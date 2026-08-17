NUTRIÇÃO

Pode comer pão de queijo antes do treino ou atrapalha o desempenho? Nutricionista explica o que acontece

Alimento pode fornecer energia antes da atividade física, mas quantidade, horário, teor de gordura e tipo de exercício fazem diferença

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 16:35

Pode comer pão de queijo antes do treino ou atrapalha o desempenho? Nutricionista explica o que acontece Crédito: Imagem: rocharibeiro | Shutterstock

Pão de queijo antes da academia, da corrida ou do pedal: pode ou é melhor evitar? Para quem gosta do alimento, a dúvida é comum, especialmente quando o objetivo é ter energia para treinar sem sentir peso ou desconforto no estômago. A resposta, segundo a nutricionista Larissa Lima, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, depende do contexto. O pão de queijo pode, sim, fazer parte do pré-treino, mas a escolha deve levar em conta o horário em que será consumido, o tamanho da porção, o tipo e a duração do exercício e, principalmente, a tolerância de cada pessoa.

O alimento é composto principalmente por carboidratos e gorduras, além de uma quantidade menor de proteínas. A composição pode variar conforme a receita. Como os carboidratos estão entre as principais fontes de energia utilizadas durante o exercício, o pão de queijo pode contribuir para a disponibilidade de combustível antes da atividade. “O pão de queijo pode fazer parte do pré-treino, porém o resultado não depende de um alimento isolado, mas do conjunto da alimentação, dos hábitos e da estratégia individual”, explica Larissa.

Pão de Queijo 1 de 5

Uma ou duas unidades podem funcionar

Na prática, uma ou duas unidades podem ser uma opção de pré-treino, especialmente para quem procura um alimento prático e de fácil aceitação. Mas o horário faz diferença. Quanto mais próximo do início do exercício estiver o consumo, menor tende a ser a porção. Isso porque refeições mais volumosas ou com maior teor de gordura podem aumentar o risco de desconforto gastrointestinal durante a atividade.

Por isso, uma quantidade que funciona bem para uma pessoa que vai treinar dali a algumas horas pode não ser a melhor escolha para quem pretende começar a correr ou malhar poucos minutos depois. Em exercícios mais longos ou intensos, o pão de queijo também pode ser combinado com outra fonte de carboidrato, de acordo com a necessidade individual.

A estratégia permite aumentar a oferta de energia sem depender de uma quantidade maior de pão de queijo e, consequentemente, de seu teor de gordura. Quando o pré-treino é realizado algumas horas antes da atividade, uma fonte de proteína também pode ser incluída para tornar a refeição mais completa. No fim, não existe uma regra única. A escolha precisa considerar o objetivo do treino, a rotina alimentar e a resposta de cada organismo.

Pão de queijo não precisa ser visto como vilão

A nutricionista também chama atenção para a tendência de classificar determinados alimentos como proibidos para quem busca saúde, emagrecimento ou desempenho esportivo. Para ela, é possível incluir alimentos que fazem parte da preferência individual dentro de uma alimentação equilibrada. “A alimentação precisa ser adequada ao objetivo, mas também pode incluir alimentos que fazem parte da preferência do indivíduo, desta forma mantendo o equilíbrio entre bem-estar físico e emocional”, afirma Larissa.

Nem todo treino exige um lanche antes

Outro ponto importante é que nem toda atividade física exige o consumo de carboidratos imediatamente antes do exercício. Em treinos mais longos e intensos, a oferta adequada de carboidratos pode ter um papel importante na disponibilidade de energia. Já em exercícios mais curtos, não necessariamente existe vantagem em consumir carboidratos imediatamente antes.

Isso também não significa que quem faz musculação ou atividades de menor duração precise obrigatoriamente treinar em jejum. Para algumas pessoas, comer antes do exercício ajuda a controlar a fome, melhora a disposição ou simplesmente faz parte da rotina. O importante é que essa escolha esteja de acordo com as necessidades individuais e com o restante da alimentação ao longo do dia.

O que importa é ter energia sem desconforto

No fim das contas, não existe um alimento capaz de, sozinho, garantir um treino melhor. O mais importante é encontrar uma estratégia que forneça energia suficiente sem provocar desconforto. “Não existe alimento milagroso para melhorar o treino. O mais importante é chegar à atividade com energia suficiente e sem desconforto. O pão de queijo pode fazer parte dessa rotina, desde que a quantidade e o horário sejam adequados para aquela pessoa e para o exercício que ela vai realizar”, ressalta a nutricionista.