenciosa”, embora não seja um tipo específico da doença.

“Pneumonia silenciosa não é um termo médico nem uma doença específica. É uma expressão popular para descrever pneumonias que se manifestam com sintomas leves, discretos ou diferentes do esperado, e que por isso demoram a ser percebidas. A doença é uma só, o que varia é o tipo de agente infeccioso e como ela se apresenta em cada paciente”, esclarece a pneumologista Fernanda Miranda de Oliveira, que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia.

A dificuldade de identificação aumenta quando os sinais fogem do padrão mais conhecido. Fraqueza fora do habitual, perda de apetite, respiração acelerada, tosse persistente e febre — mesmo que baixa ou ausente — merecem atenção e avaliação profissional.

Nos idosos, a pneumonia pode se manifestar de maneira ainda menos evidente. Confusão mental, sonolência, desorientação e quedas podem ser alguns dos sinais, mesmo quando não há sintomas respiratórios marcantes. “Nos idosos e nos pacientes mais frágeis, a pneumonia continua sendo uma causa importante de morte. Por isso, o diagnóstico precoce faz tanta diferença”, alerta a médica.

Quem precisa ter atenção redobrada

Além da idade avançada, algumas condições de saúde aumentam a vulnerabilidade à pneumonia e ao desenvolvimento de complicações. Pessoas com doenças crônicas, como diabetes e insuficiência cardíaca, podem apresentar uma piora inesperada do quadro clínico.

A especialista também destaca o risco para pacientes imunossuprimidos, transplantados, pessoas em tratamento contra o câncer e portadores de doenças respiratórias, renais ou hepáticas. Fumantes, pacientes acamados e pessoas com dificuldade para engolir também estão entre os grupos que exigem atenção especial.

A intensidade dos sintomas, portanto, não deve ser o único critério para decidir se é necessário procurar atendimento. Mesmo quando o desconforto parece pequeno, alterações persistentes no estado geral podem indicar que algo não vai bem. Um exemplo são as infecções provocadas pela bactéria Mycoplasma pneumoniae. Jovens e adultos saudáveis podem desenvolver quadros mais leves e continuar realizando suas atividades habituais, o que pode adiar a busca por avaliação médica.

Como é feito o diagnóstico

A investigação começa com a consulta médica, que inclui análise do histórico de saúde, avaliação dos sintomas e exame físico. A ausculta pulmonar com estetoscópio, a verificação da frequência respiratória e a medição da saturação de oxigênio ajudam a identificar alterações que podem indicar comprometimento dos pulmões.

A radiografia de tórax é o principal exame de imagem utilizado para confirmar a suspeita. Em situações mais complexas, pode ser necessária uma tomografia computadorizada. Exames laboratoriais e testes para vírus respiratórios também podem auxiliar na investigação.

Identificar a pneumonia precocemente é fundamental para reduzir o risco de agravamento. Quando o diagnóstico demora, o paciente pode desenvolver complicações como insuficiência respiratória, acúmulo de líquido na região que envolve os pulmões, abscesso pulmonar e sepse. A infecção também pode descompensar doenças cardiovasculares. Nos casos mais graves, pode haver necessidade de internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Vacinação e prevenção

A vacinação está entre as principais estratégias para reduzir o risco de infecções respiratórias e de complicações. De acordo com as recomendações para cada faixa etária e grupo de risco, podem ser indicadas vacinas contra gripe, pneumococo, covid-19 e vírus sincicial respiratório (VSR).

“Não fumar, controlar doenças crônicas, higienizar as mãos e preservar a saúde bucal também são cuidados importantes”, orienta Fernanda Miranda. A pneumologista recomenda procurar atendimento médico quando os sintomas respiratórios persistirem, voltarem a piorar depois de uma melhora inicial ou vierem acompanhados de falta de ar, dor no peito e febre persistente.